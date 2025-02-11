15+ учителей, чье поведение явно удивило учеников
Частенько можно услышать, что учителя — это вторые родители. Но иногда их поведение заставляет задуматься: может, им самим пора вернуться за парту? Давайте посмотрим, какие педагоги точно запомнились своим ученикам исключительно за свои неожиданные проделки, вызывающие порой легкое недоумение.
«Когда учителя закрывают часы в своем классе»
Перевод: Время учиться.
«Мой учитель рисования пришел в школу в костюме Ван Гога»
- Учитель по химии, мягко говоря, недолюбливала меня. Вот мы получаем итоговые оценки, и она мне ставит три в полугодии. На мой вопрос, почему так получилось, она с ухмылкой ответила, что я в химии разбираюсь так же, как и сажусь на шпагат. И тут я плюхаюсь на шпагат! Выражение ее лица в эту секунду бесценно. А потом я пошла к директору, потому что на шпагат-то я ничего так села, а четыре мне училка так и не поставила! © Подслушано / Ideer
«Моя учительница включила громкоговоритель и проигрывала запись статических шумов, пока урок не закончился»
«Моя сестра — учительница, и ей не понравилась фотография, которую выбрала для нее школа»
«Учитель маркером написал имя моего сына на его одеяле. Почему было не использовать бирку?»
«Мой ткацкий станок до и после того, как учитель „помог“ мне»
«Что моя школа подарила своим учителям на Неделе благодарности учителей? Семь „звездочек“ и пузырчатую пленку. Блеск!»
«Я сама учительница, и сделала несколько цветов для украшений, а другая учительница взяла их и использовала для своих декораций»
Перевод: Камелия цветет
- Знаю я учителя музыки, у которой была на редкость талантливая ученица, но ленивая. Так на выпускном экзамене девочка взяла сложнейшее произведение и не готовилась — лишь в последнюю неделю-две. И эта учительница поставила девочке 3, хоть та и сыграла хорошо. Считала себя мотиватором, ибо «как бы она сыграла, если бы готовилась, ведь в нее заложен талант». Вот я сейчас учитель, но все равно не понимаю, как можно так ребенку портить диплом. Или, может, она и есть истинный учитель? © Подслушано / Ideer
«В лагере, посвященном защите окружающей среды, одна учительница использовала для занятия несколько бутылок с водой. Угадайте, где они все оказались потом?»
«Мой учитель математики заставляет решать математические задачи, чтобы определить время»
- В детстве мне, как одной из самых ответственных учениц в классе, доверили рассказать стишок. Он был всего на несколько строчек, я очень долго репетировала, но от страха забыла почти все слова. И после утренника учительница перед всеми детьми сказала, что кто-то огромный стих рассказал спокойно, а кто-то и две строчки не смог промямлить. Как мне тогда было обидно. Боюсь выступать перед публикой. Мечтаю, чтобы в школах были адекватные учителя. © Подслушано / Ideer
«Учитель в моей школе никогда не убирает за собой и никого не просит это делать — на полу даже остался недоеденный кусок пирога»
Я знаю человека, панически боящегося публичных выступлений. Он буквально слова не может из себя выдавить, какой там стишок... Но при этом он прекрасный, очень талантливый и знающий специалист в своём деле, не требующем непосредственного словесного контакта с людьми.
«Наш профессор надевает свою шляпу и плащ каждый раз, когда проводит эксперимент»
«Я учитель математики и давно мечтал о рукаве»
- В детстве был хулиганом. Класснуха перекрестилась, когда я ушел после 8 класса. Поступил в медучилище, потом в институт, стал хирургом. И вот спустя много лет эта училка попала ко мне в отделение, ей предстояла операция. Она меня узнала и тайком договорилась, чтобы ее оперировал другой врач. Как потом выяснилось, ей было стыдно. © Подслушано / Ideer
После таких историй понимаешь, что не только ученики нарушают правила. А вот и еще несколько историй, которые заставят вас не раз улыбнуться:
Комментарии
увы и ах но учителя, воспитатели равно как и медики получают неоправданно большую власть над детьми и взрослыми
"Она меня узнала и тайком договорилась, чтобы ее оперировал другой врач. Как потом выяснилось, ей было стыдно."
А может ей было страшно?
Про педагогов ... Матери одного мальчика из школы прислали письмо : Ваш сын тупица и бездарь, из него ничего не выйдет.Заберите его из школы! Она забрала сына и сказала, что учителя считают его гением и не могут ему дать больше, по- этому она отныне сама станет его учить! Мальчика звали Томас Алва Эдиссон, слыхали ?