15+ учителей, чье поведение явно удивило учеников

Частенько можно услышать, что учителя — это вторые родители. Но иногда их поведение заставляет задуматься: может, им самим пора вернуться за парту? Давайте посмотрим, какие педагоги точно запомнились своим ученикам исключительно за свои неожиданные проделки, вызывающие порой легкое недоумение.

«Когда учителя закрывают часы в своем классе»

Перевод: Время учиться.

«Мой учитель рисования пришел в школу в костюме Ван Гога»

Учитель по химии, мягко говоря, недолюбливала меня. Вот мы получаем итоговые оценки, и она мне ставит три в полугодии. На мой вопрос, почему так получилось, она с ухмылкой ответила, что я в химии разбираюсь так же, как и сажусь на шпагат. И тут я плюхаюсь на шпагат! Выражение ее лица в эту секунду бесценно. А потом я пошла к директору, потому что на шпагат-то я ничего так села, а четыре мне училка так и не поставила! © Подслушано / Ideer

«Моя учительница включила громкоговоритель и проигрывала запись статических шумов, пока урок не закончился»

«Моя сестра — учительница, и ей не понравилась фотография, которую выбрала для нее школа»

«Учитель маркером написал имя моего сына на его одеяле. Почему было не использовать бирку?»

«Мой ткацкий станок до и после того, как учитель „помог“ мне»

«Что моя школа подарила своим учителям на Неделе благодарности учителей? Семь „звездочек“ и пузырчатую пленку. Блеск!»

«Я сама учительница, и сделала несколько цветов для украшений, а другая учительница взяла их и использовала для своих декораций»

Перевод: Камелия цветет

Знаю я учителя музыки, у которой была на редкость талантливая ученица, но ленивая. Так на выпускном экзамене девочка взяла сложнейшее произведение и не готовилась — лишь в последнюю неделю-две. И эта учительница поставила девочке 3, хоть та и сыграла хорошо. Считала себя мотиватором, ибо «как бы она сыграла, если бы готовилась, ведь в нее заложен талант». Вот я сейчас учитель, но все равно не понимаю, как можно так ребенку портить диплом. Или, может, она и есть истинный учитель? © Подслушано / Ideer

«В лагере, посвященном защите окружающей среды, одна учительница использовала для занятия несколько бутылок с водой. Угадайте, где они все оказались потом?»

«Мой учитель математики заставляет решать математические задачи, чтобы определить время»

В детстве мне, как одной из самых ответственных учениц в классе, доверили рассказать стишок. Он был всего на несколько строчек, я очень долго репетировала, но от страха забыла почти все слова. И после утренника учительница перед всеми детьми сказала, что кто-то огромный стих рассказал спокойно, а кто-то и две строчки не смог промямлить. Как мне тогда было обидно. Боюсь выступать перед публикой. Мечтаю, чтобы в школах были адекватные учителя. © Подслушано / Ideer

«Учитель в моей школе никогда не убирает за собой и никого не просит это делать — на полу даже остался недоеденный кусок пирога»

© RedstoneRiderYT / Reddit Виолетта Закуринтикова 3 часа назад Я знаю человека, панически боящегося публичных выступлений. Он буквально слова не может из себя выдавить, какой там стишок... Но при этом он прекрасный, очень талантливый и знающий специалист в своём деле, не требующем непосредственного словесного контакта с людьми. - - Ответить

«Наш профессор надевает свою шляпу и плащ каждый раз, когда проводит эксперимент»

«Я учитель математики и давно мечтал о рукаве»