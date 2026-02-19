15 пар кадров с персонажами любимых сериалов: какими они были в начале и в самом финале

Порой мы не замечаем, как меняются герои любимых сериалов, так как с головой погружены в сюжет. Но стоит вернуться к самым первым сезонам и сравнить их с последними — и сразу становится ясно, сколько времени прошло. Одни персонажи изменились едва заметно, а другие преобразились так сильно, что их сложно узнать.

Маргарита, «Мастер и Маргарита». Сериал вышел в 2005 году и включал всего 10 серий. Однако, как мы знаем, трансформацию героиня пережила нешуточную

Ольга Белова, «Бригада». Сюжет охватывает 11 лет — с 1989 по 2000 год. Логично, что появившаяся во второй серии юная скрипачка успела повзрослеть и измениться

Ксюша, «Моя прекрасная няня». За 6 сезонов младшая дочь Шаталина успела превратиться в настоящую девушку

Кузя, «Универ» и спин-офф «Универ. Молодные». Сериал получил уже не один спин-офф. Кажется, Кузя — один из самых «стойких» его героев

Студент филологического факультета, в продолжении он все-таки доучился и добился успеха, став успешным бизнесменом.

Каменская, «Каменская». В 1999 году на экраны вышел детективный сериал по книгам Александры Марининой

Ларин, «Улицы разбитых фонарей» и «Опера-3». Герой сначала снимался в одном проекте, а затем перешел в другой. За эти годы он, конечно, стал старше и опытнее

Галина Рогозина, «След». Сериал стартовал в 2007 году и идет до сих пор. По сюжету героиня сохраняет руководящую должность на протяжении многих лет, оставаясь центральной фигурой проекта

Света Букина, «Счастливы вместе» и спин-офф «Букины». В 2023 году на экраны вышел новый сезон — «Букины», где Света превратилась в эффектную и самодостаточную (почти) героиню

Вышло уже два сезона, однако во втором персонаж не появился: по сюжету Света уехала в Китай, а в реальности актриса Дарья Сагалова отказалась от участия из-за творческих разногласий с создателями.

Саша, «Физрук». За 4 сезона Саша прошла через подростковые влюбленности, конфликты и разочарования

Постепенно она превратилась из зависимой от отца школьницы в самостоятельную девушку, способную принимать собственные решения.

Колян, «Реальные пацаны». Ох, чего только не случалось с этим героем за 10 сезонов. Из мальчишки он возмужал и буквально превратился в другого человека

Лера, «Ранетки». За время проекта Лера успела уйти из группы, уехать из школы и спустя время вернуться — уже изменившейся и повзрослевшей. А еще с новой прической!

Кармелита, «Кармелита». Сериал выходил с 2005 по 2010 год. За это время героиня прошла путь от юной девушки до женщины, пережившей брак и серьезные перемены в жизни.

Гриша, «Полицейский с Рублевки». В первом сезоне ему около 30 лет — молодой, амбициозный оперативник, привыкший играть по своим правилам.

Помимо сериала, персонаж появлялся и в полнометражных фильмах франшизы. За несколько сезонов его история показывает, как меняются приоритеты героя и его личная жизнь.

Настя, «Бедная Настя». В сериале 127 серий, и героиня за это время переживает столько взлетов и падений... Как хорошо, что в итоге она стала счастлива

Люба, «Интерны». На протяжении 14 сезонов медсестра Люба поддерживала других героев, да и сама то и дело попадала в передряги, из которых успешно выходила

Хочется сказать, что за это время она только похорошела.

Бонус: Ольга, «Зимняя вишня»

Кинотрилогия выходила с 1985 по 1995 год. За 10 лет экранного времени героиня прошла путь от молодой влюбленной женщины до матери, переосмыслившей отношения и личные ожидания.