16 случаев, когда поступки подруг изменили взгляд на дружбу
Настоящая дружба дарит нам чувство защищенности и делает жизнь ярче. Мы привыкли доверять близким людям и рассчитывать на их поддержку в любую минуту. Однако порой жизнь преподносит неожиданные уроки, которые заставляют снять розовые очки и пересмотреть свое окружение. Иногда завершение отношений становится не потерей, а необходимым шагом к душевному спокойствию и новым, более искренним встречам.
- На свадьбу всех пригласила заранее. И тут выясняется: одну из подруг позвали на другое свадебное торжество на ту же дату. Она долго думала, что делать. Решила ни к кому не идти, чтобы никого не обидеть. Я подумала: «Ок». А в день свадьбы узнаю, что подруга улетела в Египет по горячей путевке! Еще и засветилась в сториc. Я не растерялась, передала ей пламенный привет и удалила из контактов.
- В универе была неразлучна с подругой. Услышала у ее двери в общаге: «Да, мам, диплом вместе пишем. Выпустимся, заблокирую ее, ведь общаться не буду». Выскочила. Хотела сразу все высказать, но сделала по-хитрому: просто взяла и после сдачи диплома поздравила с окончанием вуза, а в конце добавила: «Не забудь заблокировать потом, а то общаться ведь все равно не будем». Ее выражение лица в тот момент стоило видеть. Сколько раз она извинялась, писала, звонила, а дружбу уже не вернуть. Я тяжело перенесла эту ситуацию, но зато стала лучше разбираться в людях. А еще сблизилась с другой подругой, которую даже не замечала, пока была занята этой притворщицей.
- Однажды сказала подруге, что я бы хотела отписаться от нее в соцсетях, так как мне не очень-то интересно смотреть на ее бесконечные селфи. Мол, прошу прощения. В ответ получила: «Вот спасибо! У меня и так был трудный день, а еще ты тут со своими отписками. Спасибо, что добила меня окончательно». © milanibelunga
- Подруга разводилась с мужем, идти было некуда. Пустила ее к себе в «однушку». Я ее кормила, денег за коммуналку не брала. Однажды вернулась домой раньше времени, и услышала её разговор по телефону. Она стояла на балконе и весело щебетала: «Да, арендаторы за мою квартиру заплатили сразу за полгода вперед, так что я уже оформила путевку на Мальдивы. А у этой дурочки еще пару недель поживу, пока визу делают, тут же бесплатно».
- Попросила подругу помочь мне выбрать свадебное платье. А она потом взяла и разместила в своей соцсети фото, на котором я была запечатлена в этом наряде. Она даже отметила меня. Мне сразу же начали писать знакомые. Я удалила отметку, ее из друзей тоже удалила, чтобы будущий муж не увидел платье. Для чего она это сделала? Ради пары лайков? Подругу на свадьбу я решила не приглашать. © Bogsly / Reddit
- Я в ярости, потому что ко мне приехала подруга с дочерью из другой страны. Я встретила их радушно, показала им все, угощала завтраками и ужинами. При этом у меня есть маленький ребенок. Сегодня мы отправились в парк. Моя подруга заплатила за вход, а ее дочь спросила: «Почему мы должны платить за вас?» Ее мать даже не потрудилась объяснить, что раньше я платила за все! Это меня взбесило! Не нужны мне такие подруги! © Мамдаринка / VK
- Была подружкой невесты на свадьбе. Целый месяц на подхвате. На свадьбе весь день на ногах. После ресторана вызвали такси для свекрови, а мы с ней живем в соседних домах. Я сказала, мол, вместе поедем, счет поделим. На что подруга выдала незабываемое: «А почему это мама должна платить? Тебе же нужнее! Тебе на работу завтра и нужно выспаться! А маме еще и наши цветы везти по вазам расставлять! Ты ей помочь должна!» Я поблагодарила за незабываемую свадьбу, вызвала себе такси и уехала. © Ирина Мельникова
- Моя близкая подруга прекратила со мной общение, потому что я больше не могла выполнять ее просьбы. Дело в том, что меня чуть не уволили из-за ее просьб. Она просила забирать ее дочь из школы. Когда она в очередной раз попросила меня об этом, я собрала волю в кулак и отказала ей. После этого она прервала общение со мной. Ну а я устала сделать кому-то постоянные одолжения. © GingerJanMarie / Reddit
- Подруга, даже не поговорив со мной, неожиданно решила, что я мало вкладываюсь в нашу дружбу. Когда позвонила ей, чтобы поддержать в трудный момент, она просто накричала на меня и наговорила кучу гадостей — причем весьма болезненных. А потом еще и удивилась, что я больше не захотела с ней общаться. © Afraid-String / Reddit
- Была у меня как-то подружка Таня. Как-то встретила ее в троллейбусе, она устроилась контролером. Зову ее, но она будто не замечает меня. Потом повстречала ее несколько раз, ситуация повторилась. А потом выяснилось, что какая-то тетка ей обо мне что-то наплела! Нет бы подойти, выяснить, ведь зачем верить чужим людям на слово? Короче, нашу многолетнюю дружбу разрушила какая-то женщина, которой просто было скучно. © Вера Рогатнева / ADME
- Забеременели с подругой почти одновременно, родили с разницей в неделю. Я — сына, она — дочь. Мы вообще тогда с ней на одной волне были, обсуждали все подряд: подгузники, смеси, мультики, как сопли лечить и когда горшок покупать. Детей отдали в один садик. Мой пацан таскал ее девочке цветочки и какие-то фигурки из лего. Подруга ржала, типа «зятек растет». Все было мило, пока им по пять не стукнуло и мой резко переключился на другую девочку в группе. И началось шоу! Подруга явилась ко мне домой со словами: «Это вообще нормально? Чего твой сын к моей теперь спиной повернулся?!» Я была в шоке. Поняла, что сама виновата, ведь навязала сыну эту дружбу. Охладила тогда конкретно свои дружеские порывы. © Мамдаринка / VK
Лет пять дружили, помогали друг другу, и радости, и беды делили... А потом подруга обиделась, что я ей редко звоню. А у меня новая работа, надо вникнуть, запомнить, успеть забрать сына из садика, сложно всё... Говорила ей, а она всё равно обиделась и прекратила общение в её день рождения, написав с утра кучу обидного, что я ее забыла и всякое такое. А я помнила, просто не хотела поздравлять в сообщении, а на звонок время было только вечером, но она не стала ждать. Грустно
- Подруга выходила замуж. Попросила меня помочь с организацией. Я бесплатно искала подрядчиков, клеила декор по ночам, договаривалась с рестораном. За неделю до торжества она вручила мне красивый конверт. Думала, это приглашение. Открываю, а там бейдж с надписью «Координатор» и список задач на 4 листа. Я спросила, где мое место за столом, а она удивленно хлопала ресницами: «В смысле? Ты же работаешь на свадьбе, следишь за официантами. Какой стол? Мы на тебя порцию не заказывали, это дорого».
- Была у меня лучшая подруга. Мы дружили с 1-го класса, считали друг друга сестрами. И тут она начала встречаться с парнем из «высшего общества». Сначала мы постоянно веселились вместе с ее новой компанией. Но спустя год ее было не узнать: все наращенное, море пафоса в общении стало, она нашла новых подруг «по интересам». А я? По словам подруги, я не вписываюсь в ее новую компанию, потому что «слишком простовата для того общества». 13 лет дружбы коту под хвост. © Подслушано / Ideer
- Однажды я дала подруге денег и очень об этом жалею. Она была дружелюбным человеком, попросила немного на обед — я любезно одолжила. А спустя несколько дней узнала, что она распространяла обо мне грязные слухи. Дружба закончилась быстро. © Unknown author / Reddit
- У меня есть две подруги еще со школы. Как-то мы поссорились. Позже я признала свою вину и пригласила их на чай. Сидим, разговариваем, смеемся. Тут я отошла на минуту. По возвращении услышала: «Хорошо, что признала. А то у нее и так подруг нет, кроме нас. Еще и обижаться вздумала». © Подслушано / Ideer
- Моя теперь уже бывшая подруга подарила на день рождения билет на концерт. Причем купила она его на мои же деньги, которые одолжила за месяц до события. В общем, подарила и шепнула мне на ушко такое, что я век не забуду. Она выдала: «Я вычла стоимость билета из своего долга». © _sondrea_
Такие жизненные ситуации, хоть и оставляют неприятный осадок, в конечном итоге делают нас мудрее и разборчивее. Важно помнить, что настоящие друзья познаются не только в беде, но и в том, как они уважают ваши личные границы и ценят ваше время. Расставание с токсичными людьми освобождает место для тех, кто действительно будет вами дорожить.
А вам приходилось резко обрывать многолетнюю дружбу из-за одного поступка, или вы считаете, что близкому человеку всегда нужно давать второй шанс?
