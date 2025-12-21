16 случаев, когда поступки подруг изменили взгляд на дружбу

Такие жизненные ситуации, хоть и оставляют неприятный осадок, в конечном итоге делают нас мудрее и разборчивее. Важно помнить, что настоящие друзья познаются не только в беде, но и в том, как они уважают ваши личные границы и ценят ваше время. Расставание с токсичными людьми освобождает место для тех, кто действительно будет вами дорожить.

А вам приходилось резко обрывать многолетнюю дружбу из-за одного поступка, или вы считаете, что близкому человеку всегда нужно давать второй шанс?