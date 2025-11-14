Как выглядели бы культовые мультфильмы в исполнении великих мастеров
Знакомые до каждой черточки лица и цитаты, которые мы знаем наизусть... А что если бы у этих персонажей была другая судьба — не на экране, а на холсте? Мы предлагаем сыграть в увлекательную игру: перенести любимые мультфильмы в мастерские величайших художников. Только представьте: Ван Гог рисует золотистые поля Подмосковья в «Простоквашино», а Алиса в Стране Чудес бродит по сюрреалистичным ландшафтам Климта. Приготовьтесь к неожиданным визуальным интерпретациям!
1. «Простоквашино» в стиле Ван Гога
2. Натюрморт из «Красавицы и Чудовища» в стиле Ренессанса, вдохновленный Караваджо
3. Чебурашка-хамелеон: Как его увидели бы Дали и Сезанн
4. Водяной в стиле Клода Моне
5. Сова из " Винни-Пуха" в стиле Амедео Модильяни
6. Кролик из Винни-Пуха в стиле картины Эдварда Мунка «Крик»
7. Ёжик в тумане, преисполненный экзистенциального величия и легкого недоумения, в драматичном стиле Караваджо
8. Ослик Иа в стиле Казимира Малевича
Ну опять квадраты... Есть у Малевича нормальные картины вполне реалистичные, он не только фигуры изображал!
9. Домоправительница с характером: От Золотого Портрета Климта до Драмы Рембрандта и винтажной комедии Лихтеншейна
10. Карлсон в стиле Пабло Пикассо
11. Баба-Яга в стиле Альбрехта Дюрера
12. Мамонтенок в стиле Каспара Давида Фридриха
13. Капитошка в стиле Марка Шагала (в ожидании чуда)
14. Мир Климта и загадочность Страны Чудес
Вполне, на макгишную Алису похожа из самой поехавшей компьютерной игры. Похоже ИИ её за основу и взял
15. Атаманша в стиле Рубенса
16. Мама дяди Федора в стиле Рубенса
17. И Шапокляк в стиле Рубенса
18. Принцесса и король в стиле Леонардо Да Винчи
Вроде начиналось неплохо. Но мама дяди федора как-то совсем не то.