Как выглядели бы культовые мультфильмы в исполнении великих мастеров

Знакомые до каждой черточки лица и цитаты, которые мы знаем наизусть... А что если бы у этих персонажей была другая судьба — не на экране, а на холсте? Мы предлагаем сыграть в увлекательную игру: перенести любимые мультфильмы в мастерские величайших художников. Только представьте: Ван Гог рисует золотистые поля Подмосковья в «Простоквашино», а Алиса в Стране Чудес бродит по сюрреалистичным ландшафтам Климта. Приготовьтесь к неожиданным визуальным интерпретациям!