Как выглядели бы культовые мультфильмы в исполнении великих мастеров

1 день назад
Знакомые до каждой черточки лица и цитаты, которые мы знаем наизусть... А что если бы у этих персонажей была другая судьба — не на экране, а на холсте? Мы предлагаем сыграть в увлекательную игру: перенести любимые мультфильмы в мастерские величайших художников. Только представьте: Ван Гог рисует золотистые поля Подмосковья в «Простоквашино», а Алиса в Стране Чудес бродит по сюрреалистичным ландшафтам Климта. Приготовьтесь к неожиданным визуальным интерпретациям!

1. «Простоквашино» в стиле Ван Гога

AI-generated image

2. Натюрморт из «Красавицы и Чудовища» в стиле Ренессанса, вдохновленный Караваджо

AI-generated image

3. Чебурашка-хамелеон: Как его увидели бы Дали и Сезанн

© Чебурашка / Союзмультфильм, AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image

4. Водяной в стиле Клода Моне

5. Сова из " Винни-Пуха" в стиле Амедео Модильяни

AI-generated image

6. Кролик из Винни-Пуха в стиле картины Эдварда Мунка «Крик»

AI-generated image

7. Ёжик в тумане, преисполненный экзистенциального величия и легкого недоумения, в драматичном стиле Караваджо

AI-generated image

8. Ослик Иа в стиле Казимира Малевича

AI-generated image

9. Домоправительница с характером: От Золотого Портрета Климта до Драмы Рембрандта и винтажной комедии Лихтеншейна

10. Карлсон в стиле Пабло Пикассо

11. Баба-Яга в стиле Альбрехта Дюрера

AI-generated image

12. Мамонтенок в стиле Каспара Давида Фридриха

AI-generated image

13. Капитошка в стиле Марка Шагала (в ожидании чуда)

AI-generated image

14. Мир Климта и загадочность Страны Чудес

AI-generated image

15. Атаманша в стиле Рубенса

16. Мама дяди Федора в стиле Рубенса

17. И Шапокляк в стиле Рубенса

18. Принцесса и король в стиле Леонардо Да Винчи

