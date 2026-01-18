Как выглядят актеры из фильмов, которые мы засмотрели до дыр (Ваня из «Курьера» — просто другой человек!)

Кино
4 часа назад
Есть фильмы, которые можно смотреть и пересматривать бесконечно, так называемая классика. А так как со врем выхода их на экраны прошел уже не один десяток лет, мы решили узнать, как успели за это время изменится актеры, сыгравшие в них.

Ирина Алферова — Дарья Булавина, «Хождение по мукам»

Александр Михайлов — Василий Кузякин, «Любовь и голуби»

Лада Сизоненко — Оля Кузякина, «Любовь и голуби»

Анастасия Немоляева — Катя, «Курьер»

Федор Дунаевский — Ваня, «Курьер»

Раиса Рязанова — Антонина, «Москва слезам не верит»

Светлана Немоляева — Ольга Рыжова, «Служебный роман»

Iosi Merson
4 часа назад

Ну вот же, возле тебя сидит, блондинка в жутких розочках...🤣🤣🤣

Евгения Симонова — Принцесса, «Обыкновенное чудо»

Ирина Купченко — Бэрил Степлтон, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

Плодожорка
2 часа назад

Мне она раньше казалась скучноватой и обыденной, но иногда у нее в глазах такие чертенята мелькают, и скрытые огонь и сила чувствуется.

Юрий Чернов — писарь Чумичка, «Там, на неведомых дорожках...»

Елена Валюшкина — Мария, «Формула любви»

Александр Калягин — Петр Полуорлов, «Старый Новый год»

Наталья Селезнева — Зина Тимофеева, «Иван Васильевич меняет профессию»

Альгис Арлаускас — Костя Луков, «Спортлото 82»

Плодожорка
2 часа назад

Прибалты часто в юности выглядят как юнцы-дурашки, а с возрастом в них просыпается элегентность.

Нина Маслова — Елена, «Афоня»

А кто из актеров, по вашему мнению, изменился больше всего? И какой из этих фильмов вы готовы пересматривать прямо сейчас?

