Как выглядят актеры из фильмов, которые мы засмотрели до дыр (Ваня из «Курьера» — просто другой человек!)
Кино
4 часа назад
Есть фильмы, которые можно смотреть и пересматривать бесконечно, так называемая классика. А так как со врем выхода их на экраны прошел уже не один десяток лет, мы решили узнать, как успели за это время изменится актеры, сыгравшие в них.
Ирина Алферова — Дарья Булавина, «Хождение по мукам»
Александр Михайлов — Василий Кузякин, «Любовь и голуби»
Лада Сизоненко — Оля Кузякина, «Любовь и голуби»
Анастасия Немоляева — Катя, «Курьер»
Федор Дунаевский — Ваня, «Курьер»
Раиса Рязанова — Антонина, «Москва слезам не верит»
Светлана Немоляева — Ольга Рыжова, «Служебный роман»
Евгения Симонова — Принцесса, «Обыкновенное чудо»
Ну и ракурс, она в Последнем богатыре неплохо выглядит, между прочим.
-
-
Ответить
Ирина Купченко — Бэрил Степлтон, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»
Мне она раньше казалась скучноватой и обыденной, но иногда у нее в глазах такие чертенята мелькают, и скрытые огонь и сила чувствуется.
-
-
Ответить
Юрий Чернов — писарь Чумичка, «Там, на неведомых дорожках...»
Елена Валюшкина — Мария, «Формула любви»
Александр Калягин — Петр Полуорлов, «Старый Новый год»
Наталья Селезнева — Зина Тимофеева, «Иван Васильевич меняет профессию»
Альгис Арлаускас — Костя Луков, «Спортлото 82»
Прибалты часто в юности выглядят как юнцы-дурашки, а с возрастом в них просыпается элегентность.
-
-
Ответить
Нина Маслова — Елена, «Афоня»
А кто из актеров, по вашему мнению, изменился больше всего? И какой из этих фильмов вы готовы пересматривать прямо сейчас?
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ ярких попутчиков, которые могут оживить даже самую скучную поездку
15 случайных встреч, которые превратили обычный день в маленькое чудо
15+ историй о детях, чьи родители уже пресс от смеха накачали
16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях
Истории
1 неделя назад
15 историй из жизни с таким поворотом, что любой сценарист обзавидуется
15 женщин рассказали, в какой момент поняли: «Да я вообще классная!»
16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе
15 девушек пошли на свидание, а попали в чистый анекдот
Истории
5 дней назад
15 человек, которым в руки попали вещи, да не простые, а с секретом
Народное творчество
1 месяц назад
15 пар показали, что совместный быт — это вечный стендап
Фотоподборки
2 недели назад
16 историй, которые начались, как обычно, а закончились безудержным хохотом
Истории
1 неделя назад