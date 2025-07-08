6 книг из школьной программы, смысл которых доходит до нас только во взрослом возрасте
Есть ли среди нас такие, кто в школьные годы зачитывался книгами из обязательной программы? Если да, то вы настоящий герой, если нет — тоже не беда! Ведь спустя годы все эти великие романы способны раскрыться с совершенно новой стороны.
«Обломов» — Иван Гончаров
В своем романе Гончаров вывел на сцену человека, сознательно избегающего любых усилий. Илья Ильич Обломов, помещик и отставной коллежский секретарь, дни напролет лежит в халате на диване. В школе мы дружно ругали Обломова и порицали так называемую «обломовщину» — ту самую неведомую силу, удерживающую в общем-то молодого еще мужчину от любой деятельности. А сейчас, перечитав роман, хочется сказать: «Теперь не осуждаю».
И в самом деле, кто хоть раз в жизни не хотел просто рухнуть на диван и полежать там с недельку с книгой или сериалом, при этом чтобы белье в машинку само загружалось, посуда мылась, а домашние ходили на цыпочках? Кстати, первый раз слово «обломовщина» в романе произносит Штольц, реагируя так на мечты Обломова о размеренной барской жизни в усадьбе с пикниками в березовой роще, ползущими по полю возами с сеном и босоногими крестьянками. На что Илья Ильич удивляется в ответ: «Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю?» Повод задуматься.
«Мастер и Маргарита» — Михаил Булгаков
В Москве конца 1920-х застоявшийся советский быт переворачивается с ног на голову вторжением чужака. Таинственный иностранец прибывает в столицу, чтобы найти опального автора романа и влюбленную в него женщину. В итоге из всех углов лезет нечисть, гротеску и абсурду нет конца, школьники зачитываются похождениями свиты Воланда, пролистывая главы про прокуратора, а история преобразуется в повествование о силе творчества и любви. Кстати, любовь Мастера и Маргариты — отдельная сюжетная линия, заставляющая биться девичьи сердца чаще. Однако так ли это видится спустя годы?
- Когда-то в юности я читала этот роман параллельно с мамой. Ах, как мне понравилось! А вот мама пожала плечами: «Ерунда какая-то». И вот, спустя, наверное, 30 лет, я наконец-то взялась его перечитать. Но, как ни странно, с «Мастером и Маргаритой» у меня нынче не сложилось. Пожалуй, теперь я разделяю мамино мнение. Главное разочарование — это любовная линия. Как мне нравилась Маргарита в юности! А теперь кажется какой-то пустой. И любовь между Мастером и Маргаритой воспринимается просто как банальный адюльтер от скуки. © Yulyasyka / Livelib
«Отцы и дети» — Иван Тургенев
Бунтующим подросткам, из тех, кто добрался до «Отцов и детей», Евгений Базаров казался невероятно романтичным героем. А его нигилизм — загадочной чертой характера, придающей еще больше шарма. Что это за нигилизм и почему между отцами и детьми такая пропасть — мы понимали скорее интуитивно, но в слова облечь не могли. Однако если перечитать книгу сейчас, то можно представить, что разница между отцами и детьми примерно такая же, как между зумерами и миллениалами.
- Как по мне, Базаров завистливый, отсюда и амбиции. Вот судьба его и наказала, а как иначе назвать Одинцову? Вот это королева, плечами голову вскружила! Такой женщиной стремятся стать многие! Вдова, поместье свое имеет, суету в молодых сердцах наводит! А самой ничего не надо, слишком привыкла к комфортной и размеренной жизни. Что сказать, советую! В школе я ее не читала, интересно, пищала бы я от Базарова тогда? Сейчас мой краш, конечно же, деда Паша! Надо будет перечитать еще, когда моим детям будет 20. Надеюсь, к тому времени я буду как Николай Петрович, снисходительно смотреть на поколение «нетакусь» и заведу молодого любовника. © inverno / Livelib
«Анна Каренина» — Лев Толстой
Источник моего неизбывного недоумения — как вообще можно воспринимать Анну Каренина в качестве положительного персонажа? Редкостная дряHь, истеричкa, нарцисс и манипулятор, о чём Толстой пишет практически открытым текстом — как можно этого не видеть?
Кажется, что Толстой в этом романе он понял о людях больше, чем понимают они сами. Сразу после публикации «Анну Каренину» ругали многие представители культурной элиты того времени, однако позже ругань сошла на нет — стало очевидно, что это не просто скандальный роман об адюльтере. Для преданных поклонников — это еще и роман о большой любви, а сама заглавная героиня — персонаж исключительной трагической силы, для других читателей — Анна Каренина сама виновата во всех своих бедах. Да и Толстой, как будто бы до конца не определился: вопреки собственному замыслу, влюбился в Анну Каренину и показал ее вроде бы «несчастливую» жизнь менее однозначно, чем, возможно, собирался.
- От коллеги услышала, как к своим 30 годам она перечитала роман, и, о боги, ей открылся потаенный смысл великого... (Смею предположить, что она сама когда-то была любовницей и увела своего мужа из семьи). Дождалась своих 30, прочитала. Спасибо, теперь буду ждать 40, может быть тогда полюблю «Каренину» той же пылкой любовью, что и ее фанаты. Но как по мне, так избалованная жизнью, вниманием и любовью героиня сломала жизнь себе, мужу, детям и любовнику. Все, что она делала и к чему пришла, было итогом ее эгоизма. © MariBova / Livelib
«Евгений Онегин» — Александр Пушкин
Онегин был честен с девочкой, но и она была пряма " я вас люблю, чего лукавить... ". Некоторые клуши считают, что ей надо было как наркоманке Карениной ( да именно так, принимала лауданум, а зависимость была у очень многих, что выражалось в поведении), поступить, но порядочность прекрасна, хоть и редка.
Сейчас бы мы сказали, что Евгений Онегин — настоящий нарцисс, этакий избалованный золотой мальчик, который привык получать все, что он хочет, а его жизнь — череда балов и кутежей. И только Татьяна в финале сумела поставить его на место. Даже спустя 200 лет с момента написания ответ Татьяны Онегину доставляет истинное наслаждение поклонникам романа.
- Герои практически все вызывали у меня желание прибить их сковородкой. Онегин — позолоченная пустышка, которая старательно привлекает внимание к себе, но абсолютно ничего из себя не представляет, а только делает вид. Единственная, кто плюс-минус нашла во мне отклик, была Татьяна. Не считая некоторой наивности, она умна и поступает разумно. Я не верю в его любовь — Онегина зацепило в Татьяне только то, что она ему отказывает. И дрогни она хоть раз, Евгений бы получил желаемое, мгновенно остыл и ославил бы ее на всю округу. © Rain_of_words / Livelib
«Горе от ума» — Александр Грибоедов
Перечитала «Горе от ума» с год назад. Чацкого хотелось прибить. :)
Александр Чацкий — молодой остроумный дворянин — после трехлетнего отсутствия возвращается в Москву, где он вырос, и спешит к любимой девушке Софье. Но культурная дистанция оказывается непреодолимой: Софья полюбила лицемера и карьериста Молчалина, а самого Чацкого за неуместные проповеди объявляют сумасшедшим.
Еще во времена Грибоедова многие его коллеги по цеху задавались вопросом: а Чацкий действительно умный? Может, он действует слишком глупо, по сути, меча бисер перед свиньями? Даже Софье досталось — ее нередко воспринимали как девицу сомнительной нравственности, типичную представительницу порочного фамусовского общества. Кстати, произошло это во многом потому, что Софье автор отказал в сочувствии — этого требовали интересы главного героя, Чацкого. А как пьеса читается сейчас?
- Держала кулаки за Софью. Молчалин гад, Чацкий, как старый дед, ноет и ноет, все ему не так, гадости про всех говорит, очень токсичный надменный тип. Сам уехал, значит. А потом приехал и давай всех знакомых Софьи унижать. Это любовь к ней он так проявлял, ну-ну. Вот так вот хочет Софья спокойного заботливого любящего мужчину, а один притворщик, а второй надменный нытик. Но досталось в итоге именно ей. © Лещенко Алёна / Livelib