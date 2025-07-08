6 книг из школьной программы, смысл которых доходит до нас только во взрослом возрасте

В своем романе Гончаров вывел на сцену человека, сознательно избегающего любых усилий. Илья Ильич Обломов, помещик и отставной коллежский секретарь, дни напролет лежит в халате на диване. В школе мы дружно ругали Обломова и порицали так называемую «обломовщину» — ту самую неведомую силу, удерживающую в общем-то молодого еще мужчину от любой деятельности. А сейчас, перечитав роман, хочется сказать: «Теперь не осуждаю».

И в самом деле, кто хоть раз в жизни не хотел просто рухнуть на диван и полежать там с недельку с книгой или сериалом, при этом чтобы белье в машинку само загружалось, посуда мылась, а домашние ходили на цыпочках? Кстати, первый раз слово «обломовщина» в романе произносит Штольц, реагируя так на мечты Обломова о размеренной барской жизни в усадьбе с пикниками в березовой роще, ползущими по полю возами с сеном и босоногими крестьянками. На что Илья Ильич удивляется в ответ: «Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю?» Повод задуматься.