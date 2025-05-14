16 актуальных цитат классиков, которые запросто могли бы быть нашими постами в соцсетях
Писатели
только что
Классик только тогда и становится классиком, когда его высказывания могут оставаться актуальными во все времена. Вот мы и решили собрать цитаты, которые смело можно засовывать в капсулу времени, и даже потомки на космолетах скажут: «А проблемы-то у нас не меняются!»
Завтра встану по раньше и постараюсь провести день как можно полнее. Проклятая лень! Какой бы я был славный человек, коли бы она мне не мешала.
Больше всего на свете я хочу быть знаменитым и получать много денег. В общем, я совершенно не изменился. Такой же беспомощный, замученный комплексами человек, умудрившийся к 37 годам ничем не обзавестись. А кое-что и потерять.
Я чувствую себя хорошо и спокойно, но только до тех пор, пока сижу в своей комнате. Стоит пройтись по улице, и я прихожу обратно злой и раздраженный.
Беспорядочен физически и морально и сделал слишком много расходов.
...не боюсь, потому что я все уже испытал. Меня слишком пугали и ничем более напугать не могут.
Семья — это если по звуку угадываешь, кто именно моется в душе.
В следующей жизни хочу быть котом. Спать 20 часов в сутки и ждать, когда покормят.
Настроение из-за здоровья отвратительное. Для веселья купила красных чулок, и надеваю их, когда никто не видит — очень весело!
Появились полтинники. Тщетно пытался их «копить». Расходятся, и ничего с ними не сделаешь!
Ведь я только всего и хочу, чтобы все всегда было по-моему.
Путешествовал я с корыстною целью: удрал от именин, которые обходятся мне обыкновенно дороже всяких поездок.
Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом.
Я люблю спать. Моя жизнь имеет тенденцию распадаться на части, когда я просыпаюсь, знаете ли.
Нет любви более искренней, чем любовь к еде.
Диагностика достигла таких успехов, что здоровых людей практически не осталось.
Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра.
А некоторые из писателей порой жили ярче героев своих романов. Вот вам статья в доказательство.
Первое изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.
Фото на превью Moisej Nappelbaum / Wikimedia Commons
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