16 актуальных цитат классиков, которые запросто могли бы быть нашими постами в соцсетях

Классик только тогда и становится классиком, когда его высказывания могут оставаться актуальными во все времена. Вот мы и решили собрать цитаты, которые смело можно засовывать в капсулу времени, и даже потомки на космолетах скажут: «А проблемы-то у нас не меняются!»