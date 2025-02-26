Привередливый Набоков..?
Тот самый Набоков, написавший невнятную нудятину в виде "Лолиты"?..🙄
Я читаю чуть ли не с пеленок, люблю разные жанры, да и читаю очень быстро - особенно если сюжет интересный. Лолиту я еле-еле дочитала за полгода, в то время как паралельно "проглатывала" книги того же размера буквально за сутки.
Одна из худших книг, которые я читала. И дело не в том, что история мне не нравится - ее можно было изложить интересно, но у Набокова это получилось занудно, растянуто и пресно. Нашли ценителя... 😏
Ему бы свои произведения критиковать, а не чужие 😬.
6 шикарнейших книг, до которых добрались только книгочеи со стажем
Некоторые произведения теряются в тени своих более популярных собратьев. Однако те читатели, которые до них добрались, зачастую оказываются приятно удивлены. Герои нашей статьи прочитали не самые очевидные книги известных писателей и теперь готовы взахлеб рассказывать о них каждому.
1. Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Все с ума сходят от «Великого Гэтсби», но как можно было пропустить такой бриллиант? Эта книжка же в 100 раз круче. Речь, конечно, о дебютном романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «По эту сторону рая».
И пусть «Великий Гэтсби» обессмертил имя писателя, но «По эту сторону рая» заложил основу целого жанра и определил менталитет «потерянного поколения», частью которого был и сам Фицджеральд. Главный герой романа — самовлюбленный и амбициозный юноша из богатой семьи проходит суровую школу жизни, которая меняет его представление о главных ценностях. Огромная популярность романа среди молодежи объяснялась тем, что автор честно отразил их накопившееся раздражение устаревшими социальными нормами и стремление к эмансипации, а философы, ученые и художники цитировали эту книгу десятилетиями.
2. Джейн Остин
И роман «Гордость и предубеждение», и его экранизации все просто обожают, но «Доводы рассудка» могут приятно поразить, особенно если перечитать эту книгу в более зрелом возрасте.
«Гордость и предубеждение» подарил нам отважную, остроумную Элизабет Беннет, это роман, полный жизни и шума, который делает своего читателя счастливым. Отчасти поэтому его так хорошо читать в юности. В то время как «Доводы рассудка» — более вдумчивый, созерцательный, в нем есть глубина. Роман был последним завершенным произведением Остин, он считается наиболее «взрослым», демонстрирующим утонченность литературной концепции. А его героиня Энн Эллиот примечательна среди других женских персонажей Джейн Остин своей зрелостью.
3. Умберто Эко
Имя Умберто Эко в первую очередь у многих ассоциируется с романом «Имя розы», именно это произведение несколько раз экранизировалось. Но его другие книги могут показаться еще лучше, особенно «Маятник Фуко». Сюжет романа вращается вокруг трех друзей, которые работают на издательство, выпускающее книги на деньги авторов, часто графоманов. После прочтения множества рукописей, посвященных оккультным теориям заговора, они решают, что могут сделать лучше, и начинают, развлечения ради, создавать собственную теорию заговора. «Маятник Фуко» даже называют «„Кодом да Винчи“ мыслящего человека».
Кстати, у «Маятника Фуко» был шанс быть экранизированным самим Стэнли Кубриком. Однако Умберто Эко отклонил предложение режиссера — в то время он был сильно недоволен экранизацией «Имени розы», вышедшей на экраны в 1986 году. Однако после смерти Кубрика Эко признался, что жалеет о своем решении.
4. Чарльз Диккенс
Обычно, когда речь заходит о Диккенсе, в первую очередь упоминают «Большие надежды» или «Дэвида Копперфилда». Однако некоторые читатели уверены, что именно «Холодный дом» — величайшее произведение писателя. Главная героиня — сирота Эстер Саммерсон — оказывается на попечении случайного благодетеля и поселяется в его старинное поместье, известное как Холодный дом, с которым связано едва ли не самое известное дело Верховного Канцлерского суда.
Этот роман открывает период художественной зрелости Диккенса. А довольно привередливый в чтении Владимир Набоков даже посвятил разбору «Холодного дома» лекцию из цикла о зарубежных романах XIX века.
5. Дуглас Адамс
Привередливый Набоков..?
Поклонники Дугласа Адамса в восторге от серии книг «Автостопом по Галактике», но куда реже вспоминают другую серию, оставшуюся незаконченной — «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». По мнению читателей, этот произведение ничуть не хуже нашумевшего «Автостопом».
- Думаю, «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» трудно оценить с первого раза, поскольку пересечение всех бесчисленных персонажей, временных линий и событий не очевидно до самого финала. Когда вы читаете книгу во второй раз, то осознаете важность стольких, казалось бы, тривиальных деталей, которые едва заметны при первом прочтении. И тут-то вы и хлопаете себя по лбу, понимая, о чем на самом деле эта книга. © CheekyMunky / Reddit
6. Айн Рэнд
"Гимн" - величайшее произведение Айн Рэнд, которое слишком часто затмевается ее более известными и работами, такими как "Источник" или "Атлант расправил плечи". Это довольно короткая история от первого лица о талантливом человеке, родившемся в постапокалиптическом обществе, где равенство ценится превыше всего. В этом произведении уже можно уловить проблески философии Айн Рэнд, явственно проступившие в ее более поздних работах.
- Я 10 лет пыталась осилить "Атлант расправил плечи", ей-богу. В итоге бросила это дело. И вдруг наткнулась на еще одну книгу этой писательницы. Проглотила ее, не отрываясь, за пару часов.