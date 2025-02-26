6 шикарнейших книг, до которых добрались только книгочеи со стажем

Все с ума сходят от «Великого Гэтсби», но как можно было пропустить такой бриллиант? Эта книжка же в 100 раз круче. Речь, конечно, о дебютном романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «По эту сторону рая».

И пусть «Великий Гэтсби» обессмертил имя писателя, но «По эту сторону рая» заложил основу целого жанра и определил менталитет «потерянного поколения», частью которого был и сам Фицджеральд. Главный герой романа — самовлюбленный и амбициозный юноша из богатой семьи проходит суровую школу жизни, которая меняет его представление о главных ценностях. Огромная популярность романа среди молодежи объяснялась тем, что автор честно отразил их накопившееся раздражение устаревшими социальными нормами и стремление к эмансипации, а философы, ученые и художники цитировали эту книгу десятилетиями.

