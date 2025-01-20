10 книг о любви в зрелом возрасте, которые можно проглотить залпом

Любви все возрасты покорны. Все мы слышали эту фразу, однако в литературе в основном сталкиваемся с романтическими историями молодых людей. Зрелая любовь в себе содержит столько мудрости и глубины, которые недоступны юности. Поэтому мы для вас подобрали 10 книг, где писатели рассказывают про красоту зрелой любви, которая раскрывается через судьбы разных героинь и героев. Все эти персонажи будут многим близки по духу и опыту.

Пьер Абеляр «История моих бедствий»

Пьер Абеляр — известный средневековый теолог и философ, вошел в историю не только своими философскими трактатами, но и запретной любовью к своей юной ученице — Элоизе. 20 лет разницы в возрасте вовсе не помешали зарождению страстных чувств между почтенным учителем и молодой ученицей. Ради нее философ получил позволение от ее дяди Флоубера за незначительное вознаграждение приобщить ее к миру науки и литературы. Смогут ли они сохранить эту любовь или дядя помешает построению счастья? Несмотря на то, что события происходили в далеком средневековье, накал чувств и любовные испытания так же волнуют читателя. Эта история о необузданных чувствах и о том, через что проходят влюбленные ради того, чтобы быть вместе. Эта удивительная история, по которой можно было бы снять отличный фильм! © Steven H / Goodreads



Гюстав Флобер «Госпожа Бовари»

Противоречивый роман до сих вызывает острые споры среди специалистов и не только. Главная героиня Эмма стремится к ярким эмоциям и богатству. Однако после замужества она понимает, что все те романтические истории, которые запечатлены в книгах, никогда не осуществятся и ее ждет размеренная и тоскливая жизнь со скучным Шарлем. Последнее подтолкнуло героиню к внебрачной связи. Удастся ли ей найти любовь вне брака и обрести долгожданное счастье? Писатель через свою ветреную героиню поднимает вечную любовную дилемму — довольствоваться своей участью, сколько бы она посредственной и обычной ни была, или стремиться к ярким эмоциям и пытаться достичь недостижимого, ставя под угрозу свое имя и не только. Это одна из тех книг, которые оказали глубокое влияние на мою жизнь. Мораль? Будьте счастливы тем, что у вас есть и тем, где вы находитесь! © DeLaina / Goodreads

Андре Моруа «Сентябрьские розы»

История разворачивается вокруг известного писателя Гийома Фонтена, который находится в успешном браке и доволен жизнью. Однако скоро он станет жертвой коварной молодой актрисы, которая расшатает его равновесие. До этого писатель уже провинился в измене, о чем знала его жена Полина. Последняя не предполагала, что в Южной Америке мужу удастся завести роман с другой женщиной, куда его пригласили прочитать лекцию. Однако перуанская актриса заманивает успешного писателя в свои сети. И кто же в конце побеждает — молодая интриганка или жена? Чтобы не раскрыть все карты, советуем обязательно прочитать книгу. Автор поднимает вопросы, связанные с кризисом среднего возраста, и рассуждает о том, как умудриться сохранить брак, несмотря не внешние соблазны. Очень понравилась эта книга. Я чувствовала себя погруженной в сюжет, переживала вместе с героями и прекрасно представляла себе пейзажи. © Velawol / Goodreads

Артур Голден «Мемуары Гейши»

© Memoirs of a Geisha / Columbia Pictures and co-producers Анастасия 23 часа назад Я как раз сейчас слушаю это адиркнигу. Сам по себе сюжет интересный, но очень много деталей, в которые мне, как человеку, далёкому от японской культуры тяжеловато вникать. И кажется очень затянутой местами. Но атмосфера повествования завораживает и затягивает, хочется оказаться в Японии тех лет и увидеть всё своими глазами. - - Ответить

В книге запечатлена история жизни одной японской женщины, которая не по своей воле стала гейшей. С первого дня своей жизни героиня проходила через сложности и сталкивалась с жестокостью людей. Только один раз на улице незнакомец дал ей деньги и носовой платок. Кто этот человек и почему без причины оказал такую услугу? Скоро окажется, что этот персонаж кардинально изменит жизнь героини в лучшую сторону. Книга о сложных жизненных перипетиях, через которые проходила героиня, и о том, как к концу своей жизни она, все-таки, смогла обрести любовь. Никогда не поздно начать все сначала, даже когда половина жизни уже позади. Давно я не получала такого удовольствия от книги. Неожиданный круговорот событий захватил меня целиком, читая книгу, я не замечала ничего вокруг. © 224959586 / Litres

Прочла на одном дыхании...когда читала строчку за строчкой, главу за главой, ловила себя на мысли, что забываю обо всем и полностью погружаюсь совершенно в другой мир...© PustovalovaJulia / Litres

Взяла книгу только из-за того, что уже смотрела фильм и знакома с сюжетом, и не пожалела. Давненько я не читала книгу, чтобы до поздней ночи и еще на работе тайком. © fluorit / Litres

Ирвин Шоу «Люси Краун»

Люси и Оливер — счастливая семейная пара. Никто бы не подумал, что их союзу может что-то угрожать. Однако молодой гувернер кардинально меняет семейную жизнь замужней женщины. Потребовалось всего лишь одно лето, чтобы расшатать основы брака семейной пары. Но что страшнее: сама измена или тот факт, что сын стал очевидцем мимолетного романа? Как после этого поменялась жизнь героини, узнаете на страницах книги великого драматурга и писателя. Невероятно захватывающая книга! Читается на одном дыхании! Очень чутко раскрыта психология женственности, внутренние протесты главных действующих лиц, четко показаны внутренние семейные отношения. Рекомендую! © Дмитрий Отрошко / Litres

Гейл Ханиман «Элеанор Олифант в полном порядке»

Шотландская писательница рассказывает о жизни одинокой женщины 30 лет, которая проходит сложный путь самоопределения. Прошлое не дает героине открыто проявляться — она зажатая, замкнутая и имеет очень мало друзей. Но однажды с помощью случайно выигранных билетов она попадает на концерт рок-звезды, что и становится для нее точкой роста. Не поздно ли в таком возрасте влюбляться и вдохновляться рок-звездами? Абсолютно нет — ответ героини. Но разве это то, что она ищет?

Параллельно рядом с ней находится ее коллега, который помогает в жизненных трудностях и заинтересован ее судьбой. В книге автор поднимает темы одиночества, изоляции и демонстрирует разные виды привязанности и любви, через которые каждый из нас приходит в течение жизни. Спасибо, Элеанор Олифант. Спасибо, что вытащили меня из моего читательского кризиса. Спасибо, что вы такая смешная, такая грустная, такая умная, такая прямолинейная. Спасибо, что вы литературный персонаж, который будет вечно жить в сердцах всех, кто вас читает. © jewels / Goodreads



Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс»

Дневник Бриджит Джонс — это классическая история женщины, которая в начале каждого года обещает себе, что теперь все будет по-другому. Героиня постоянно считает свои калории, дает слово, что избавится от вредных привычек, но даже не это главное: она обещает завести здоровые отношения, дав себе слово, что больше не будет терпеть плохое обращение к себе. Одним из кандидатов на новые отношения становится ее руководитель — Дэниел, а другим — чуткий и внимательный Марко — друг детства. Кого она выберет из двух кандидатов и получится ли у нее построить здоровые отношения? Книгу я читала, уже посмотрев фильм. Книга — это что-то! Супруг, обратив внимание на мой хохот при прочтении, тоже заинтересовался. Я зачитывала вслух некоторые отрывки, и он хохотал не меньше моего. © Govorova / Otzovik

«Переход» Бет О’Лири

У книги невероятный сюжет, на основе которого можно было бы смело снимать фильм. Лине после проваленной презентации приходится временно остановиться у бабушки, чтобы отдохнуть. 79-летняя Эйлин находится в затруднительной ситуации после того, как муж бросил ее ради инструктора по танцам. Однако в деревне, в которой она живет, мало возможностей, чтобы отвлечься от случившегося. Лина, увидев в каком отчаянии находится ее бабушка, предлагает ей поменяться жизнями — Эйлин может жить в Лондоне и искать любовь, в то время как Лина будет заботиться обо всем в сельском Йоркшире. Для двух женщин новые приключения, любовь и проблемы, которые подбрасывает их новая жизнь, в конечном итоге приводят к новым личностным изменениям и жизни, которой они всегда хотели жить. С одной стороны, комичное решение может рассмешить читателя, однако советуем не спешить с выводами. Тот путь, который проходят обе героини, приводит их к глобальным трансформациям. Настоящее сокровище! Бет О’Лири скрасила мой день и подняла мне настроение этой очаровательной историей. Вдохновение в самом лучшем виде! © Berit / Goodreads

Габриэль Гарсиа Маркес «Любовь во время чумы»

Книга рассказывает историю двух героев, которые знают друг друга с детства. Однако Фермина выходит замуж за уважаемого доктора Урбино по настоянию отца. А Флорентино обещает быть верным и ждать ее. Смогут ли они связать свою жизнь в будущем и насколько будут счастливы вместе?

Я пребываю в шоке от прочитанного произведения. За героев переживаешь и сочувствуешь им на протяжении всего чтения. Я на эмоциях, ночь не спала. В этой книге еще есть отсылки к героям других их книг. © yryk / Litres

Эта книга служит порталом в мою юность, в совместные чтения с лучшим другом и наши горячие обсуждения любви осенью в кафе. Еще острее ощущаешь бег времени и его неумолимость, о которой пишет автор. © Wender / LiveLib



«Поздняя осень» Ноэль Адамс