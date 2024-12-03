10 увлекательных книг, которые бессовестно заставляют забывать обо всем на свете

Каждый, кто любит читать, хорошо знает то ощущение, когда с перелистыванием каждой страницы все глубже погружаешься в написанную историю. На какое-то мгновение ты становишься не просто человеком, который скользит взглядом по страницам, а свидетелем событий, через которые суждено пройти героям. Это чувство можно сравнить разве что с просмотром интригующего сериала, заставляющего томиться в ожидании новых серий.

Мишель Бюсси. Черные кувшинки

Молодому инспектору Лоренсу Серенаку необходимо раскрыть загадочное преступление, которое как-то связано с творчеством Клода Моне и событиями, происходящими в маленьком городе Живерни. Ведя расследование, он по уши влюбляется в симпатичную учительницу и сталкивается с тайнами, которые хранит провинциальный городок. Завораживающий детективный роман об искусстве, любви и секретах, которые всплывают спустя десятилетия. В начале очень смущало, что повествование ведется от лица бабульки. Были моменты, когда она меня жутко бесила. Но когда наступила развязка, я искренне заплакал. Хотелось кричать: «Да не может такого быть!». До последнего надеялся что что-то должно измениться. Это одна из великолепнейших историй о любви, ужасе и горе, заплетенная в чертовски крутой детектив с нотами романтики! Однозначно 5 из 5! Гениально, хоть и ужасно грустно. © Павел Яковлев / Litres

Дани Редд. Арктический клуб любителей карри

Главная героиня Майя вместе со своим бойфрендом переезжает из Лондона в Арктику. Однако вместо волшебного северного сияния и снежной сказки ее встречают жуткий холод и полярная ночь. Чтобы избавиться от тревожных мыслей и быстрее привыкнуть к новой обстановке, Майя устраивается работать на кухню в небольшой лагерь для туристов. Там она начинает готовить индийскую еду по рецепту из маминой поваренной книги. Кто бы мог подумать, что согревающие экзотические блюда будут играть важную роль в жизни Майи и помогут ей найти друзей и обрести уверенность в себе. Прочитала за один присест. Эта книга оказалась идеальна для чтения в очень напряженный и непростой период моей жизни. Уютный, эскапистский и утешительный роман, при этом не пошлый, сентиментальный или глупый. © Professor Weasel / Goodreads

Колин Гувер. Все закончится на нас

Этот роман обрел огромную популярность в сети и весьма заслуженно. Драматичная история о девушке Лили, которая связывает свою жизнь с прекрасным, на первый взгляд, парнем по имени Райл. Внезапно в жизни героини вновь появляется мужчина, в которого она была влюблена много лет назад. Казалось бы, что это избитая история о любовном треугольнике, но нет. Книга затрагивает важные социальные темы, и оставляет после себя глубокий след. Какой тяжелый и в то же время интересный роман. Для многих женщин эта тема будет близка. Развязка получилась такой как хотелось. Спасибо автору как всегда! Не смогла уснуть после прочтения последней страницы. Смогла бы я простить? Скорее всего многие прощают и надеются, что все изменится к лучшему. © Елена Пальцева / Litres

Тэффи Бродессер-Акнер. Флейшман в беде

Преуспевающая бывшая жена подбрасывает 41-летнему Тоби их общих детей, а затем тут же исчезает. О том, что же тут на самом деле происходит, читателям рассказывает подруга героя. Она поведает читателям о событиях, которые привели к распаду 14-летнего брака Тоби и Рэйчел, и о том, что случилось после. В этом сатирическом, но эмоционально убедительном взгляде на современные отношения в беде — вся семья Флейшманов. По роману вышел мини-сериал с Джесси Айзенбергом и Клэр Дэйнс в главных ролях. Обожаю этот роман! Проницательное и интеллектуальное чтение о браке и отношениях. Здесь так много болезненного, интеллигентного ума, который не переходит черту язвительности. Читая книгу, я так часто кивала, соглашаясь с героями, что до сих пор шея болит. © Lisa / Goodreads

Д.К. Худ. Кровавое ранчо

Блэк-Рок-Фоллз — тихий городок, где все со всеми знакомы. Однажды там происходит резонансное преступление. Местный шериф Дженна Алтон и ее новый помощник Дэвид Кейн подозревают, что все дело в двух чужаках, которые не так давно прибыли в Блэк-Рок-Фоллз, а вскоре пропали без вести. Погружаясь в расследование, Дженна понимает, что есть связь с другими исчезновениями, происходившими в этом идиллическом городке. Так ли хорошо она его знает, как ей казалось? Захватывающая, умная и мрачная книга. Я читала, запоминала все детали, собирала информацию у себя в голове. А затем автор добавлял одну крошечную деталь, и я была просто в шоке: как я это упустила?! © Kate / Goodreads

Лорен Блэквуд. Среди проклятых стен

Фэнтезийное переосмысление романа «Джейн Эйр», где сочетаются готика, хоррор и романтика. Главную героиню Андромеду нанимает богатый наследник Магнус Рочестер — ему нужна помощь в снятии проклятия с фамильного замка. Однако девушка быстро понимает, что эта работа может стоить ей жизни, а Магнус скрывает гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Волшебный мир этой книги меня поглотил. Я была очарована персонажами, которые рискуют всем, чтобы изгнать злого духа из старинного замка. Идеальная страшная история с каплей романтики.

В этом романе «Джейн Эйр» встречает «Экзорциста» и «Мумию». Просто сочетание моей мечты! © Nilufer Ozmekik / Goodreads

Ли Бардуго. Девятый дом

Алекс — первокурсница престижного Йельского университета, однако она совсем не вписывается в этот академический мир блестящих ученых и богатых наследников. Выросшая среди хиппи, Алекс бросила школу и попала в мир сомнительных бойфрендов и бесперспективной работы. А к двадцати годам она оказалась единственной выжившей в ужасном нераскрытом преступлении. Именно тогда Алекс получает второй шанс: поступить в один из самых элитных университетов мира и наблюдать за деятельностью его тайных магических сообществ. Кстати, в этом году вышло продолжение истории Алекс под названием «Одержимый дьяволом». До сих пор не могу поверить, что из всех эпох, в которых я могла родиться, мне посчастливилось жить именно в той, где Ли Бардуго издает свои романы! © emma / Goodreads

В этом романе Гарри Поттер встречает «50 оттенков серого». Меня было просто не оторвать от книги. Иногда бегала в ванную, чтобы умыть лицо холодной водой и немного остыть от происходящего — так захватывало!



Колин Маккалоу. Поющие в терновнике

Семейная сага, ставшая мировым бестселлером. Отец маленькой Мэгги получает предложение работы от своей влиятельной сестры, и вся их огромная семья переезжает из Новой Зеландии в Австралию. Там Мэгги знакомится с молодым и амбициозным священником, который является близким другом ее тети. Прочла на одном дыхании за 15 часов, не отрывалась от книги до 7 утра. Позже перечитывала. В разном возрасте по-разному воспринимается роман. © Зауре Нурпеисова

Когда 30 лет назад вышла эта книга, у нас на работе случился ажиотаж. Все женщины брали отгулы по 2 дня и читали ее по очереди. © Tina Berkeley

Трити Умригар. Честь

Семья главной героини по имени Смита уехала из Индии много лет назад, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Но однажды Смита решает взяться за журналистское расследование жуткой истории, случившейся у нее на родине, и приезжает в Индию, столкнувшись там лицом к лицу со страшной правдой, жестокими традициями и собственными болезненными воспоминаниями. Это мощная история о семье, преданности и культуре глазами невероятного журналиста. Эмоции от романа не отпустят вас еще долгое время после того, как вы перевернете последнюю страницу.

Ребекка Хардиман. Не как у людей