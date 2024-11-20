Читатели назвали 15+ книг, которые вдохновили их на перемены, да еще какие

Писатели
1 час назад

Некоторые придерживаются мнения, что книга неспособна перевернуть жизнь. И мы не станем утверждать, что они неправы. Но иногда та самая книга оказывается прочитана в подходящее время и в подходящем месте — когда она способна задеть нас за живое и заставить захотеть что-то изменить. Читатели, испытавшие этот эффект на себе, назвали произведения, которые оказали на них сильнейшее влияние.

  • У меня есть детский экземпляр «Винни-Пуха» Алана Милна, принадлежавший моей маме еще в 60-е. Я прочитал его будучи взрослым, и эта повесть до сих пор остается моей любимой. Когда меня переполняет цинизм, книга говорит мне о том, что все в жизни может быть простым и радостным. У меня даже есть татуировка в виде пчелы, которая время от времени напоминает мне выходить из состояния пресыщенности жизнью. © Unknown author / Reddit
  • Трогательная книга — «Один день Мисс Петтигрю» Уинифред Уотсон. Она о гувернантке средних лет, которую по ошибке отправили на неправильное место работы, и ее жизнь неожиданно поменялась. © blerbyflerb / Reddit
  • «Возраст счастья» Владимира Яковлева. «Сдурели вы там, что ли?» — кипела я от праведного гнева: эту книгу подарили моей маме в последний рабочий день в банке, где она трудилась 19 лет, но ее сократили из-за возраста. В тот же день, полная здорового скепсиса, я засела за чтение. Оказалось, я ошибалась — книга очень позитивная, ярко оформленная, про людей из разных стран, которые в преклонном возрасте только начали жить и реализовывать свои мечты. Кто-то начал заниматься балетом, кто-то танго, кто-то — айкидо. Главный урок книги — не сидеть на месте, не останавливаться на достигнутом и не бояться совершать что-то новое. © Emeraude / Livelib
  • «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери полностью изменил мои взгляды на все, что происходит со мной или с миром. Это моя любимая книга, она может показаться детской, но содержание очень глубокое. У меня есть несколько экземпляров на английском и французском языках, и я даже сделала себе маленькую татуировку в виде шляпы/слона в удаве. © WordSalad713 / Reddit
  • «Кошачий глаз» Маргарет Этвуд. В школе меня частенько доставали одноклассники, а взрослые в основном отмахивались от проблемы. Я знала, что этот неприятный период повлиял на меня, но не понимала, как сильно. «Кошачий глаз» просто взорвал мой разум, помог мне понять, насколько мои самооценка и поведение были сформированы тем негативным опытом. Я осознала, что это не сделало меня жалкой или слабой, а сделало той, какая я есть. Когда я несколько лет назад познакомилась с Маргарет Этвуд, я была счастлива рассказать ей, как сильно ее книга помогла мне измениться к лучшему. © la_bibliothecaire / Reddit
  • Я был в глубокой депрессии, когда друг посоветовал мне прочесть первую книгу трилогии «Темные начала» Филипа Пулмана. Когда я «проглотил» ее за выходные, то отправился на поиски второй и третьей частей. Я не читал так запоем много лет. Когда я дочитал до конца, на меня нахлынуло вдохновение и я сам начал писать. И это постепенно помогло моей душе излечиться. Затем я начал читать гораздо больше. С тех пор я читаю до 30 книг в год. © Se7enShooter / Reddit
Бетельгейзе
2 часа назад

Я бы "Маленького принца" исключила из школьной программы. По-моему, люди, считающие её детской, не поняли ничего. Это руководство для суицидника.

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  • "Замечательная жизнь Джулии Чайлд" Боба Спитца. Джулия Чайлд пошла на свои первые кулинарные курсы, когда ей уже было 40, а свою знаменитую кулинарную книгу она издала уже в 50. Вот уж точно поздний расцвет! Я ее просто обожаю. © Tullamore1108 / Reddit
  • "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих" Джеймса Клира. Эта книга не просто мотивировала меня, она объясняла, как обзавестись новыми привычками и делать то, что я всегда хотел делать. © realgoodkind / Reddit
  • Чтение книги "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя на втором курсе магистратуры сделало меня невероятно усердным в учебе. Я прекратил прокрастинировать, подтянул учебу и получил самые высокие оценки, которые у меня когда-либо были в колледже. Я начал рассматривать любую задачу как небольшую гору, на которую нужно взобраться и которую можно преодолеть с терпением и спокойствием. Я научился лучше справляться со стрессом. Сейчас мне 30, но я все еще чувствую себя более дисциплинированным, возможно, благодаря именно этой книге. © Dontevenwannacomment / Reddit
  • «Моби Дик» Германа Мелвилла. Я научился принимать всех такими, какие они есть. Я больше не осуждаю других за то, что они не хотят того же, чего хочу я. Я считаю, что один из главных героев, Измаил, намного опередил свое время. © cduby15 / Reddit
  • «Эссенциализм. Путь к простоте» Грега МакКеона и «Четыре тысячи недель: Тайм-менеджмент для смертных» Оливера Беркмана. У обеих книг одинаковая базовая предпосылка: скажи «нет» большему количеству вещей, ты не можешь сделать все. Вместо этого будь очень решительным в том, что важно и что тебя волнует. «Эссенциализм» более подробная и практичная, «Четыре тысячи недель» более философская. Я думаю, что эти две книги дополняют друг друга и благодаря им мая жизнь резко поменялась к лучшему. © MargoTheArtHo / Reddit
  • «Комплекс Золушки» Колетт Даулинг. Прочитала эту книгу в молодости: работала тогда официанткой, была в разводе и с ребенком на руках. Мать считала меня бесполезной, а отец хотел сплавить замуж. Книга дала мне понять, что я сама отвечаю за свою жизнь. Это было 50 лет назад. В итоге я получила ученую степень и провела всю свою жизнь, занимаясь любимым делом. © PlentyPossibility505 / Reddit
  • «Крестный отец» Марио Пьюзо. У меня были проблемы с управлением гневом и сильный комплекс превосходства. Они исчезли почти за одну ночь. Из сноба я стал нормальным человеком: полный разворот на 180 градусов. Для меня решающим моментом было то, как Дон Карлеоне проявил уважение к своему народу, как он тепло приветствовал их, а также то, что он принадлежал к тому времени, в котором жил. Эта книга рассказывает, как гнев делает нас бессильным и неразумным, персонажи романа серьезно страдают от этого. Если бы не эта книга, то не знаю, каким бы я сейчас был. © unadulterated-always / Reddit
  • Я только что закончила читать «Вы хотите поговорить об этом? Психотерапевт. Ее клиенты. И правда, которую мы скрываем от других и самих себя» Лори Готтлиб. Это мемуары матери-одиночки, которая работает терапевтом и начинает все заново в свои 40. Написано очень увлекательно. © eatcrumbs / Reddit
  • Почитайте записки о кочевой жизни Риты Голден Гельман. Она развелась после брака длиной в несколько десятилетий, изучала антропологию, а затем провела остаток жизни, путешествуя по миру в одиночку. Для меня было невероятно вдохновляющим читать, как эта женщина в свои 50 лет строит новую жизнь. © allcoll / Reddit

А вот список книг, которые согревают душу, словно дружеские объятия.

Фото на превью Racool_studio / Freepik

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