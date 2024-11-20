Читатели назвали 15+ книг, которые вдохновили их на перемены, да еще какие

«Один день Мисс Петтигрю»... "Один день Ивана Денисовича" - тоже неплохо.
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Некоторые придерживаются мнения, что книга неспособна перевернуть жизнь. И мы не станем утверждать, что они неправы. Но иногда та самая книга оказывается прочитана в подходящее время и в подходящем месте — когда она способна задеть нас за живое и заставить захотеть что-то изменить. Читатели, испытавшие этот эффект на себе, назвали произведения, которые оказали на них сильнейшее влияние.
«Один день Мисс Петтигрю»... "Один день Ивана Денисовича" - тоже неплохо.
Я бы "Маленького принца" исключила из школьной программы. По-моему, люди, считающие её детской, не поняли ничего. Это руководство для суицидника.
А вот список книг, которые согревают душу, словно дружеские объятия.