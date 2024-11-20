Читатели назвали 15+ книг, которые вдохновили их на перемены, да еще какие

Некоторые придерживаются мнения, что книга неспособна перевернуть жизнь. И мы не станем утверждать, что они неправы. Но иногда та самая книга оказывается прочитана в подходящее время и в подходящем месте — когда она способна задеть нас за живое и заставить захотеть что-то изменить. Читатели, испытавшие этот эффект на себе, назвали произведения, которые оказали на них сильнейшее влияние.