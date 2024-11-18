История Джулии Чайлд, которая стала звездой кулинарного искусства, когда разменяла шестой десяток

Даже если вы не видели ни одного кулинарного шоу Джулии Чайлд и не держали в руках ее книгу, об этой выдающейся женщине вы наверняка слышали, ведь она вошла в историю как самый популярный шеф-повар XX века. А ведь Джулия была из тех людей, которые не верят фразе «Слишком поздно!». Она нашла дело своей жизни после 30 лет, а получила признание публики так и вовсе после 50.