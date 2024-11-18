Похоже, настоящая Джулия и правда была такой, как ее Мерил Стрип изобразила. Боевая. И в мужском мире себя нашла, и утвердилась. В то время, когда место женщины было ещё крепко закреплено. И смотришь наа сейчасных дам, которые визжат и требуют вместо работы-работы-работы в выбранном направлении, и понимаешь, что деградация - бич нашего времени.
История Джулии Чайлд, которая стала звездой кулинарного искусства, когда разменяла шестой десяток
Кухня
9 часов назад
Даже если вы не видели ни одного кулинарного шоу Джулии Чайлд и не держали в руках ее книгу, об этой выдающейся женщине вы наверняка слышали, ведь она вошла в историю как самый популярный шеф-повар XX века. А ведь Джулия была из тех людей, которые не верят фразе «Слишком поздно!». Она нашла дело своей жизни после 30 лет, а получила признание публики так и вовсе после 50.
Courtesy Everett Collection / EAST NEWS
- Джулия Кэролин МакУильямс родилась в 1912 году в Пасадине (Калифорния) в богатой и влиятельной семье. От девочки родные не ждали великих свершений. Все, что от нее требовалось, — это выйти в будущем замуж и стать светской львицей. Тем временем маленькая Джулия писала в дневнике, что мечтает найти свое предназначение.
- Если многие прославленные кулинары благодарили родителей за то, что те привили им любовь к готовке, то это не случай Джулии Чайлд. Ее мама была настолько безразлична к кухонным хлопотам, что наняла повара. А если он брал выходной, то семья выбиралась в ресторан.
- В 1934 году Джулия окончила колледж Смит в Нортгемптоне (Массачусетс), где изучала историю, и переехала в Нью-Йорк. Там она нашла работу в качестве копирайтера, а через некоторое время была уволена «за неподчинение».
- Статная (1,88 м ростом) молодая особа из хорошей семьи пользовалась спросом у противоположного пола, однако отвергала предложения о браке. Ей хотелось отыскать свою родственную душу, но среди кандидатов в спутники жизни таковых не наблюдалось. В какой-то момент Джулия даже начала думать, что никогда не выйдет замуж. Но не тут-то было.
- В 1942 году Джулия поступила на государственную службу, а 2 года спустя долг привел ее на Цейлон. Там она и встретила дипломата Пола Чайлда — своего будущего мужа. Он был на 10 лет старше ее и на несколько сантиметров ниже. И, надо сказать, поначалу Джулия мужчине не понравилась.
- Пол рассказывал о новой знакомой своему брату, называя ее «крайне неряшливой интеллигенткой», у которой «семь пятниц на неделе». Тем не менее со временем Чайлд влюбился и поведал даме сердца о своем увлечении кулинарным искусством.
- Джулия это увлечение разделила, и в Китае, куда привела супругов работа, с большим интересом знакомилась с местной кухней. Как она потом говорила: «Мне было 32, когда я начала готовить. До этого я просто ела».
- После женитьбы в 1946 году Джулия и Пол решили переехать в Париж — мужчине там предложили должность. Во Франции супруги первым делом посетили ресторан La Couronne в Руане. Джулия заказала камбалу меньер и осталась от блюда в таком восторге, что захотела освоить французскую кухню.
EAST NEWS
Камбала меньер.
- Миссис Чайлд решила, что курсы для домохозяек — это слишком мелко. Вот престижная кулинарная школа Le Cordon Bleu — совсем другое дело! И отправилась туда. Хотя в те годы в этом месте постигали премудрости французской кухни в основном мужчины.
- Джулия вспоминала: «Когда я пришла учиться в кулинарную школу в Париже, поварята вели себя со мной так, будто я бессовестно вторглась в их мужской клуб! Но я тоже не лыком шита — я же уже работала в сфере, в которой полно мужчин, потому нисколечко не смутилась!»
- Освоение поварского дела женщина совмещала с изучением французского языка и регулярными прогулками по продуктовым рынкам и лавочкам. Заручившись поддержкой мужа, Джулия Чайлд оттачивала технику приготовления изысканных блюд дома.
- После окончания учебы в Le Cordon Bleu героиня нашей статьи познакомилась с Симоной Бэк и Луизеттой Бертолль, которые трудились над книгой рецептов французской кухни. Они решили, что участие Джулии поможет сделать книгу привлекательной для американцев. Так и появилась культовая работа «Осваивая искусство французской кухни». На ее создание ушло почти 10 лет. К моменту выхода книги Джулия и Пол успели вернуться в США.
- Казалось бы, как можно писать поваренную книгу 10 лет? Делов-то — собрать уже существующие рецепты под одной обложкой. Но нет. Джулия Чайлд месяцами могла тестировать один и тот же рецепт, чтобы дать читателям максимально точную инструкцию. Этим же занимались и соавторы. Иногда Джулия отправляла рецепты своим подругам с просьбой опробовать их и помечала конверты грифом «Совершенно секретно».
- Чтобы продвигать книгу, миссис Чайлд посещала разные ток-шоу. Так, однажды она явилась на съемки телепередачи о литературе и заявила, что сейчас научит всех готовить омлет на плите. Джулия вспоминала: «Пол парковался, а я стояла в коридоре и стерегла свои миски, венчики, яйца. А мимо пробегали сотрудники и косо поглядывали на меня».
- «Кто эта сумасшедшая?» — возмущался тогда продюсер. Однако после выхода эпизода телевизионщикам полетели письма от зрителей с похвалами в адрес непосредственной женщины. Так Джулия и получила свое собственное шоу. Дело было в 1963 году, когда ей уже стукнуло 50 лет.
- Программа выпускалась под названием «The French Chef» и снималась одним дублем. А это значит, что зрители наблюдали не картонного персонажа, чей образ был доведен до идеала с помощью монтажной склейки, а живого человека.
Courtesy Everett Collection / East News
- Пожалуй, самым главным фанатом Джулии Чайлд был ее собственный муж. Пол с удовольствием помогал супруге на съемках шоу. Пока она работала в кадре, он давал ей разные подсказки с помощью табличек с надписями. Например, «Вытри лоб!» или «Не забудь добавить грибы!»
- Несмотря на оглушительный успех шоу, находились и так называемые «хейтеры» ведущей. Куда же без них? Джулия умела ставить недругов на место. Так, когда ее назвали неопрятным поваром, за которым противно наблюдать, она одной фразой уложила критика на лопатки: «А вот я терпеть не могу чистоплюев!»
- А когда Джулию обвинили в том, что ее французские блюда чересчур жирные, она тут же нашла, что ответить: «Весь секрет в умеренности! Гораздо приятнее съесть ложку жирного шоколадного торта, чем три миски безвкусного желе!» С этим сложно поспорить.
- К слову, о жирности блюд. За все время съемок шоу о выпечке Джулия использовала около 340 кг масла. И когда ее за это раскритиковали, она выдала: «Какие все нежные! Если вы будете бояться продуктов, то кулинарному искусству придет конец. Хорошо, хоть французы в такие истерики не впадают. Нужно наслаждаться едой! Это одно из самых простых и приятных удовольствий в жизни!»
- Не исключено, что публика полюбила Джулию Чайлд как ведущую кулинарного шоу в первую очередь за то, что она была с ней честна. Она не пыталась создать иллюзию безупречной готовки и не видела большой трагедии в кулинарных ошибках. Например, если пирог развалился после несвоевременного извлечения из формы — не страшно! С кем не бывает? Главное, не унывать!
- Дори Гринспен, автор кулинарных книг, которой довелось в свое время поработать с Джулией Чайлд, вспоминала о ней так: «Мне выпала честь готовить с ней обед. Она начала возиться с тунцом, а меня попросила нарезать сельдерей. Я так нервничала: я готовила с самой Джулией Чайлд! Потому пыталась нарезать его идеально ровными кусками. Увидев мои старания, она улыбнулась. Позднее я узнала, что ей неважно, как выглядят ингредиенты, главное, чтоб вкусно было».
- Также Дори Гринспен поведала, что миссис Чайлд советовала ей никогда не выходить из дома без помады. «Никогда не знаешь, кого можешь встретить», — объясняла кулинар.
- Так как Джулия была высокой, ей требовалась особая кухонная мебель. В частности, столешницы для нее изготавливались на заказ, чтобы женщине не приходилось сильно наклоняться, нарезая продукты.
Кухня Джулии Чайлд.
- В 2002 году некая Джули Пауэлл запустила свой блог, в котором рассказывала, как она учится готовить по книгам Джулии Чайлд. История этой девушки легла в основу сценария фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» с Мерил Стрип в роли повара.
- Миссис Чайлд была нелестного мнения о блоге. «Это все несерьезно! Я так много работала над книгой, бесконечно проверяя и перепроверяя рецепты! И по ним успешно готовили многие люди! А у нее, видите ли, не получается! Может, кулинария — это не ее?» — возмущалась Джулия.
- Кстати, раз уж был упомянут фильм «Джули и Джулия», то нелишним будет вспомнить и тот факт, что Мерил Стрип настолько прониклась любовью своей героини к еде, что во время съемок набрала почти 7 кг.
- Но не только несравненная Мерил играла миссис Чайлд. Также ее изобразила Сара Ланкашир в сериале «Джулия» 2022 года. И сделала это тоже круто, о чем говорит номинация на премию BAFTA.
Мерил Стрип и Сара Ланкашир в образе Джулии Чайлд.
- Джулии не стало в 2004 году. На момент кончины ей был 91 год. Последней трапезой женщины стал французский луковый суп.
- За свою карьеру повар выпустила около 20 кулинарных книг и более 10 шоу. Также она получила премию Emmy за свою телевизионную деятельность.
- Одной из самых известных цитат женщины является фраза: «Люди, которые любят есть, всегда самые замечательные!»
- В честь Джулии Чайлд был назван сорт роз. Бутоны имеют цвет топленого сливочного масла — ее любимого продукта.
Если история Джулии Чайлд вас вдохновила пойти на кухню и приготовить что-нибудь вкусненькое, то, возможно, выбрать рецепт вам помогут наши статьи:
Фото на превью Julia / Lionsgate Television
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