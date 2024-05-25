18 доказательств того, что жизнь в Питере бурлит своей неповторимой атмосферой

За более чем 320 лет существования Санкт-Петербурга за прекрасными фасадами его зданий накопилось немало тайн. О красотах Петербурга и том, насколько чуткими, милыми и чудаковатыми бывают местные жители, мы решили рассказать в этой статье.

«Вызвала трубочиста почистить вентиляционный канал в своем старом фонде. А он выковырял оттуда грязь, песок и... тяжеленное старое ядро трубочиста!»

«Радовался как ребенок, когда нашел. Счастливый себе утащил». [Старый фонд — дома, построенные до 1917 года, — прим. ADME].

«В Санкт-Петербурге трудно не остановиться, засмотревшись на какую-то деталь здания. Я вот минут на 5 зависла, любуясь на решетку ограды перед Спасом на Крови»

Melissa 4 часа назад Это не ограда перед Спасом на Крови, а ограда Михайловского сада. Они рядом, конечно, но спутать их нельзя - между ними дорога вообще то - - Ответить

«Увидел на витрине одного из магазинов на Васильевском острове»

В Санкт-Петербурге живут чудесные девушки

Приехал домой с работы на автобусе, зашел в квартиру, покормил сына, и вдруг начинает трезвонить телефон, а номер незнакомый. Ну, думаю, из банка звонками доканывают или из стоматологии. Я обычно и трубку не беру, но тут почему-то взял. А там незнакомая девушка с ходу называет мое имя, свой адрес и, сообщив, что нашла в автобусе мой кошелек с визиткой в нем, предлагает прийти к ней, чтобы забрать его. Я метнулся в прихожую, пошарил по карманам куртки — точно, кошелька нет, а там все мои кредитки. Через 10 минут был у нее под домом, позвонил. Вышла приятная девушка, отдала кошелек и сказала: «Я, когда нашла, хотела сначала водителю отдать, но тот доверия не вызвал. Обнаружила в кошельке визитку и сама позвонила». Я спросил, как мне ее отблагодарить, а она сказала: «Просто, если у вас будет похожая ситуация, сделайте так же». © 4YXHA / Pikabu

Парни здесь тоже ничего

Но некоторые из них не только романтики, но и чудаки

Поехали с подругой в Питер в первый раз. Первый день в городе, вышли погулять, а за нами увязался молодой человек, одетый, как истинный петербуржец: пальто, шляпа, шарф. Долго шел сзади, читал наивные стихи о любви, молил, чтобы одна из нас стала его женой, иначе он не переживет разлуки. А потом и вовсе встал на колено с кольцом со словами: «Прошу простить, я глупец, кто же предложение без кольца делает!» Вежливые просьбы оставить нас в покое не помогали. Отвязаться от него мы смогли, лишь когда он увидел двух других девушек, которые шли нам навстречу: «Ах, я глупец, вот же она — любовь всей моей жизни». © Stase4ka / ADME

Чем отличается шаверма отличается от шаурмы? Парой букв в слове и капелькой заботы о клиентах

К капризам петербургской погоды сложно быть готовым

Иду по Питеру, и тут небесная канцелярия решила поиграть с погодой: светило солнце, а начался ливень с сильнейшим ветром. Пытаюсь спастись от дождя и удержать зонт в руках. Во мне не так много веса, так что порывами чуть ли не подбрасывает в воздух. Навстречу мужик. Посмотрел на происходящее, вручил апельсин со словами «Так не унесет» и двинул дальше. И да, до дома я добралась, ветром не снесло. © Подслушано / Ideer

«Но бывает и хорошая погода. Вот такой трамвай с деревянными дверьми и надписью „Туристический“ я увидела в Выборгском районе солнечным питерским днем»

Анастасия 2 часа назад А вот про капризы погоды, так и а Екатеринбурге такое бывает, и по несколько раз на дню. Помню мы как то в мае поехали на велосипедный заезд, не помню уже, как он назывался. Так там в течение нескольких часов то дождь и тучи, то солнце и тепло, как летом. 🤪 - - Ответить

«Холодное питерское утро. Настроение еще хуже погоды. Иду от Невского проспекта к Спасу на Крови. Мимо проплывают хмурые люди»

Евга 34 минуты назад "мимо проплывают хмурые люди" и фотка с каналом. Хм... - - Ответить

А по краям улицы стоят художники, продавцы, люди с енотами, птицами и живая статуя, изображающая художника. Я бросил на нее взгляд и пошел дальше. После универа стало совсем грустно. Иду обратно злой, музыка в наушниках на полную. И тут вижу, как бедная «статуя» слезла со своего чемодана и дрожит от холода. А рядом стоит женщина с коршуном на голове и греет ее ладони в своих. © Подслушано / Ideer

«Мой немецкий дог Кони высматривает восходящее солнышко в 4:40»

Ух ж эти старинные дома со своими секретами! Некоторые их тайны соседи по парадной предпочли бы и не знать...

У меня были знакомые питерские, у которых окно квартиры выходило из туалета прямо на лестничную площадку. Причем, окно было нормального такого размера, 40Х50, завинченное красивой старинной решеткой, чтобы не лазили гости незваные. Стекло, конечно, краской закрасили, но его всегда можно было открыть. © born2spell / Pikabu

«Гусь взгрустнул в парадной»

Петербуржцы всегда придут на помощь и даже просить об этом не надо

Были с женой в Питере, заранее купили билеты в Мариинский театр на оперу «Сон в летнюю ночь». Сели в автобус, спросили у кондуктора, где нам лучше выйти, чтобы попасть в концертный зал Мариинского театра. После чего, как мне показалось, все пассажиры прекратили разговоры и посмотрели на меня. Кондуктор стала объяснять. Лица многих выразили недоумение. Первой не выдержала пожилая дама в беретике. Она обернулась и произнесла:

— Стыдно, дорогуша, гостей наших вводить в заблуждение. Куда вы пытаетесь их отправить, на Театральную площадь? А им надо на Писарева, в концертный зал.

Потом вмешался усатый мужчина лет 60:

— А вот туда им идти не надо, там канализацию вчера прорвало, грязи по колено. Им лучше выйти на другой остановке и пойти... — и начал излагать свой план.

Тут встряла молодая женщина:

— Да они вообще там заблудятся, зачем такие сложности, лучше вот так...

Через минуту почти весь салон принимал участие в споре о наиболее удобных для нас и безопасных маршрутах. А усатый мужчина с рюкзаком вышел из автобуса, проводил нас до нужного места и пожелал приятного отдыха. © GorecLav / Pikabu

«Cфотографировал закат солнца над Петербургом»

Здесь человек любой профессии может быть творческим

«Мне очень нравится станция метро „Автово“ — она такая красивая»

Еще одна чисто питерская история

В воскресенье вышли вечером с семьей сделать пару кругов по Юсуповскому саду. И вдруг подбегает к нам мужичок: «Гуляете?» — спрашивает. Мы говорим, что да. А он: «А не хотите ли сейчас прийти к нам на спектакль по Аверченко?». Умом чую, что это развод, но мужик заверяет, что это бесплатно, да и в двух шагах, просто не собрали зрителей. И вот мы идем. Мы с сыном — в домашней одежде под куртками, жена — без макияжа. Не замухрышки, конечно, но близко к этому. Зашли в арт-подвальчик на Фонтанке и... оказывается, что постановка приличная, игра актеров — убедительна, а подвальчик — уютный. Мы искренне аплодировали, а, уходя, оставили в ящике для пожертвований небольшую сумму для артистов. Приятно знать, что живешь в городе, где попадаешь в театр, даже если не собирался. © umbra_cursor / Twitter