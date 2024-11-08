10 рецептов, которые помогут согреться в холода и подойдут даже тем, кто готовит от случая к случаю

В наше время найти любой рецепт — просто как никогда. Кулинарные блоги, порталы, передачи и каналы популярных поваров предлагают тысячи блюд на любой вкус. А мы решили посмотреть, что готовят пользователи сети, отдав предпочтение несложным рецептам, которые, на наш взгляд, идеально подойдут для холодной промозглой погоды.

Овсяная каша: осенне-зимние вариации

Овсяная каша — один из самых простых и популярных завтраков, который может, честно говоря, сильно поднадоесть, даже если добавлять в нее разные фрукты, изюм или орехи. Мы попробовали приготовить эту кашу с лимоном и семенами мака по рецепту из сети, но вместо меда добавили мягкий сыр. Но оказалось, есть варианты и поинтересней. Например, сытная, яркая, пикантная овсяная каша, настолько вкусная, что просто ум отъешь.

Вот какой рецепт дает автор:

«Ингредиенты: 40 г овсяных хлопьев

225 мл воды

1/2 кубика овощного бульона

1 1/2 ст. ложки томатной пасты

1 ст. ложка замороженного горошка

1 ст. ложка сушеных итальянских трав

измельченные вяленые томаты, замороженный шпинат, хлопья чили — по вкусу. Положите все ингредиенты в кастрюлю и готовьте в соответствии с указаниями на коробке с овсянкой — я довела свою до кипения и дала загустеть в течение минут четырех. Сверху можно добавить пищевые дрожжи, свежую зелень и еще больше хлопьев чили».

Такая каша, как нам кажется, может называться «А это, на Новый год», но автор рецепта назвал ее «Овсянка — имбирный пряник». Вот рецепт: «На одну порцию: 60 г овсяных хлопьев

300 молока

2 ст. ложки меда или коричневого сахара

1 ст. ложка апельсинового или лимонного сока

1 ч. ложка какао-порошка

1/2 ч. ложки смеси пряностей для имбирного печенья

1/2 ч. ложки корицы

15 г рубленых орехов

щепотка соли Влейте молоко в кастрюлю, всыпьте хлопья, посолите и доведите до кипения. Убавьте огонь и дайте покипеть, пока не загустеет. Добавьте остальные ингредиенты».

Нескучные блюда из яиц на завтрак

Для тех, кто считает, что привычная яичница на завтрак это очень скучно, существуют десятки, если не сотни способов приготовить яйца иначе. Например, сейчас снова в тренде яичные «облака». Согласитесь, такое блюдо выглядит куда как поинтересней. Вот один из рецептов, по которому его готовят.

«Ингредиенты: 2 крупных куриных яйца

1/4 стакана мелко натертого сыра пармезан

1/8 ч. ложки соли

Измельченная петрушка

Хлопья жгучего перца Разогрейте духовку до 230 градусов по Цельсию. Отделите яичные желтки от белков. Вылейте белки в чашу миксера, добавьте соль и взбивайте на средней скорости до образования устойчивых пиков. Это займет около 4–5 минут. Аккуратно добавьте пармезан к яичным белкам. Застелите противень пергаментом и выложите яичные белки в виде двух „облаков“. Сделайте небольшое углубление в середине каждого „облака“. Выпекайте в течение 3 минут. Добавьте яичный желток в углубление и выпекайте еще 3 минуты. Достаньте из духовки, посыпьте сверху любыми специями и травами на ваш вкус».

А вот рецепт для тех, кто любит пробовать непривычные варианты приготовления. Согласитесь, суп из яиц с молоком и зеленью это просто вау!

«Ингредиенты: 2 стакана воды

4 стакана молока

1 ч. ложка сливочного масла

3 пера зеленого лука

1/2 стакана измельченной кинзы

соль и молотый черный перец

4 яйца

150 г деревенского хлеба, нарезанного на куски Налейте воду и молоко в среднюю кастрюлю. Добавьте масло, нарезанный зеленый лук и кинзу, оставив немного для украшения. Приправьте солью и перцем по вкусу. Перемешайте и доведите до слабого кипения на среднем огне. Не позволяйте молоку закипеть, иначе оно расслоится. Уменьшите огонь до слабого и готовьте 10 минут. Разбейте 1 яйцо в чашку и аккуратно опустите его в кипящий суп. Повторите с оставшимися яйцами. Готовьте 4 минуты, пока белки не схватятся, а желтки не станут глянцевыми, но все еще будут немного жидковатыми. Разложите хлеб по суповым тарелкам. С помощью шумовки достаньте яйца и положите их поверх хлеба. Разлейте суп, посыпьте оставшейся зеленью».

Тыквенный суп-пюре — осенняя классика

Автор рецепта утверждает, что если разделить готовое блюдо на 4 порции, в каждой будет всего-навсего 232 килокалории. Вот как звучит рецепт целиком:

"Ингредиенты: 800 г тыквенного пюре

500 мл или 2 стакана несладкого кокосового молока

300 г куриных грудок без кожи

200 г свежей моркови

50 г тертого свежего имбиря Приготовление: Разогрейте духовку до 180—200°C. Вымойте и разрежьте тыкву пополам, с помощью ложки удалите все семена из каждой половинки. Положите половинки тыквы разрезанной стороной вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой, добавьте очищенную морковь и поставьте в среднюю часть духовки. Запекайте, пока овощи не станут мягкими и тыква не начнет отделяться от кожицы. Это займет около 40 минут. Ложкой выскоблите мякоть из кожуры.

Нарежьте куриные грудки небольшими кубиками. Смажьте сковороду небольшим количеством масла и поставьте ее на средний огонь. Когда курица будет почти готова, добавьте стакан молока, немного специй для курицы, по вашему выбору, и тушите еще несколько минут. Положите все ингредиенты (тыквенную мякоть, запеченную морковь, имбирь, курицу и оставшееся молоко) в чашу блендера и измельчите". Автор подал суп с тыквенным маслом, тыквенными семечками и кусочками нежирного сыра. А вот другой комментатор рассказал, что готовит по похожему рецепту, но тыкву с морковью отваривает, а не запекает, а при измельчении добавляет в чашу блендера куркуму, несколько перцев чили и апельсиновую цедру. От себя же мы бы хотели добавить, что тыква запечется гораздо быстрее, если нарезать ее ломтиками.

Несколько простых, но необычных вариантов куриного супа для холодных дней

Куриный супчик — отличное средство согреться, к тому же, как известно, он обладает некоторым лечебным эффектом и способен бороться с надвигающейся простудой. Мы нашли рецепт, в котором автор делает привычный куриный суп не только еще ярче, но и полезнее, щедро добавив в нему куркуму. Вот пошаговый рецепт от автора:

"Для бульона: 1 1/2 кг курицы

4 веточки тимьяна

1 головка лука-шалот, очищенного и разрезанного на четвертинки

3 стебля сельдерея, очищенных и разрезанных на три части

3½ чайных ложки соли Для супа: 1 столовая л. оливкового масла

1 желтая луковица, очищенная и нарезанная кубиками

3 моркови, очищенные и нарезанные полумесяцами

4 стебля сельдерея, очищенных и нарезанных кубиками

4 зубчика чеснока, очищенных и измельченных

8 нарезанных перышек зеленого лука (отдельно белая и зеленая части)

2 ч. ложки измельченного имбиря

2 ч. ложки куркумы

1½ стакана сухой красной чечевицы

½ чайной ложки молотого красного перца

сок одного лимона

соль и перец

Приготовьте бульон. Для этого положите курицу в большую кастрюлю с тимьяном, шалотом и сельдереем. Налейте примерно 12 чашек воды — используйте столько, сколько надо, чтобы полностью покрыть курицу. Добавьте 3½ чайных ложки соли. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите без крышки в течение 2 часов, пока курица полностью не приготовится. Выключите огонь. Используя щипцы, осторожно переложите курицу в большую миску. Когда курица достаточно остынет, отделите мясо от костей. Процедите бульон в миску через мелкое сито. Вытрите кастрюлю и верните ее на плиту. В кастрюле на среднем огне нагрейте столовую ложку оливкового масла. Добавьте репчатый лук, морковь и сельдерей. Готовьте 8–10 минут. Приправьте солью. Добавьте чеснок и белые части зеленого лука, готовьте минуту до появления аромата. Добавьте имбирь и куркуму, перемешайте. Готовьте еще минуту. Добавьте чечевицу и готовьте смесь еще минуту. Посолите, добавьте бульон и измельченную курицу, доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на медленном огне, не накрывая крышкой, в течение 30 минут, пока чечевица не станет мягкой. Попробуйте и добавьте молотый красный перец, соль и черный перец по вкусу. Добавьте половину измельченной зелени зеленого лука и лимонный сок. Варите на медленном огне в течение 5 минут. Подавайте, украсив оставшимся луком".

У этого же автора есть рецепт куриного супа, несомненно калорийного, но такого яркого и вкусного, что устоять очень сложно. Мы пропустим шаги с приготовлением бульона, так как они достаточно подробно описаны выше. Вся разница только в том, что автор в этот раз не использует ничего, кроме соли и курицы. Итак, для самого супа, кроме 8 чашек процеженного куриного бульона и разобранной на кусочки курицы, нам понадобится:" 1 ст. ложка оливкового масла

1 головка репчатого лука, очищенная и нарезанная кубиками

4 небольшие моркови, очищенные и нарезанные кубиками

4 стебля сельдерея, очищенных и нарезанных кубиками

1 столовая ложка чесночного порошка или используйте 6–8 измельченных зубчиков чеснока

2 чайные ложки сухого тимьяна

1 чайная ложка молотого красного перца

½ стакана вяленых томатов в масле, слить жидкость и нарезать

1 стакан сухой пасты диталини

½ стакана жирных сливок

120 г крупно нарезанного шпината

сок 1 лимона

¼ стакана мелко натертого сыра пармезан для украшения

16 свежих листьев базилика для украшения

соль и перец Нагрейте столовую ложку оливкового масла в кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, морковь и сельдерей и готовьте 8–10 минут. Приправьте солью и перцем. Добавьте чеснок, тимьян и хлопья красного перца, готовьте в течение минуты. Положите вяленые томаты вместе с чайной ложкой или двумя масла из банки с вялеными томатами. Готовьте еще минуту. Влейте бульон и добавьте измельченную курицу. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 30 минут. Попробуйте и отрегулируйте приправы. Пасту отварите отдельно, до состояния аль денте, следуя указаниям на упаковке. Положите вместе со шпинатом в суп, влейте сливки и варите на медленном огне еще 5 минут. Добавьте лимонный сок и приправьте в последний раз. Выключите огонь. Разлейте суп по тарелкам и украсьте пармезаном и несколькими листьями базилика".

Простое чили из индейки

Чили — еще одно быстрое и вкусное блюдо для холодных дней. Вот какой простой рецепт мы нашли. Здесь в основе фарш из индейки — более постный, чем обычный.

«Ингредиенты: 1 кг индюшачьего постного фарша

2 стакана куриного бульона

2 средних болгарских перца

1 большая головка сладкого репчатого лука

2 измельченных зубчика чеснока

1 банка черной фасоли, слить воду и промыть

1 банка мелких нарезанных кубиками томатов (примерно 500 мл)

⅓ стакана воды

¼ стакана кукурузной муки

⅓ стакана готовой приправы для чили

½ чайной ложки порошка чипотле

1 ст. ложка оливкового масла

соль по вкусу и кайенский перец по желанию В большую кастрюлю добавьте фарш из индейки (масло не нужно). Перемешайте и измельчите лопаткой индейку, доведите на среднем огне до полной готовности. Добавьте к индейке перец, лук, чеснок и оливковое масло. Обжаривайте 3-4 минуты, пока не прогреется. Добавьте куриный бульон, черную фасоль, нарезанные кубиками помидоры с соком, порошок чили, порошок чипотле, соль и кайенский перец по желанию. Хорошо перемешайте. В небольшой миске смешайте воду и кукурузную муку. Добавьте полученную кашицу в кастрюлю. Хорошо перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и на среднем огне доведите до кипения. Готовьте еще не менее 20 минут, прежде чем подавать с гарнирами на ваш выбор».

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