15+ доказательств того, что в жизни всегда есть место чудесам, надо только присмотреться

Народное творчество
1 час назад

Возможно, вы всегда мечтали раскрутить свой день на максимум и проверить что будет, если попробовать поймать рыбу голыми руками или попытаться заварить кофе в чайнике. Впрочем, гораздо безопаснее и приятнее наблюдать за такими экспериментами, сидя в уютном кресле с попкорном, чем рискнуть воплотить свои безумные идеи в жизнь.

«Вода попала между яйцом и скорлупой, а затем замерзла в холодильнике»

«Перчатки сели после стирки»

«Почистил ноутбук и высушил клавиши под лампой. Гений»

«Трава вокруг куста зеленее там, где мы гуляем с коляской»

ELESIK
25 минут назад

Как катание коляски и топтание ногами может способствовать произрастанию более зелёной травы ?
Не понятно

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«На чашке, которую я использую уже несколько лет, видны следы от помешивания чая»

«Я случайно намочил, а потом попробовал высушить свой блокнот»

«Мой отец выплеснул кипяток морозе»

«Я перекипятила воду в пароварке и дно из нержавеющей стали стало синим»

«Cтиральная машина испортила мою подушку»

Ольга Курпякова
32 минуты назад

А зачем стирать подушку в стиральной машине? Если подушка герметично запаяна в чехле, то при стирке в машине её разорвёт.

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«Холодильник заморозил всю влагу в этой морковке»

«Эта капсула пережила стирку»

«Пакетик с чаем не заварился в холодной воде»

Поющий Енот
1 час назад

А кто-то не знал, что пакетики в холодной воде не завариваются? Да, мир полон чудес...

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«Моя стеклянная мерная чашка расплавилась в микроволновке»

«Щука замерзла во льду, когда поедала другую рыбу»

Lali
17 часов назад

Похоже, она сначала сдохла, а потом замерзла, раз кверху пузом лежит.

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«Старая свеча зажигания, прослужившая 50 лет, рядом с новой»

Bazzzay.jiw
17 часов назад

С ума сойти , чудо какое ! А пробовали сравнить чистые салфетки и использованные ? Не поверите - тааааакая потрясающая разница !!!

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«Подгузник случайно угодил в стиральную машину»

«Нашел в подвале соленые огурцы, сделанные более 18 лет назад»

Ёжик в авокадо
1 час назад

У меня муж притащил шестилетнее клубничное варенье. Я думала, оно с нами заговорит, когда крышку откроем.. Оказалось вкусное!)

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«Очистила замороженное яйцо, выглядит очень круто»

«Мама случайно запекла свой планшет в духовке»

Конечно, многие вещи можно предсказать с закрытыми глазами: что перчатки после стирки сядут, а консервированные огурцы за 18 лет в банке превратятся в труху. Но кто-то должен быть отважным пионером, тем, кто пройдет через огонь и воду, чтобы сделать мир немного более понятным... или хотя бы более забавным!

Фото на превью mildlyinteresting / Reddit

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