15+ доказательств того, что в жизни всегда есть место чудесам, надо только присмотреться
Возможно, вы всегда мечтали раскрутить свой день на максимум и проверить что будет, если попробовать поймать рыбу голыми руками или попытаться заварить кофе в чайнике. Впрочем, гораздо безопаснее и приятнее наблюдать за такими экспериментами, сидя в уютном кресле с попкорном, чем рискнуть воплотить свои безумные идеи в жизнь.
«Вода попала между яйцом и скорлупой, а затем замерзла в холодильнике»
- Оно превратилось в мяч для гольфа! © EfficientTyp0 / Reddit
«Перчатки сели после стирки»
Если это кожаные или замшевые перчатки, то кто ж их стирает-то в машинке?!
«Почистил ноутбук и высушил клавиши под лампой. Гений»
«Трава вокруг куста зеленее там, где мы гуляем с коляской»
Как катание коляски и топтание ногами может способствовать произрастанию более зелёной травы ?
Не понятно
«На чашке, которую я использую уже несколько лет, видны следы от помешивания чая»
«Я случайно намочил, а потом попробовал высушить свой блокнот»
«Мой отец выплеснул кипяток морозе»
«Я перекипятила воду в пароварке и дно из нержавеющей стали стало синим»
Это не воду перекипятила, дурында, это металл днища перекалила...
«Cтиральная машина испортила мою подушку»
А зачем стирать подушку в стиральной машине? Если подушка герметично запаяна в чехле, то при стирке в машине её разорвёт.
- Вот это хардкор. © JustJoe73 / Reddit
«Холодильник заморозил всю влагу в этой морковке»
«Эта капсула пережила стирку»
«Пакетик с чаем не заварился в холодной воде»
А кто-то не знал, что пакетики в холодной воде не завариваются? Да, мир полон чудес...
«Моя стеклянная мерная чашка расплавилась в микроволновке»
«Щука замерзла во льду, когда поедала другую рыбу»
«Старая свеча зажигания, прослужившая 50 лет, рядом с новой»
С ума сойти , чудо какое ! А пробовали сравнить чистые салфетки и использованные ? Не поверите - тааааакая потрясающая разница !!!
«Подгузник случайно угодил в стиральную машину»
«Нашел в подвале соленые огурцы, сделанные более 18 лет назад»
У меня муж притащил шестилетнее клубничное варенье. Я думала, оно с нами заговорит, когда крышку откроем.. Оказалось вкусное!)
«Очистила замороженное яйцо, выглядит очень круто»
«Мама случайно запекла свой планшет в духовке»
Конечно, многие вещи можно предсказать с закрытыми глазами: что перчатки после стирки сядут, а консервированные огурцы за 18 лет в банке превратятся в труху. Но кто-то должен быть отважным пионером, тем, кто пройдет через огонь и воду, чтобы сделать мир немного более понятным... или хотя бы более забавным!