15+ доказательств того, что в жизни всегда есть место чудесам, надо только присмотреться

Возможно, вы всегда мечтали раскрутить свой день на максимум и проверить что будет, если попробовать поймать рыбу голыми руками или попытаться заварить кофе в чайнике. Впрочем, гораздо безопаснее и приятнее наблюдать за такими экспериментами, сидя в уютном кресле с попкорном, чем рискнуть воплотить свои безумные идеи в жизнь.

«Вода попала между яйцом и скорлупой, а затем замерзла в холодильнике»

Оно превратилось в мяч для гольфа! © EfficientTyp0 / Reddit



«Перчатки сели после стирки»

«Почистил ноутбук и высушил клавиши под лампой. Гений»

«Трава вокруг куста зеленее там, где мы гуляем с коляской»

«На чашке, которую я использую уже несколько лет, видны следы от помешивания чая»

«Я случайно намочил, а потом попробовал высушить свой блокнот»

«Мой отец выплеснул кипяток морозе»

«Я перекипятила воду в пароварке и дно из нержавеющей стали стало синим»

«Cтиральная машина испортила мою подушку»

«Холодильник заморозил всю влагу в этой морковке»

«Эта капсула пережила стирку»

«Пакетик с чаем не заварился в холодной воде»

«Моя стеклянная мерная чашка расплавилась в микроволновке»

«Щука замерзла во льду, когда поедала другую рыбу»

«Старая свеча зажигания, прослужившая 50 лет, рядом с новой»

«Подгузник случайно угодил в стиральную машину»

«Нашел в подвале соленые огурцы, сделанные более 18 лет назад»

«Очистила замороженное яйцо, выглядит очень круто»

«Мама случайно запекла свой планшет в духовке»