25+ фраз из переводов книг, после которых от смеха становится сложно следить за сюжетом
Ошибки переводчиков иногда могут привести к совершенно неожиданным результатам. Эти строки — не настоящие цитаты из любовных романов, а фразы, которые появились из-за неточного перевода. Авторы ADME выбрали самые забавные примеры из одного сборника, добавили к ним галантные иллюстрации — и теперь это выглядит как отдельный жанр комедии. Перед вами подборка, которая точно доказывает: нарочно такого не придумаешь.
«Усилием воли Линда проглотила сожаление о своей несложившейся жизни»
«Быстрый взгляд в зеркало доказал ей, что выглядит она почти как новенькая»
«Он, должно быть, сейчас проверял, сколько у нее мозгов»
«Он принялся ее целовать. А целовать было много — она вся!»
«— Ты, должно быть, устал с дороги, Трэвис. Почему бы тебе не прогуляться?»
Тут вырвано из контекста. Может он устал от долго сидения и прогулка - это как раз то, что ему сейчас нужно.
«В его поцелуях не было никакой неуверенности. Он точно знал, как найти ее губы»
«В нем бушевало пламя до самых носков»
"У квартиранта сердце биться
Перестаёт. Его подпорки,
В носки обутые, трясутся,
Колени бьют в дверные створки,
А мысли бешено несутся".
© Даниил Хармс
«Голубые глаза двигались по ее лицу»
"Штирлиц шёл по Цветочной улице и поднял глаза.
Это были глаза старика Плейшнера".
«Выражение лица Дугласа оставалось неясным»
«Он с громким вздохом опустил руки, и линия его плеч утратила некоторую долю внушительности»
«В новых туфлях она чувствовала себя неловко, она словно откидывала ноги то назад, то вперед»
«Он огляделся, мучительно поводя глазами в глазницах»
«Гарри остановился у нее за спиной на расстоянии удара сердца»
«— У тебя великолепные скулы, но ты ими никогда не пользуешься!»
«Его глаза медленно скакали по ее платью»
«Хэлли с чувством потыкалась в крабовый салат и съела тарелку с фруктами»
Тема не раскрыта. С каким именно чувством она тыкалась? Как долго? Где, в конце концов, рецепт крабового салата? Масса вопросов)))))
«Кэсси не разбиралась в поступках людей, она была интеллектуалкой»
«Мышцы, ответственные за хмурость, сейчас определенно включились в работу»
«Он был высок и достаточно морщинист, чтобы его можно было назвать интересным»
"Видней мужская красота в морщинах и в седине. И в седине..." (с)
«Чейз боялся, что в любую секунду может подавиться собственным сердцем»
Не Данко! Тот своим сердцем путь освещал. А Чейз своё сердце, похоже, есть собрался.
«Тея не хотела смотреть на него, но глаза, будто против воли, повернули ее голову»
«Он стал подниматься по лестнице, прижавшись к ней губами»
«Тряхнув головой, Джина сбросила белые изящные туфельки»
«Хэлли почесала ухо, а мысль, еще неопределенная, зародилась у нее в голове»
«Он не поднял, а уронил ее настроение»
«Может, чашка кофе продолбит голову изнутри?»
«Сердце Хэлли выпало в осадок»
«Гарри определил, что естественное колебание длинных волос по изящным плечам Кэти эквивалентно раскачиванию маятника на пятнадцать градусов»
«Он бессознательно потер грудь в том месте, где почувствовал нежность»
«Когда она говорила, ее губы изгибались тысячью всевозможными способами»
«Приложив ее голову к своей груди, Коул обнял ее. От него пахло мужчиной»
«Слезы струились у нее по щекам, а глаза пылали гневом, Лаура решительно стряхнула их с лица»
«Внутри у нее проснулась до того спавшая женщина и открыла глаза»
Ошибки переводчиков — это всегда немного смешно и неловко, но такие фразы неизменно привлекают внимание. Они словно созданы для того, чтобы поднимать настроение. А вы встречали что-то похожее в книгах? Делитесь своими находками в комментариях!
Комментарии
Все прекрасно: и текст, и иллюстрации, но где источник цитаты? Я так много могу насочинять про блуждающие по телу глаза и сердце в осадке. Откуда все эти фразы замечательные фразы? Хорошо бы ещё добавить удачный вариант перевода.
Теперь мы понимаем, откуда переводчики адми черпают вдохновение, переводя посты с реддита 😂😂😂
Где то с середины текст уже не читала, любовалась иллюстрациями. Пойду ка художников погуглю