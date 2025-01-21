25+ фраз из переводов книг, после которых от смеха становится сложно следить за сюжетом

Ошибки переводчиков иногда могут привести к совершенно неожиданным результатам. Эти строки — не настоящие цитаты из любовных романов, а фразы, которые появились из-за неточного перевода. Авторы ADME выбрали самые забавные примеры из одного сборника, добавили к ним галантные иллюстрации — и теперь это выглядит как отдельный жанр комедии. Перед вами подборка, которая точно доказывает: нарочно такого не придумаешь.

«Усилием воли Линда проглотила сожаление о своей несложившейся жизни»

«Быстрый взгляд в зеркало доказал ей, что выглядит она почти как новенькая»

«Он, должно быть, сейчас проверял, сколько у нее мозгов»

«Он принялся ее целовать. А целовать было много — она вся!»

«— Ты, должно быть, устал с дороги, Трэвис. Почему бы тебе не прогуляться?»

«В его поцелуях не было никакой неуверенности. Он точно знал, как найти ее губы»

«В нем бушевало пламя до самых носков»

«Голубые глаза двигались по ее лицу»

«Выражение лица Дугласа оставалось неясным»

«Он с громким вздохом опустил руки, и линия его плеч утратила некоторую долю внушительности»

«В новых туфлях она чувствовала себя неловко, она словно откидывала ноги то назад, то вперед»

«Он огляделся, мучительно поводя глазами в глазницах»

«Гарри остановился у нее за спиной на расстоянии удара сердца»

«— У тебя великолепные скулы, но ты ими никогда не пользуешься!»

«Его глаза медленно скакали по ее платью»

«Хэлли с чувством потыкалась в крабовый салат и съела тарелку с фруктами»

«Кэсси не разбиралась в поступках людей, она была интеллектуалкой»

«Мышцы, ответственные за хмурость, сейчас определенно включились в работу»

«Он был высок и достаточно морщинист, чтобы его можно было назвать интересным»

«Чейз боялся, что в любую секунду может подавиться собственным сердцем»

«Тея не хотела смотреть на него, но глаза, будто против воли, повернули ее голову»

«Он стал подниматься по лестнице, прижавшись к ней губами»

«Тряхнув головой, Джина сбросила белые изящные туфельки»

«Хэлли почесала ухо, а мысль, еще неопределенная, зародилась у нее в голове»

«Он не поднял, а уронил ее настроение»

«Может, чашка кофе продолбит голову изнутри?»

«Сердце Хэлли выпало в осадок»

«Гарри определил, что естественное колебание длинных волос по изящным плечам Кэти эквивалентно раскачиванию маятника на пятнадцать градусов»

«Он бессознательно потер грудь в том месте, где почувствовал нежность»

«Когда она говорила, ее губы изгибались тысячью всевозможными способами»

«Приложив ее голову к своей груди, Коул обнял ее. От него пахло мужчиной»

«Слезы струились у нее по щекам, а глаза пылали гневом, Лаура решительно стряхнула их с лица»

«Внутри у нее проснулась до того спавшая женщина и открыла глаза»