Не могла бы она так выглядеть. Это правоверная мусульманка, с чего бы ей стричься?
Как могли бы выглядеть герои бразильских мелодрам, если бы их снимали сейчас
Кино
2 часа назад
Еще несколько лето назад бразильские сериалы были у всех на слуху. Поклонники по всему миру не отходили от телевизора и следили за судьбой героев. Мы представили, как выглядели бы персонажи культовых теленовелл, если бы их снимали в наше время.
В статье использованы изображения, созданные с помощью ИИ.
Латифа, «Клон»
Изаура, «Рабыня Изаура»
Марселу, «Во имя любви»
Кларита, «Секрет тропиканки»
Леонсио, «Рабыня Изаура»
Малтус, «Неукротимая Хильда»
Асусена, «Тропиканка»
Вообще мимо. Она дочка рыбака. С каких кокосов фэшн укладка?
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Жука, «Новая жертва»
Камилли, «Земля любви, земля надежды»
Жади, «Клон»
Это альтернативная вселенная, где Жади в 18 лет вышла за Лукаса.
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Маиза, «Клон»
Эдуарда, «Во имя любви»
Малу, «Секрет тропиканки»
Летисия, «Тропиканка»
Нисси, «Нежный яд»
Ирен, «Новая жертва»
Иветти, «Клон»
Убрали женщине всю харизму. Львеночек бы за такой не бегал
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Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão and co-producers
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