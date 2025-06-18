Как могли бы выглядеть герои бразильских мелодрам, если бы их снимали сейчас

Кино
2 часа назад

Еще несколько лето назад бразильские сериалы были у всех на слуху. Поклонники по всему миру не отходили от телевизора и следили за судьбой героев. Мы представили, как выглядели бы персонажи культовых теленовелл, если бы их снимали в наше время.

В статье использованы изображения, созданные с помощью ИИ.

Латифа, «Клон»

Изаура, «Рабыня Изаура»

Марселу, «Во имя любви»

Кларита, «Секрет тропиканки»

Леонсио, «Рабыня Изаура»

Малтус, «Неукротимая Хильда»

Асусена, «Тропиканка»

Жука, «Новая жертва»

Камилли, «Земля любви, земля надежды»

Жади, «Клон»

Маиза, «Клон»

Эдуарда, «Во имя любви»

Малу, «Секрет тропиканки»

Летисия, «Тропиканка»

Нисси, «Нежный яд»

Ирен, «Новая жертва»

Иветти, «Клон»

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