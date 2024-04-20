20+ женщин, которые так прокачали искусство макияжа, что хочется закричать: «Ведьмы!»

Те, кто хоть раз делал «макияж без макияжа», знают: для него порой нужно даже больше различных средств, чем для яркого вечернего мейка. Ведь в макияже такого типа лицо должно выглядеть идеальным, сияющим и отдохнувшим, и при этом не перегруженным косметикой. А это ох как непросто.

«Образ без макияжа против естественного гламура. И да, я бедная студентка колледжа, которая не хочет покупать дорогую косметику»

Ты что издеваешься? Используя дешевую косметику, ты выглядишь безупречно! © hydrangeasinbloom / Reddit

Типичный мужчина: «Я люблю девушек без макияжа» (указывает на девушку, полностью накрашенную «натуральным» гламурным макияжем). Ха! Да, именно так мы выглядим, когда встаем с кровати. А ваш внешний вид — огонь! © NervousPraline / Reddit

«Мой повседневный макияж»

Это одно из самых впечатляющих преображений, которые я когда-либо видела! Как тебе это удалось? © wakethesleepingpills / Reddit

«Мой естественный образ: до и после»

Ты выглядишь потрясающе и просто сияешь! © lilpeachbrat / Reddit

«Как вам мой макияж без макияжа?»

«Мой повседневный макияж»

«Пока люди восторгаются моей „безупречной“ кожей, я усмехаюсь и думаю, что прокачала свои навыки макияжа на максимум»

Это абсолютное совершенство макияжа! © dooziedance / Reddit

«Вот такой макияж без макияжа»

Вы потрясающе справились с кругами под глазами! © Pac2116 / Reddit

Всего несколько простых шагов, а лицо меняется на глазах

«Мой бронзовый ежедневный макияж»

© brittanylynnn / Reddit Шапокляк 2 дня назад Мне не очень нравится этот макияж , румяна мне кажется не на месте , брови слишком четко и может снизу так не надо подводить. Не знаю, что-то не то.. сама то она красивая - - Ответить

«Я совсем без макияжа и после нанесения повседневного мейка»

«Такой вот макияж на каждый день»

«Взгляните на мой повседневный макияж. Я с легким мейком и совсем без него»

«Я до и после нанесения повседневного макияжа»

«Мой простой мейк»

Вы проделали потрясающую работу со своей кожей! © Unknown author / Reddit

«Хотела выглядеть естественно. Надеюсь, мне это удалось»

«Естественный макияж на каждый день. Для него я использовала более 15 средств»

«Мой повседневный макияж при естественном свете»

«Что думаете о моем повседневном мейке?»

Я не могу поверить, что ты новичок! Это просто невероятное преображение. © megustamatcha / Reddit

«Хочу сама сделать себе свадебный макияж, поэтому сейчас практикуюсь. Моя цель — выглядеть максимально естественно»

«Мой ежедневный образ»

Отличный мейк! С ним ты похожа на Эмили Блант. © babyrothko / Reddit