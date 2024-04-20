20+ женщин, которые так прокачали искусство макияжа, что хочется закричать: «Ведьмы!»
Народное творчество
57 минут назад
Те, кто хоть раз делал «макияж без макияжа», знают: для него порой нужно даже больше различных средств, чем для яркого вечернего мейка. Ведь в макияже такого типа лицо должно выглядеть идеальным, сияющим и отдохнувшим, и при этом не перегруженным косметикой. А это ох как непросто.
«Образ без макияжа против естественного гламура. И да, я бедная студентка колледжа, которая не хочет покупать дорогую косметику»
- Ты что издеваешься? Используя дешевую косметику, ты выглядишь безупречно! © hydrangeasinbloom / Reddit
- Типичный мужчина: «Я люблю девушек без макияжа» (указывает на девушку, полностью накрашенную «натуральным» гламурным макияжем). Ха! Да, именно так мы выглядим, когда встаем с кровати. А ваш внешний вид — огонь! © NervousPraline / Reddit
«Мой повседневный макияж»
А что с освещением на первой фото? Специально, чтобы лицо казалось блестящим, чтобы второе фото хоть чем-то казалось лучше?
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- Это одно из самых впечатляющих преображений, которые я когда-либо видела! Как тебе это удалось? © wakethesleepingpills / Reddit
«Мой естественный образ: до и после»
- Ты выглядишь потрясающе и просто сияешь! © lilpeachbrat / Reddit
«Как вам мой макияж без макияжа?»
«Мой повседневный макияж»
«Пока люди восторгаются моей „безупречной“ кожей, я усмехаюсь и думаю, что прокачала свои навыки макияжа на максимум»
- Это абсолютное совершенство макияжа! © dooziedance / Reddit
«Вот такой макияж без макияжа»
- Вы потрясающе справились с кругами под глазами! © Pac2116 / Reddit
Всего несколько простых шагов, а лицо меняется на глазах
«Мой бронзовый ежедневный макияж»
Мне не очень нравится этот макияж , румяна мне кажется не на месте , брови слишком четко и может снизу так не надо подводить. Не знаю, что-то не то.. сама то она красивая
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«Я совсем без макияжа и после нанесения повседневного мейка»
«Такой вот макияж на каждый день»
«Взгляните на мой повседневный макияж. Я с легким мейком и совсем без него»
«Я до и после нанесения повседневного макияжа»
«Мой простой мейк»
- Вы проделали потрясающую работу со своей кожей! © Unknown author / Reddit
«Хотела выглядеть естественно. Надеюсь, мне это удалось»
«Естественный макияж на каждый день. Для него я использовала более 15 средств»
«Мой повседневный макияж при естественном свете»
«Что думаете о моем повседневном мейке?»
- Я не могу поверить, что ты новичок! Это просто невероятное преображение. © megustamatcha / Reddit
«Хочу сама сделать себе свадебный макияж, поэтому сейчас практикуюсь. Моя цель — выглядеть максимально естественно»
«Мой ежедневный образ»
- Отличный мейк! С ним ты похожа на Эмили Блант. © babyrothko / Reddit
Мы привыкли видеть звезд при полном параде, но иногда и они решаются на то, чтобы предстать перед публикой без капли косметики.
Фото на превью amstown / Reddit
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