20+ женщин, которые так прокачали искусство макияжа, что хочется закричать: «Ведьмы!»

Народное творчество
57 минут назад

Те, кто хоть раз делал «макияж без макияжа», знают: для него порой нужно даже больше различных средств, чем для яркого вечернего мейка. Ведь в макияже такого типа лицо должно выглядеть идеальным, сияющим и отдохнувшим, и при этом не перегруженным косметикой. А это ох как непросто.

«Образ без макияжа против естественного гламура. И да, я бедная студентка колледжа, которая не хочет покупать дорогую косметику»

  • Ты что издеваешься? Используя дешевую косметику, ты выглядишь безупречно! © hydrangeasinbloom / Reddit
  • Типичный мужчина: «Я люблю девушек без макияжа» (указывает на девушку, полностью накрашенную «натуральным» гламурным макияжем). Ха! Да, именно так мы выглядим, когда встаем с кровати. А ваш внешний вид — огонь! © NervousPraline / Reddit

«Мой повседневный макияж»

Конфуз
2 дня назад

А что с освещением на первой фото? Специально, чтобы лицо казалось блестящим, чтобы второе фото хоть чем-то казалось лучше?

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  • Это одно из самых впечатляющих преображений, которые я когда-либо видела! Как тебе это удалось? © wakethesleepingpills / Reddit

«Мой естественный образ: до и после»

«Как вам мой макияж без макияжа?»

«Мой повседневный макияж»

«Пока люди восторгаются моей „безупречной“ кожей, я усмехаюсь и думаю, что прокачала свои навыки макияжа на максимум»

«Вот такой макияж без макияжа»

Конфуз
2 дня назад

Я роняла: если высыпаться, то модно не кисло сэкономить на косметике

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  • Вы потрясающе справились с кругами под глазами! © Pac2116 / Reddit

Всего несколько простых шагов, а лицо меняется на глазах

«Мой бронзовый ежедневный макияж»

Шапокляк
2 дня назад

Мне не очень нравится этот макияж , румяна мне кажется не на месте , брови слишком четко и может снизу так не надо подводить. Не знаю, что-то не то.. сама то она красивая

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«Я совсем без макияжа и после нанесения повседневного мейка»

«Такой вот макияж на каждый день»

«Взгляните на мой повседневный макияж. Я с легким мейком и совсем без него»

«Я до и после нанесения повседневного макияжа»

«Мой простой мейк»

«Хотела выглядеть естественно. Надеюсь, мне это удалось»

«Естественный макияж на каждый день. Для него я использовала более 15 средств»

«Мой повседневный макияж при естественном свете»

«Что думаете о моем повседневном мейке?»

Конфуз
2 дня назад

В чем преображение? Ресницы накрашены? Кукушки и петухи скучные

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  • Я не могу поверить, что ты новичок! Это просто невероятное преображение. © megustamatcha / Reddit

«Хочу сама сделать себе свадебный макияж, поэтому сейчас практикуюсь. Моя цель — выглядеть максимально естественно»

«Мой ежедневный образ»

Мы привыкли видеть звезд при полном параде, но иногда и они решаются на то, чтобы предстать перед публикой без капли косметики.

Фото на превью amstown / Reddit

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