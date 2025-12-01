16 историй, которые доказывают: удача всегда приходит с подарком
1 час назад
Бывает, что ни с того ни с сего судьба вдруг подкидывает нам годовой запас везения, и иначе, как маленьким чудом, это и не назовешь. Так произошло и у героев историй из этой статьи: вряд ли они предполагали, что счастливый случай произойдет с ними в самый обычный день и в самом обычном месте. Рассказывайте и вы, как вам однажды повезло.
- Поехали мы с сыном в отпуск. Приезжаем в аэропорт, и я понимаю, что свой-то паспорт взяла, а свидетельство о рождении ребенка — нет! До самолета 1,5 часа, домой метнуться вряд ли успею. И тут сын выдает: «Мам, а помнишь, ты мне свидетельство о рождении дала, когда я в лагерь ездил месяц назад? Я его из рюкзака так и не выложил, вот оно». Я от счастья заорала так, что, кажется, секьюрити подумывали меня вывести под белы рученьки вон из помещения. С тех пор все документы по 100 раз проверяю перед поездкой.
- Подал заявку на работу, которая была мне совершенно не по плечу. Я пришел на собеседование рано, поэтому сидел в холле и читал отраслевые журналы. Одна статья была о 10 главных угрозах для нашей отрасли. А на собеседовании меня и спрашивают: «Какие, по вашему мнению, потенциальные проблемы в нашем бизнесе?» Я чуть не подпрыгнул на месте и в подробностях рассказал все, что только что узнал из статьи. Интервьюеры были очень впечатлены. Они и представить себе не могли, что если бы мне задали тот же самый вопрос всего на 30 минут раньше, мне было бы нечего сказать. Работу я получил. Спустя 10 лет я все еще работаю там. © TheDude77 / Reddit
- Заказала мужу пару ботинок в крупном заграничном онлайн-магазине, недешево. Присылают — вообще не та модель, и размер другой. Я им пишу «как же так?» А они вообще не парятся. Отвечают: «Простите-извините, наша ошибка, можете оставить эту пару себе. Мы вышлем вам ваш заказ за наш счет». Вот это сервис! Я была в восторге, потом продала первую пару выгодно, и еще несколько заказов у них сделала.
- Угораздило меня на 2-м курсе поссориться с преподавателем истории. Перестал ходить на ее занятия. Она мне передала через одногруппников, что на зачет я могу не приходить, не допустит. И вот день зачета. Прихожу к аудитории, одногруппники, увидев меня, начинают улюлюкать и аплодировать. Иду первым. Захожу, а там — незнакомый мужик. Выяснилось, что преподавательница заболела, и он вместо нее. Сдал без проблем. Выхожу из аудитории, показываю всем зачетку, немая пауза. Ничего не объясняя, гордо сваливаю в закат. © grimmone / Pikabu
- Раньше у нас на даче кто-то постоянно обрывал ягоды и овощи. Однажды с отцом поехали выкапывать картошку, а я это очень не любил. Часиков в 7 утра подъезжаем к даче и замечаем двух человек, убегающих в лес. Заходим на участок и видим — вся картошка выкопана и уложена в мешки. Видимо, ждали машину, чтобы увезти. Мы эти мешки забрали и поехали домой. Вот такие у нас помощники были. © HahikusNaturalus / Pikabu
- Я окончила школу и работала. Мой друг тоже работал — на фермерском рынке. Владелица пекарни с этого рынка спросила моего друга, не знает ли он кого-нибудь, кто ищет работу, и он порекомендовал меня. Я не искала работу, но почему-то пошла на собеседование. Прошло почти 11 лет, и эта женщина стала для меня второй мамой: она оплатила мне обучение в кулинарной школе и собирается завещать мне свой бизнес, так как у нее нет своих детей. Она купила мне свадебное платье, когда я выходила замуж. Она всегда готова помочь мне во всем, и я ее очень люблю! © KrombopulousMary / Reddit
- С утра был в стоматологии, потом в поликлинике. Подхожу к регистратуре, потянулся за паспортом, а карман пуст! Кошмар, неужели придется восстанавливать? Была надежда, что оставил его в стоматологии. Иду обратно, и тут кто-то тянет меня за рукав. Оборачиваюсь, парень протягивает мне паспорт:
— Держите, вы потеряли.
— О! А где вы его нашли?
— А он у вас на пешеходном переходе выпал. Я мимо ехал, увидел, развернулся, поехал за вами, но пока парковался, вы уже куда-то зашли, стою вот, жду.
С этими словами он убежал по своим делам. Человечище! © HappyTalkie / Pikabu
- После вечеринки в общежитии я почти заснула, когда мне показалось, что я слышу флейту. Звук был странным и каким-то неземным. Он словно звал меня, и я пошла на него. Один из моих соседей по общежитию играл на флейте. Я села рядом с ним и просто наслаждалась музыкой. Потом мы разговорились. Мы вместе уже 36 лет. © Italophilia27 / Reddit
- Как-то в объявлении в интернете увидела горнолыжный костюм. Красивый, очень дешево, но не мой размер. Подумала, что пригодится кому-нибудь, съездила посмотреть. Приезжаю — ну очень он крутой! Купила. Домой приношу, а у мужа глаза по 5 копеек. Оказалось, я купила костюм за десятую часть настоящей цены. Пришлось специально под него похудеть, теперь в нем катаюсь. © HIozhkinkotik / Pikabu
- У нас был админ. Пошел просить прибавку, а ему отказали. Мол, увольняйся, если недоволен. Он ушел, и тут же на его место нашелся человек. Я. Зарплату дали в 2 раза больше, чем у него была. А у него — раза в 4 на новом месте. А не ушел бы он, что бы было? Он за копейки бы работал, я без работы. © chaser38 / Pikabu
- Сидели мы, четыре университетских приятеля, и болтали. А был я тогда молодой и задорный, и в пылу дискуссии заявил: «Я все знаю!» А один друг такой: «Сейчас проверим!» Берет из шкафа энциклопедию, открывает наобум, тыкает пальцем наугад и спрашивает меня: «А что такое Хваннадальсхнукюр?» А я хладнокровно отвечаю: «Это гора, высшая точка Исландии». Не помню, откуда эта информация взялась в моей голове. Может, из кроссворда, может, из географического атласа. На моего друга в этот момент стоило посмотреть. Он молча закрыл том, убрал его в шкаф и молчал весь остаток вечера. © UrbanForest / Pikabu
- Жена поехала в родной город сдавать сессию на заочке. Я позвал друзей, всю ночь играли в компьютерную игру. И один друг случайно опрокинул стакан с напитком и наступил в лужу. Белые короткие носки промокли, друг их застирал и повесил сушиться. Утром все разошлись, а носки так и остались висеть. Жена прилетела, а я в тот день с хозяином носков поехал по делам. Звонок, громкая связь, супруга спрашивает: «А что за белые женские носки висят на полотенцесушителе?» Друг резко отвечает: «Почему женские? Очень даже мужские! Мои!» А я потом ехал и думал, как бы я оправдывался, если бы друга не было рядом во время звонка? © Unkar / Pikabu
- Я перед Новым годом дома в мусорке увидела чистый конверт. Мужу подрядчики присылали подарочные корзины с продуктами, еду он по шкафам распихивал, а открытки в конвертах даже не открывал — сразу выкидывал. Я конверт достала, а там 500 евро. С тех пор муж открытки стал читать. © elzabrutta / Pikabu
- Меня пригласили на свадьбу за границей — я знала там только невесту. Я поехала, хотя мне было страшно идти одной и хотелось отказаться. Меня посадили рядом с другой женщиной, которая тоже была там одна и знала только невесту. Мы сразу же нашли общий язык. Оказалось, что мы забронировали один и тот же отель после свадьбы, и один и тот же рейс домой. Мы проводили вместе каждый день, путешествуя и исследуя окрестности, пока не прилетели обратно. Эта поездка стала одним из моих любимых воспоминаний. Теперь мы близкие подруги. © nectarflux / Reddit
- У меня сломался трекпад на ноутбуке. Через день мне позвонили из сервиса по ремонту и сказали, что кто-то уронил мой компьютер со стола, разбил и ремонту он не подлежит. Я получил совершенно новый ноутбук бесплатно! Все данные с моего компьютера удалось перенести на новый. © thelongwai / Reddit
- 2 года назад у меня выдался ужасный декабрь. После развода еле сводила концы с концами. Иду я после очередной смены и думаю, что не могу купить сыну даже скромный подарок под елку. От этого аж слезы на глазах. В потоке мыслей врезаюсь в какого-то мужика. Поднимаю глаза и замираю — передо мной стоит Дед Мороз. Настоящий, в красной шубе, с огромным мешком и окладистой бородой. Смотрит на меня секунду озадаченно, а потом, ни слова не говоря, лезет в мешок и достает оттуда сладкий подарок. Протягивает мне, подмигивает и, не дожидаясь, пока я отойду от шока, растворяется в толпе. Что это было, я так и не поняла. Но в то непростое время это было настоящей предновогодней магией.
А вот и еще несколько статей с историями, авторам которых сопутствовала удача:
