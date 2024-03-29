19 счастливчиков, к которым птица удачи сама в руки попросилась

Удача зачастую улыбается тем, кто умеет ценить маленькие приятности и большие чудеса. Одни чувствуют воодушевление, когда обнаруживают буквально под ногами кольцо с бриллиантом, другие благодарят судьбу за встречу с самым родным человеком, третьи счастливы найти икру в купленной рыбе. Это все случаи везения разного масштаба, но за каждого из героев этих историй хочется искренне порадоваться.

«53 года разлуки, и вот мне повезло найти свою родную маму. Это такая радость!»

Меня удочерили во младенчестве. Я выросла в прекрасной семье и обожаю приемных родителей, но и биологическую маму хотела найти с 17 лет. И вот благодаря современным технологиям и моей дочери мы выяснили, что эта женщина живет всего в 20 км. от меня. Мы долго переписывались, а потом встретились. Я считаю что мне очень повезло.

«Нашел в парке золотое кольцо с бриллиантом. Я подарил его теще, а она начистила колечко до блеска»

Когда чудеса и правда случаются

Первый ребенок дался нам очень трудно — это была четвертая попытка ЭКО. Решили заводить второго. Пошли на прием к репродуктологу. А тот развел панику: «У вас новообразование. Срочно начинаем лечение онкологии!» Пошли к другому гинекологу, а он и говорит, что надо сделать тест на беременность. Сделали, радуемся. Теперь шутим, что один ребенок у нас отборный, а второй натуральный. © shallas / Pikabu

«Летаю на самолетах больше 20 лет, и впервые мне досталось такое козырное место. Да я везунчик!»

© bksnorlax / Reddit КогдаУжеЛето 36 минут назад Летела я как-то одним рейсом с двумя папиными приятелями. И у них была огромная куча вещей, которые они почему-то не захотели сдавать в багаж. И вот заходят они в салон, нагруженные рюкзаками и чемоданами - а в их ряду два кресла, вместо третьего пустое место. Куда они свое шмотье радостно и сгрузили ))

П.С. Ответ на вопрос "почему их вообще пустили в самолет?" - 90-е были, и не такое случалось ))) - - Ответить

«Добрые люди отдали нам стиральную машину. Вот сколько денег мы в ней нашли. Тут $ 8»

Мгновение, спасшее жизнь

Забираю из ремонта гитару молодого человека и иду с ней на работу. Перекресток, зеленый сигнал пешеходам. Задерживаюсь буквально на несколько мгновений, чтобы поправить сползающую лямку от чехла гитары, и начинаю переходить. В ближайшей ко мне полосе стоит троллейбус. И, когда я уже почти прошла первую полосу, по второй на огромной скорости пролетает джип. Ни я его из-за троллейбуса не видела, ни он меня. Не задержись я на те несколько мгновений, размазало бы, а так только ветерком обдало. © Асхаэль / ADME

«Не могу поверить, что я нашла это винтажное бюстье от Dior всего за $ 5! Оно великолепно»

«Cосна упала в полуметре от моей машины, повреждений никаких нет»

Нежданчик привалил

Сижу дома, никого не трогаю. Стук в дверь. Сосед по поселку: «На море слетать хочешь?» Я: «Ну я как бы не собирался, да и планы есть». Сосед: «Короче, завтра в 21:00 в аэропорт и на море летим, все оплачено». Я в тихом шоке.

Оказалось, что он оплатил мини-отель для друзей, чтобы справить свое 50-летие, но никого заранее не предупредил. Сюрприз, так сказать, решил сделать. Соответственно, все отказались из-за разных проблем. Деньги не вернуть, одному лететь не хочется. Так вот, на 12 дней лечу на море, все включено, 4 домика 2-местных на двоих, бассейн, еда. Хотел на море, да все никак не мог собраться. Вот, видимо, Вселенная и дала пендель.

«Купила горбушу, положила размораживать. Через пару часов берусь разделывать, а внутри нее оказалось вот это. Получилось 207 граммов. Лепота»

«Я нашла брелок для ключей в виде такой же машины, как у меня»

Вселенная как бы намекает

Все же мечтают найти кошелек? Да не просто кошелек, а еще и с деньгами. Прошлой осенью жена нашла кошелек, а там ₽ 25 тыс. Отдала полиции, потом звонил потерявший, принес торт и ₽ 2 тыс. в качестве подарка. Всем хорошо, совесть чиста.

Вчера сам нашел кошелек, внутри ₽ 70 тыс. А кругом ни камер, ни чего-то подобного. По карте нашли владельца, позвонил, встретились, вернул все содержимое. Тоже дал ₽ 2 тыс.

Хотели в этом году на море, но с деньгами не сложилось, а тут как раз недостающая сумма была. Вот сижу и думаю: «То ли мы с женой такие дураки, то ли трусливые, то ли неиспорченные. Или Вселенная на что-то намекает...» © TommyRamone / Рikabu

«Мы наткнулись на гриб размером с волейбольный мяч»

«Мне определенно повезло встретить этого парня!»

Когда уже потерял всякую надежду

Как-то ездил в поселок рядом с моим городом. Там уделал тачку в грязи по самую крышу. Решил на обратном пути помыть и обнаружил пропажу переднего номера, расстроился. Вечером по пути домой заметил, что мне моргает идущий сзади автомобиль. Остановился, смотрю, мужик достает мне мой номер! Возле лужи, говорит, нашел. Я просто офигел! Секундой раньше или позже — и мы бы никогда не встретились. Он говорит: «Еду, смотрю, впереди те же цифры». Удача, конечно, нереальная. © Подслушано / Ideer

«Я стал свидетелем чуда»

«Эта ударная установка стоит $ 10 тысяч, а я купил всего за $ 125. Да, кое-что отсутствует (тарелки), но в комплект входит другое оборудование»

Когда потратил весь запас удачи еще в детстве

В детстве я находил очень много денег. Реально много. Родители думали, что я ворую. Но это было чистое везение. Однажды даже нашел деньги около входа в банк. Они просто валялись россыпью разными купюрами. Никто не видел, не брал, хотя был день и народу, помнится, было достаточно. А я собрал, положил в карман и пошел. В пересчете на текущий курс там было примерно $ 150. © Подслушано / Ideer

«Пока готовила завтрак, мне попалось 4 яйца с двумя желтками в каждом»