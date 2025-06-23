13 поездок, из которых люди вернулись с историей, а не магнитиком

Бывает, съездил куда-нибудь разок — и всю жизнь потом рассказываешь, что из этого вышло. Иногда поездки дарят не только впечатления, но и такие истории, что хоть в путеводитель вставляй. Смешные, странные, абсурдные — мы собрали именно такие туристические байки от людей, которые явно не ожидали, во что выльется их отпуск.