13 поездок, из которых люди вернулись с историей, а не магнитиком

Народное творчество
1 час назад

Бывает, съездил куда-нибудь разок — и всю жизнь потом рассказываешь, что из этого вышло. Иногда поездки дарят не только впечатления, но и такие истории, что хоть в путеводитель вставляй. Смешные, странные, абсурдные — мы собрали именно такие туристические байки от людей, которые явно не ожидали, во что выльется их отпуск.

  • Был я однажды в Японии. Купил там себе модные очки с камерой — такая штука, снимает фото и видео прямо от первого лица. Иду в местный музей, а там табличка — съёмка запрещена. Ну, думаю, ага, запрещена, а у меня-то очки! Погулял такой весь шпион, вечером прихожу довольный в отель, подключаюсь к компу посмотреть, что наснимал, а там... потолки да люстры, потолки да люстры. И ни одной скульптуры! Оказалось, я ещё у входа в музей, по привычке, очки на голову закинул. © Подслушано / Ideer
  • Однажды на отдыхе катер заглох прямо посреди моря — ночь, вокруг ничего не видно, только тьма и волны. Нас было четверо: я, подруга и два парня. Катер — крохотный, вода через борт заливается, подруга в слезах, я в ужасе. Через час нас вытащила береговая охрана. Оказалось, что нас искали целых пять часов, потому что парни катер на час брали, а мы пропали чуть ли не на полдня. Гид потом орал на весь отель, а утром на завтраке все только на нас и глазели. С тех пор прошло десять лет, а я к маленьким катерам и близко не подхожу — до сих пор трясёт. © Подслушано / Ideer
  • Пару лет назад, собираясь с мужем в отпуск, я купила две зубные пасты новой марки — на пробу. Уже в отеле открыла одну, попробовала — и, честно, пожалела: вкус мыльно-кокосовый, жуть! Но пользоваться пришлось. Второй тюбик так и пролежал невскрытым. И вот недавно дома наткнулась на него и, не думая, решила воспользоваться. Как только открыла — накатила волна воспоминаний. Тот самый запах, то самое утро в отеле, когда солнце светит в окно, а за дверью — океан. Даже показалось, что сейчас выскочу из ванной в купальнике и побегу к волнам. Кто бы мог подумать, что простая паста может вернуть тебя в счастливый момент. © Подслушано / Ideer
  • Поехала я с моим бывшим парнем первый раз в отпуск. Заселились в отель и стали разбирать чемоданы. В процессе я его спрашиваю, взял ли он те или другие вещи, на что он мне выдает «А мне мама чемодан собирала, я не знаю, что она положила». Парню 28 лет! А когда уезжали, он еще просил помочь ему заново собрать чемодан, а то он не умеет. Как же я рада, что он давно уже бывший. © Подслушано / Ideer
  • В прошлом году отдыхали с мужем и как-то зашли на местный рынок — чисто поглазеть. Но он там сразу приметил себе сувенир: лазерную указку, да не простую, а какую-то супермощную. Радости было до ушей! Конечно, не удержались, купили и пошли на пляж тестировать. Светили по песку, по пальмам, веселились. И вот мужу приходит «гениальная» идея — посветить в воду. Тут началось странное: в луче что-то мелькало, но стоило направить прямо — исчезало. Минут десять охотились на «нечто», сочиняя легенды о светящихся морских змеях и подводных пришельцах. А потом это «нечто» вдруг поднялось в полный рост — и оказалось мужиком, который просто решил поплавать ночью и всё это время пытался от нашей указки увернуться. © Палата № 6 / VK
  • Однажды всей семьёй — я, жена, две дочки и мои родители за 70 — решили устроить себе рафтинг. Нам достался проводник — молодой парень с задором и с явным избытком адреналина: всю дорогу только и говорил, как он любит экстрим и «настоящие приключения». Когда мы подплыли к самым опасным порогам (что-то вроде третьего класса сложности), все другие лодки аккуратно обошли мощный водопад сбоку. А наш «герой» решил пойти прямо в самое «пекло». В итоге сначала с борта вылетела моя жена, потом я с детьми, а потом и мои родители. Маму на какое-то время прижало под лодкой, у отца соскочил спасательный жилет, пока мы пытались его втащить обратно, жену с одной из дочерей вообще унесло течением, и их уже подбирали другие лодки. Гид при этом ржал как сумасшедший — ему это всё показалось отличным весельем. С тех пор прошло пять лет, а родители до сих пор вспоминают этот случай с негодованием. И больше никто из семьи на рафтинг ни ногой. © ParticleHustler2 / Reddit
  • В своё первое утро в Перу я отправился завтракать в кафе. Заказал кофе и еду, и вот спустя пару минут официант приносит мне завтрак, чашку чёрного кофе, пару пакетиков сахара и такую большую белую бутылку-дозатор. Я решил, что, наверное, это какие-то местные сливки или, может, сгущёнка — ну мало ли, как тут принято пить кофе. Открыл, выжал белую субстанцию в чашку и начал мешать. А она всё никак не растворяется, просто плавает такими жирными пятнами по поверхности.
    Потому что это был майонез. Как оказалось, в Южной Америке майонез — это как у нас кетчуп: приносят его везде и всегда по умолчанию. А молоко к кофе в перуанских кафе надо отдельно просить или сразу заказывать латте. © bmadisonthrowaway / Reddit
  • Один раз решили с подругой сгонять на поезде из Лондона в Париж. Приехали, погуляли, начался дождь, и мы подумали: ну и ладно — посидим в кафе у Эйфелевой башни, понаслаждаемся атмосферой. И вот, до поезда остается час, до вокзала — километров пять, вызываем машину через приложение... и тут началось. Один водитель отменил, второй застрял в пробке и не двигался вообще. Написали ему и он честно сказал: «Будете меня ждать — не успеете». Паника. Решили арендовать электровелосипеды и добираться сами. Парижский трафик — это отдельный вид безумия: как мы среди него лавировали, вообще отдельная история. А подруга еще и в коротком платье, ее окрикивают, присвистывают... В итоге влетели на вокзал за пару минут до отправления поезда. Сердце билось как бешеное, но успели. © Alternative-Art3588 / Reddit
  • Много лет назад мы с мужем поехали в Канкун вместе с моими родителями. Мама настояла, чтобы мы поехали — мы оба говорим по-испански, а она была уверена, что местные постоянно обсуждают её. Отдых получился не самым лёгким: мама плохо переносит новые места, нетерпелива и всё время ворчала. В какой-то момент, в раздевалке, она начала громко отчитывать папу. Мы с мужем стояли в стороне, рядом с девушкой, которая выдавала жетоны от шкафчиков. Мой муж решил пошутить и сказал ей по-испански: «Путешествовать с тёщей — одно удовольствие». Девушка взглянула на маму, потом на меня, потом на него и с искренним удивлением переспросила: «Вы женились на её дочери?» Вот так шутка обернулась против него. А мама оказалась права — про неё действительно говорили по-испански. Больше мы с родителями никуда не ездили — и, честно говоря, ни капли не жалеем. © Hawkgrrl22 / Reddit
  • Крюгер-парк, ЮАР. Мы с семьёй остановились в одной туристических хижин прямо внутри заповедника. В один из вечеров я взяла книжку и фонарик, чтобы посидеть снаружи, почитать и, может, увидеть каких-нибудь зверей. Только устроилась на скамейке, как вдруг услышала чей-то окрик: «Эй, девушка!» — подумала, что, наверное, нарушила какое-то неписанное правило вроде «не гуляй после захода солнца» и уже приготовилась смущенно извиняться... Но смущение моментально испарилось, когда тот же голос заорал: «Позади вас гиена!» И да, действительно — в паре метров от меня стояла самая настоящая пятнистая гиена. Я сделала глубокий вдох и пошла обратно к домикам, стараясь не бежать (что, поверьте, было непросто). Впрочем, гиена была в основном раздражена тем, что на неё светят фонариками, пока она пытается обнюхать мусорку. А я пересидела у какой-то семьи в хижине, пока дорога к моему снова не стала безопасной. © Luminaria19 / Reddit
  • Знакомая выиграла «Романтическое путешествие в Париж» от какого-то журнала. Надо было только визу и билеты за свой счет купить. Прилетели они с парнем, вчерашние студенты без гроша в кармане, счастливые такие, ожидая романтики и парижского шика... А их поселили в какой-то неотапливаемой конуре на чердаке, без туалета — и на этом все участие организующей стороны закончилось. © Тревожное Пирожное / ADME
  • Хотели с сыном провести неделю в столице. Но я после операции стала намного хуже переносить жару, в итоге на улице толком не погулять, а в номере нет кондиционера, только хилый вентилятор. Решили завершить отдых пораньше.
    Мужу ничего не сказала, решила сделать сюрприз. Приезжаем домой, а там... чисто, посуда вымыта, в сковороде куриные сердечки с вермишелью, коты накормлены, муж за компом, работает. Нет, он нас не ждал. Просто он всегда так живет. © Миранда Буш v2.0 / ADME
  • Возвращалась из Армении, где купила керамическую свистульку в форме птички — симпатичная, расписная. На границе на досмотре сотрудник берёт её, крутит и так и сяк, рассматривает, даже подул разок. Потом смотрит на меня серьезно, с суровым таким прищуром, и заявляет: «Где купили? Дочке такую подарить хочу».

А еще в отпуске за границей в курьезную ситуацию можно попасть из-за непреодолимости языкового барьера, как случилось с героями вот этой подборки.

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