15 подарков, которые ввели в ступор и стали темой для обсуждения на годы
2 часа назад
mishadikushina
Некоторые подарки запоминаются навсегда. Одни — долгожданные, а другие... Ну, вы поняли. Эти 15 подарков обсуждали годами, и скоро вы узнаете, почему.
- Попросила у мужа на 8 марта косметику, которую очень давно хотела. Но несколько лет мы закрывали кредиты, и я даже думать не могла о такой роскоши, как новая косметика. Чтобы избежать сюрпризов, скинула ссылки на все, что хочу. И в день праздника муж торжественно вручает мне...телефон. Естественно, я расстроилась. Я совсем не хотела его, я хотела косметику. А он еще меня виноватой сделал, типа, любая девушка была бы рада, а ты как всегда. Весь день провела со слезами на глазах и четким ощущением, что где-то я допустила ошибку. Предложила мужу вернуть телефон в магазин, а он сказал, что себе оставит. Вот тебе и подарки, вот тебе и праздник. © Карамель / VK
- На десятилетие конторы, где я работала, высокое начальство решило осчастливить сотрудников «креативными» подарками. Дарили каждому отделу свой сюрприз. Бухгалтерия получила оплаченные пригласительные на квест. Продажники — на игру в пейнтбол. Маркетологи отправились на картинг. Складские — в тир. Айтишники, рекламщики, техники — все были одарены. Посещение было в добровольно-принудительном порядке, явка обязательна. А мы, логисты, получили сертификаты на 3 прыжка с парашютом. Высоты я с детства боюсь. Мой отказ участвовать восприняли нормально после того, когда я сказала, что уволюсь. В этой конторе я потом еще 5 лет проработала. И марафон бегали, и в лазербол играли. Смешно, но в другой организации, где я позже работала, тоже с парашютом прыгали. Но по желанию и за свой счет. © NadezhdaNR / Pikabu
- Познакомилась с парнем. Пару раз только встретились, еще чужой человек, а у меня вот-вот день рождения. Он приходит с подарком — шампунь «для сухих и сильно поврежденных волос». Было немного странно. И то, что он подарил шампунь, а не просто шоколадку или букетик цветов, что было бы логичнее. И то, как он оценил мою шевелюру. © kleinen_stories
- Я студентка. Мой айфон стал конкретно лагать. Денег на новый нет. Мучаюсь, переживаю, откладываю на новый. И тут праздник, мой парень приходит с букетом и заветной коробкой. Я в шоке. Соседка и сестра вышли посмотреть. Открываю, а там билеты на концерт. Он начинает ржать: «Ха-ха, ты что, поверила, что я тебе айфон подарю?» И тогда тупой я посчитала почему-то себя, а не его. © siamuravski
- Дело было лет 30 назад. Конец января, мои родители отмечают свои дни рождения, так как разница у них всего в неделю. Получается такой общий праздник для обоих. В общем, празднуем день рождения, но тут появляется бабушка и заявляет: «Я вам купила самый лучший подарок! Срочно едем его разгружать». Все сидят, глазами хлопают. После допроса с пристрастием бабуля раскололась и призналась, что заказала им на дачу машину навоза и что та скоро должна приехать, но денег у нее на весь «подарок» не хватило, поэтому родителям нужно будет еще доплатить половину стоимости. © 0d1n / Pikabu
- На мой день рождения мой любимый человек подарил мне носки. Коробку из шести пар носков с разными прикольным принтами. Нам по 27 лет, мы давно работаем на хороших должностях, а мне дарят носки. При этом неделю назад у моей младшей сестры был день рождения и ее парень подарил ей машину. Чувствую себя дурой и одновременно меркантильной. Да, никто не обязан дарить мне машину и телефоны. Но носки... Мы встречаемся четыре года, мне кажется, что я достойна другого подарка. Или я слишком себя накручиваю, и носки — это нормальный подарок? © Карамель / VK
- На прошлое Рождество муж купил мне ужасные аметистовые серьги, которые выглядели как поддельные украшения Барби. Смотрю на них в шоке и говорю, что мне такие не идут и я даже не представляю, с чем их можно надеть. Муж такой: «Ладно, их можно вернуть». Конечно, я так и сделала. Стоили эти побрякушки немало, и я не могла представить, что они будут просто пылиться у меня. Нет, ну может быть, я надела бы их раз или два. И то не точно. Я вернула серьги и на эти деньги забронировала для нас домик на местном горнолыжном курорте. Это было намного лучше! © JDRL320 / Reddit
- Я перед вторым свиданием пошла себе кроссовки купить, а он пишет: «Чем занята?» Отвечаю, что обувь смотрю. Спрашивает мой размер. А вечером заезжает. Я в машину прыг, а он мне пакет. Я такая: «Спаси-и-ибо!», заглядываю и офигеваю. Там — драная коробка. Не новая, и бренд, из которого пакет, в этом магазине не продается...Смотрю в приоткрытую коробку — там вроде кеды, но выглядят ужасно. У меня ступор, пакет обратно убираю. Мы едем в ресторан. Он все болтает, а у меня в горле пересохло, в голове только эта коробка. Он еще несколько раз: «Ну такие топатульки тебе купил, летом носить будешь!» Домой подъезжаем. Я бегу за дверь, открываю — а там... старые, стоптанные белые кеды. Реально желтые от стирки, потрепанные, как у меня были в 2012 году из старой коллекции популярного бренда. На следующий день он пишет: «Ну как топатульки?» Я сначала игнорировала, потом после третьего сообщения: «Ну понятно, чего ты добивалась от меня» — отправила фото этих «топатулек» с помойки у дома. Я до сих пор не понимаю, чем он думал и чьи это были педали. © mishadikushina
- Был не новый андроид. На некоторое время до 8 марта взяла айфон парня, чтобы понять — понравится ли iOS. И 7-го марта мой молодой человек скидывает фотку коробки айфона и говорит: «Только не ругайся». Я тактично кинула смайлик в ответ. Итог: он сдал в трейд-ин свой айфон, взял себе новый, а мне подарил чехол и новое стекло на андроид. © lyubov_salt
- У меня свекровь считает, что лучший подарок женщине — это золото. Мой муж, соответственно, вырос с такой же установкой и первые годы на все праздники дарил золото. Но вот я не очень люблю такие подарки, хоть драгоценности и ношу. Предпочитаю выбирать их сама, под свой вкус, и ношу не снимая, поэтому кучка «сменных комплектов» сережек, цепочек и кулонов лежит грустно на полочке. Муж долго не мог поверить, что я не кокетничаю, а действительно хочу «вон ту полезную в доме штуку». © Мама Дорогая / ADME
- Когда была совсем маленькой, родители отвели меня на новогоднюю елку к папе на работу. Там было много детишек, Дед Мороз, короче, все как обычно. Так как я была рыженькой, вся в веснушках да и к тому же в костюме Красной шапочки, то Дедушка Мороз обратил на меня внимание и вручил мне подарок. Все время, которое мы стояли на концерте, я не могла понять, что же это такое. Только потом родители объяснили, что он подарил мне точилку для ножей. Вот это подарочек! Прямо от души! Интересно до сих пор, кто додумался купить сие чудо для детишек. © Подслушано / Ideer
- Работала как-то вместе с одним товарищем. Начало у нас завязываться что-то вроде романа. И вот 8 марта, мы в этот день оба работали. Я вся в предвкушении, думаю: «Ну, может, поздравит». Прихожу — ноль реакции, даже словом никак не поздравил. Я в расстроенных чувствах, хоть плачь. И тут в перерыв он меня зовет: «Пошли ко мне в кабинет, я что-то покажу». Заходим — а там стоит огромный букет красивейших роз. Я в секунду расцветаю, улыбка до ушей, тронутая таким вниманием. Говорю: «Ой, как красиво! Это мне?» Он: «Не, это Серега своей Вике купил, правда, красиво?» Так неловко я себя больше никогда не чувствовала. Надеюсь, и не почувствую. © in.yaz.va
- В свои 14 лет я очень любила читать и мечтала получить на день рождения новую книгу о Гарри Поттере, чтобы была своя, а не стоять в очереди за ней к однокласснику. И вот наступает долгожданный день рождения, а родители мне дарят золотые сережки с рыбками. А у меня даже уши проколоты не были. Глубину моего разочарования трудно передать, но мама сумела еще больше меня «обрадовать», сказав, что раз подарок мне не по душе, то носить она его будет сама. © Sinklinal / Pikabu
- Работаю тату-мастером. У самого у меня 12 татуировок, из которых 10 цветные. А сегодня у меня ДР, и я проснулся от того, что моя четырехлетняя дочь фломастерами разрисовывает тату дракона на моем плече. Когда она заметила, что я проснулся и наблюдаю за ней, она сказала: «Папочка, не смотри. Я тебе подарок делаю». В общем, теперь все тату на моем теле цветные. Милый подарок от дочурки. © Мамдаринка / VK
- Годовщина свадьбы. Решил сделать сюрприз. Утром сказал, что веду дочь в аквапарк, а сам отправил ее туда с моими родителями. Заказал в ресторане еду на вынос и купил цветы. Приезжаю домой, отпираю тихонько дверь, а она там плачет навзрыд и подружке жалуется, что не вспомнил и не поздравил. Конечно сразу же извинился, поздравил, подарки вручил, и все объяснил. А когда она наплакалась, уже от радости, то заявила: «Не нужны мне такие сюрпризы. Мне не важно, что ты там приготовил и купил, чтобы показать свою любовь. Мне важно услышать от тебя, что ты меня любишь. Это для меня самое главное». © Мамдаринка / VK
