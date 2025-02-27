12 бабушек, которые порой учудят такое, что хоть стой, хоть падай

Истории
43 минуты назад

Становясь старше, люди набираются опыта и мудрости. Отсюда появляются искрометное чувство юмора, язвительность, находчивость, напор. Но вместе с тем с возрастом можно не поспевать за изменениями мира вокруг. Что в одном, что в другом случае итогом становятся умопомрачительные истории — прямо как про героинь нашей подборки.

  • Мне было 14 лет. Родители отправили на все лето к бабушке, несмотря на мой протест. На удивление, то лето было одним из лучших: деревенская романтика, влюбленность в первого парня на деревне, страдания от безответной любви. Все это я записывала в свой дневник, сдабривая слезами. Перед отъездом открываю распухшую тетрадь и вижу исправление ошибок красной ручкой. А бабушка рядом молвит: «Училась бы лучше, а не о хахалях думала!» Бабушка — бывший главный редактор местной газеты. © Подслушано / Ideer
  • Под нами живет бабушка, милая такая на вид, но такая скандальная! Сначала ей не нравилось, что у нас якобы шумно. Потом — что у нас громко работает машина под окном. Потом — что воду в туалете смываем громко. Но финишем было, что у нас котенок громко ходит. Котенок! Вот думаем, что делать. Старость вроде уважать нужно, но слушать ее скандалы по ночам уже невозможно. © Подслушано / Ideer
  • Лет 30 назад купила помаду. Дорогая! А бабуся моя приметила ее и намекнула, мол, ей нужна.
    — Ба, но она французская.
    Ну, с намеком, типа дорого.
    — А что такого? Мне и французская подойдет.
    Пришлось дарить. © Светлана Махотка
  • Моя бабушка приехала ко мне домой накануне вечером после долгого перелета. Когда я проснулся на следующее утро, ее нигде не было. Запрыгнул в машину и поехал искать ее. Через пару часов решил сделать перерыв на обед в моем любимом мексиканском ресторане. Заказал тако и сел за свободный столик. Мне подала пожилая дама в сомбреро. Поднял глаза, чтобы поблагодарить, и увидел свою бабушку! Она сильно перенервничала после перелета, поэтому ранним утром решила прогуляться по городу и заблудилась без мобильного телефона и наличных. В то время как раз все открывалось. Бабушка подошла к самому дружелюбно выглядящему ресторану (моему любимому) и со своим ограниченным знанием английского спросила, может ли она остаться там, пока я ее не найду. Хозяева неправильно поняли ее и подумали, что она хочет там работать. Они дали ей фартук и указали на столы. Бабушка их вымыла. Затем они дали ей щетку для мытья посуды и указали на тарелки, она и их помыла. Так продолжалось весь день, пока я не нашел ее. Поговорил с милой мексиканской парой, владевшей рестораном, объяснил ситуацию и поблагодарил их за помощь. Они предложили моей бабушке работу на неполный рабочий день, чтобы она помогала открывать магазин каждое утро до конца ее пребывания в городе. Бонус: они платили ей хорошую зарплату. © Butteringer / Reddit
  • Мы с сестрой пригласили бабушку пообедать. Она забегала вокруг в поисках чего-то. Мы с сестрой переглянулись, пытаясь понять, что это было, и наконец спросили, что бабушка ищет. Ее ответ: «Я не могу найти свои зубы!» Говорим: «Это потому, что они у тебя во рту!» У нее были зубные протезы, и она забыла, что уже вставила их. © naranghim / Reddit
  • Моя семья устроила грандиозную вечеринку по случаю бриллиантовой свадьбы моих бабушки и дедушки. Было около 250 гостей. Моя мама две недели вкалывала, чтобы организовать вечеринку. И в тот момент, когда она разносила гостям канапе, моя бабушка довольно громко сказала: «Хотела бы я оказаться в месте получше». Никогда не забуду лицо моей матери. © Robert Wilson / Quora
Лилия
9 часов назад

Если бриллиантовые юбиляры родители отца, то непонятно "Чего тебе ещё надо, собака"
Если родители мамы, то тем более офигела бабуля.

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  • Бабушка дала новогоднее обещание — никогда не есть из кастрюли. После того, как мы с дедушкой отпустили пару шуток по этому поводу. Пять лет она придерживалась правила. А пару месяцев назад я поймал бабушку за тем, как она ест горошек из кастрюли. Ужин превратился в хаос. © Spontanemoose / Reddit
  • У моей бабушки случился сердечный приступ. Ее реанимировали, и она прожила потом еще долго. И как-то мы с семьей навестили бабулю. Я удивилась, увидев, что бабушка вполне резвая. Она даже настояла на том, чтобы готовить нам завтраки, пока мы в гостях. Бабушка всегда была стойкой женщиной с хорошим чувством юмора, и она осталась такой же после приступа. Но самая забавная вещь, которую она когда-либо делала при мне, была вот какая. Бабушка с гордостью сказала мне, что следует предписаниям своего врача — всегда пользоваться ходунками при передвижении по дому. Затем она встала, схватила ходунки и просто понесла в руках. © Judy T / Quora
  • Моя бабушка как-то поймала вирус на комп, пока читала новости. Позвонила, мол, вылезает окошко с надписью «чтобы закрыть, перечислите такую-то сумму вот сюда-то». Объяснили, что это мошенники и что приедем и исправим. Но бабушка не из тех, кто ждет. Недолго думая, она позвонила в полицию и наехала, что это безобразие, компьютеры вирусами заражают, разберитесь! Что вы думаете? Приехал паренек из полиции и реально исправил. © Кайлиана Фей-Бранч
  • Моя бабушка в 1970-х: «Ты почему в брюках? Это неприлично! И зачем отрезала челку? Это некрасиво! Она торчит! А должно быть гладенько!» Моя бабушка в 1980-х, через год тесного общения с телевизором: «Ой, какие у тебя брюки стильные! Тебе так идут! И прическа новая мне нравится! Это химия? Молодец! А цвет можно было бы и поярче, сейчас в моде баклажан!» © Татьяна Зубенко
  • Дело было, когда появилась первая реклама тампонов по телевизору. Девушка в купальнике на фоне бассейна держала его, пропитанный синей жидкостью. Бабушка смотрела-смотрела да спросила: «Ну подержала, а дальше-то что?» Мы объяснили ей, что такое тампоны. Так она была в шоке! Плевалась долго: «Срам-то какой! Такое по телевизору показывать. Как она после этого живет?» © Галина Долгих
  • Мне было лет семь-восемь. Родители ушли на работу. Бабушка была в гостях и хотела приготовить мне завтрак. Я попросила разогреть печенье, и она сказала: «Конечно». Как потом оказалось, она не знала, как работает тостер. Потому что выставила максимальный температурный режим. Все равно что бросила печенье в пламя. То было самое черное клубничное печенье, которое я когда-либо видела. © Zach Stepp / Quora

Жгут не по-детски не только бабушки. Дедушки тоже не отстают. А порой их жизнь — все равно что приключение.

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