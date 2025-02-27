12 бабушек, которые порой учудят такое, что хоть стой, хоть падай

Если бриллиантовые юбиляры родители отца, то непонятно "Чего тебе ещё надо, собака"
Если родители мамы, то тем более офигела бабуля.
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Становясь старше, люди набираются опыта и мудрости. Отсюда появляются искрометное чувство юмора, язвительность, находчивость, напор. Но вместе с тем с возрастом можно не поспевать за изменениями мира вокруг. Что в одном, что в другом случае итогом становятся умопомрачительные истории — прямо как про героинь нашей подборки.
Если бриллиантовые юбиляры родители отца, то непонятно "Чего тебе ещё надо, собака"
Если родители мамы, то тем более офигела бабуля.
Жгут не по-детски не только бабушки. Дедушки тоже не отстают. А порой их жизнь — все равно что приключение.