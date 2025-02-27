12 бабушек, которые порой учудят такое, что хоть стой, хоть падай

Становясь старше, люди набираются опыта и мудрости. Отсюда появляются искрометное чувство юмора, язвительность, находчивость, напор. Но вместе с тем с возрастом можно не поспевать за изменениями мира вокруг. Что в одном, что в другом случае итогом становятся умопомрачительные истории — прямо как про героинь нашей подборки.