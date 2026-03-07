Странная мама. Выставила ребёнка за дверь, даже не выяснив, действительно ли их класс отпустили с уроков. Видимо он так её достал, что ей пофигу, где он будет шляться два часа. Абсолютно не одобряю её поступок !
20 душевных историй о прогулах, которые стали теплыми воспоминаниями на всю жизнь
Школьные и студенческие годы — это не только бесконечные формулы, правила и строгие взгляды учителей, но и те самые редкие моменты, когда зов приключений оказывался сильнее чувства долга. У каждого из нас в запасе найдется пара историй о том, как спонтанный побег с физики или химии оборачивался не строгим выговором, а настоящим жизненным уроком, встречей с мудрым наставником в кинотеатре или даже осознанием своего будущего призвания.
- Не люблю я историю. Пишет мне русичка, мол, не хочешь на олимпиаду? Как раз на урок истории выпадает. По приколу согласился и по уважительной причине прогулял нелюбимый предмет. И вот торжественно объявляют результаты олимпиады, а тут выясняется, что у меня первое место! А за него еще и положена денежная премия! Я пропустил ненавистный урок, и мне за это еще и денег дали! Это просто космос! © ШКогвартс / VK
- Я в школе был хулиганом. Не слушался, вечно чудил, мог прогулять уроки. Мама злилась, что двое детей нормальных, а я такой непутевый. Однажды нас отпустили с трех последних уроков. Англичанка заболела, а физрук был на соревнованиях. Пришел домой и меня встретила удивленная мама. Сказала, что быть такого не может, нас не отпустили, я сам ушел. Выставила за двери, сказала идти обратно в школу. Я еще два часа наматывал круги вокруг дома. © ШКогвартс / VK
- Половину десятого класса я прогуляла, и тут приближается родительское собрание. Мне ничего не приходит в голову, кроме как уничтожить журнал с кучей «Н» и двоек. После собрания мне все равно влетело, но не так сильно, как ожидалось. Прошло 12 лет, и до сих пор никто не знает, куда же испарился журнал в тот день. Собираюсь и дальше хранить свою тайну. © Подслушано / Ideer
- В выпускном классе мы с друзьями пропустили один день и поехали в среднюю школу в соседнем городе, просто погуляли по коридорам и осмотрелись. Потом мы катались по лестницам, снимая видео, и всякий раз, когда нас спрашивали, мы говорили, что это для проекта по аудиовизуальной технике. Это был веселый день. © GrilledStuffedDragon / Reddit
- В 9 классе мы с товарищем Максом сбежали с физики. Пошли в кино на утренний сеанс — зал пустой, красота! Только начали громко и в красках обсуждать нашу физичку и пародировать ее фразочки, как в соседнем кресле кто-то покашлял. Мы поворачиваемся, а там наша химичка и по совместительству классуха Варвара Федоровна с огромным стаканом попкорна! Она невозмутимо взяла кукурузину и шепнула: «Мальчики, я в вашем возрасте тоже с уроков сбегала. Ну, знаете, устаешь от формул да правил, могу понять. Но давайте смотреть фильм тихо». В школе она нас не сдала, а к химии мы стали готовиться с удвоенным усердием.
- Я абсолютно не умею врать. При любой попытке это сделать становится безумно стыдно, что человек верит мне, доверяет, а я так подло себя веду. Каждый раз от этого страдаю и палюсь. Однажды, когда училась в школе, классе в 10, прогуляла с подружкой уроки. Когда пришла домой, мама открыла дверь и спросила меня, как дела в школе, так мимоходом спросила, и ушла на кухню. А мне так стыдно стало, я ей и говорю: «Мам, а я в школе не была, я прогуляла». Она даже не ожидала, не ругала меня. © Подслушано / Ideer
- Я прогуляла урок английского и не предупредила заранее. Проблема в том, что я учитель. И проспала запланированный на 12 часов дня урок с учеником! Ученик писал мне, писал, пытался достучаться, а я в это время мило вела урок с ним во сне. Урок немецкого. И искренне удивлялась, почему ученик отвечает мне на немецком и не спрашивает, почему мы не изучаем английский. © kapshnat
- Когда-то в далекие школьные годы мы с подругой решили прогулять оставшиеся несколько уроков. На дворе была зима, а путь из школы проходил прямо под окнами нашего класса. И чтобы нас не узнали учителя, мы решили поменяться пуховиками и шапками. Тогда мы посчитали это достаточной конспирацией. © Подслушано / Ideer
- Любимым предметом у меня была зарубежная литература. Поэтому, когда Галина Васильевна дала всем творческое задание — разыграть сценку из Мольера, мы с Владой, подружкой моей, справились на отлично. И так всем понравилась и наша актерская игра, и режиссерские решения, что когда встал вопрос, кто должен разыграть сценку перед учителями восьмого марта, ответ был — мы с Владой. Проблема была в том, что женская роль только одна, получалось, что нам нужен актер-парень, а одной из нас ничего не остается. Ну, мы девушки не глупые: нашли парня, но сказали, что хоть женская роль и одна, но вторая девушка, я, будет режиссером. Если честно, то не помню, в чем была моя режиссура, но уроков мы тогда втроем много прогуляли. © ШКогвартс / VK
- Когда мы с подругой учились в 10 классе, мы никогда не прогуливали уроки математики, ибо себе дороже было получить потом двойку. И вот последний учебный день, два урока отменили, а последним уроком должна была быть как раз математика. Мы решились ее первый раз прогулять и пойти в кино. Тогда мы купили в магазине пирожное и пошли не спеша. Вот мы ушли недалеко от школы, а зрение у меня очень хорошее, как и у математички, которая как раз шла нам навстречу. Когда ее заметили, мы не растерялись и решили бежать, только не решили, куда бежим... Подружка подумала, что мы бежим спрятаться, а я подумала, что мы возвращаемся в школу. В итоге мы разбежались кто куда. И давай друг другу кричать через дорогу, куда убегаем, на глазах у математички, в итоге туда сюда бегали. Спрятались в кусты и сидели на корточках, боялись, что она за нами пойдет, но нет, все обошлось. © Подслушано / Ideer
- Это было более 20 лет назад. Я прогуляла школу и весь день просто играла в Sims. Это были лучшие времена. А музыкальное сопровождение строительства навсегда врезалось в мою память. © Shtiselshtisel / Reddit
- Так получилось, что в одиннадцатом классе мы с подругой прогуляли весь сентябрь. Когда в начале октября мы пришли в школу, нас сразу потащили на ковер к директору писать объяснительную. Но мы все продумали заранее. Не растерялись и написали в объяснительной, что до сих пор думали, что лето. Просто знали, что нас ничего не спасет. Директор прочитала, молча вздохнула и с тех пор нас к себе не вызывала. © Подслушано / Ideer
- В школе у меня был одноклассник, который никогда не делал домашку, часто прогуливал и в целом очень сильно раздражал учителей своим поведением. Как-то мы сидели на биологии, а он довольно громко болтал со своим соседом по парте, на замечания не реагировал, так что учительница психанула и просто ушла из класса, громко хлопнув дверьми. Этот парень встал, сел за учительский стол и минут двадцать, до самого конца урока, без запинки и без подглядываний в учебник рассказывал нам про эндокринную систему человека. Никто из учителей нам не поверил, думали, мы пытаемся его выгораживать. © ШКогвартс / VK
- Не знаю как в вашем классе, но у нас был один парнишка, тихий такой, ничем особо не отличался. Друзей в школе не было, вечно один был и не особо разговорчивый. Уроки часто прогуливал, никто не знал почему. Приходил зачастую чисто писать итоговые контрольные. Когда он пришел на зачет по физкультуре, мы все думали, что он не сдаст, он же не на одном уроке за год не был. Но этот парень не только все нормативы сдал на отлично, он побил рекорд школы в лазании по канату. Мы были в знатном шоке, а позже, тем же вечером видела его по телевизору. Оказывается, он профессиональным гимнастом был... Пропадал, потому что вечно на тренировках был, а учился в итоге считай дома. Сейчас он вырос и работает тренером, к нему мой сын ходит. © ШКогвартс / VK
- 8 лет назад я прогуляла пары и зашла в пиццерию посреди понедельника. У окна сидел мужчина с ноутбуком, пил кофе в полном одиночестве и выглядел очень довольным жизнью. Я тогда подумала: «Хочу так же». Сегодня — понедельник, середина дня. Я сижу одна, пью кофе и вдруг вспоминаю тот момент. Кажется, я стала той версией себя, которой когда‑то восхищалась. © jmdizain
- Дочка прогуляла школу. Поцеловала папу и уехала «на уроки». Я впервые за сто лет открыл историю поездок — и понял, что школу она сегодня проехала мимо... на 150 км. К друзьям на дачу. Сижу и думаю: воспитывать или просто выдохнуть и поговорить. © belousov_maxim_
- Как-то раз я увидел в социальных сетях, что девушка, в которую я был влюблен, прогуливает занятия в торговом центре. Я решил тоже сбежать с уроков и отправиться туда, чтобы встретиться с ней и сделать первый шаг. И вот я нашел ее и вижу, что она целуется с парнем. Она на свидании. Я так расстроился. © ShartyKnickerz / Reddit
- Однажды в детстве прогуливал уроки, забрел на местную речку и увидел рыбака. Это был дедушка, но с очень навороченными и дорогими удочками, я таких ни разу в жизни не видел. Дорогущие катушки, садок для рыбы как у профессионалов, удобный стульчик. Я подошел, спросил, клюет ли, на что он ответил: «Я сюда не за рыбой хожу, а чтобы меня не доставали». Я подумал, что он прикалывается, но я посидел с ним минут пять, а потом, когда он вытаскивал одну из удочек, увидел, что он реально ловит на пустые крючки. Мой кумир. © Не все поймут / VK
- Я училась в последнем классе, скоро конец школы. Моя подруга сказала, что ей нужно уйти пораньше, чтобы попать к стоматологу и предложила мне поехать с ней, прогулять уроки. Я раньше никогда не прогуливала и решила, что мне нужно создать себе такое воспоминание. Никто из учителей даже не заметил моего отсуствия. Но когда я потом оказалась дома, то сразу позвонила маме и все рассказала. А она даже не ругала меня. Сказала, что все в порядке, она меня полностью понимает. © HELLOhappyshop / Reddit
- Помню мне лет 11, я нашла дома старый пенал, а внутри деньги. На следующий день я прогуляла школу. Купила любимую пиццу с курицей и ананасом, большой лимонад, любимый комикс , и до прихода мамы с работы смотрела любимые мультики. На улице была весна, пока была реклама между передачами, я бегала на балкон наблюдать что происходит за окном. Я до сих пор помню запах тепла, и пение птиц. Я подумала, что счастливей момента в жизни не будет. © your_provider_
