15 соседей, которые ворвались в чужую жизнь с добром, и теперь аж на душе теплее

Мы привыкли воспринимать соседей как случайных людей, с которыми изредка киваем друг другу в лифте. Но иногда за закрытой дверью напротив живут настоящие «ангелы-хранители» в тапочках и домашних халатах. Они могут ворваться в вашу квартиру, чтобы спасти свадебный танец, продать дачу ради помощи вашей семье или доставить вас на собеседование в тележке из супермаркета.

Мы собрали 15 историй о том, что обычный подъезд может стать местом силы, когда в нем живут люди, способные на бескорыстное добро.