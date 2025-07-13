Конечно,себе с колбасой, а другу пустой, вот тебе за это дырка...
19 пушистых бунтарей, которые плевать хотели на все эти ваши правила
Наши драгоценные питомцы порой могут быть теми еще негодниками, которые показывают своенравный характер и шкодят, глядя нам прямо в глаза. Но мы все равно в них души не чаем и готовы простить любую проказу.
«Мой кот вчера насмотрелся „Чужого“ и вошел в роль»
«Этот нахал засунул свой клюв в мой бутерброд, стоя на куске хлеба, который я ему дал»
«У этой плюшки есть лежанка, а она все равно лезет спать в ящик»
я так н_а лежанку кошке стелила свою рубашку, которая износилась - срабатывало :)
- Все дело в запахе. Кошка так ненавязчиво намекает, что любит вас. Попробуйте положить ее лежанку в свою кровать и накройте своей одеждой на денек, чтобы на лежанке остался ваш запах. © DragonFlyCaller / Reddit
«Отошел от чемодана на секунду, а когда вернулся, то они там уже упаковали все самое необходимое»
«У нас три одинаковые лежанки, но эта парочка вечно скандалит только из-за одной из них. Никто не готов уступить и дать другому удобно улечься»
«Мой кот делает вид, что он никоим образом не причастен к уничтожению рулона бумажных полотенец»
«Из-за этого дурачка мне пришлось завести книгу-обманку, чтобы он мог улечься на ней, а не на той книге, которую я читаю»
«Ему строго-настрого запрещено лезть на стол»
«Я сделал купальню для птиц, а этот маленький дурашка решил оставить на ней отпечатки своих лап»
«Песику, который живет у нас в офисе, нельзя запрыгивать на диван. А это его ежедневный протест против сей вопиющей несправедливости»
«Специально купил кормушку с двумя мисками, чтобы они могли есть одновременно. Но одна эгоистка категорически против этого»
«Ведь знает, что стол для него под запретом»
- Какой умный малыш! А вы, похоже, забыли, кто тут босс! © gobblewonkergrump / Reddit
«Этот маленький балбес переломал все мои кормушки, устроил бардак на крыльце и решил передохнуть»
«Запретили ему сидеть на столе, так этот пройдоха думает, что всех перехитрил»
- Да он вас обставил! Дайте коту вкусняшку за это. © lechartmann / Reddit
«Эта коза без конца вторгается в личное пространство Маршмеллоу, просто, чтобы его подоставать»
«Луна бессовестно трескает мои живые суккуленты, поэтому я купила себе Lego. Ничего хорошего меня не ждет»
«Конец моему тысячелистнику»
«Оставил переноску без присмотра после похода к ветеринару. Когда надо, их туда не запихнешь, а когда не надо, то нет более любимого местечка»
Один из моих котов - Зевс - был отвезен (после некоторого сопротивления) к ветеринару. Там он с ветеринаром поругался. Приехал домой ,ворчал, получил вкусняшку. На следующий день везла к ветеринару другого кота. Так Зевс рвался в переноску, вопил и требовал чтобы его тоже отвезли. Наверное не был удовлетворен результатами драки - хотел продолжить
Если ваши питомцы тоже частенько демонстрируют свой бунтарский характер, то об этом непременно нужно поведать в комментариях. А еще предлагаем заглянуть в другие наши подборки о пушистых сорванцах: