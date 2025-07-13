19 пушистых бунтарей, которые плевать хотели на все эти ваши правила

Наши драгоценные питомцы порой могут быть теми еще негодниками, которые показывают своенравный характер и шкодят, глядя нам прямо в глаза. Но мы все равно в них души не чаем и готовы простить любую проказу.

«Мой кот вчера насмотрелся „Чужого“ и вошел в роль»

«Этот нахал засунул свой клюв в мой бутерброд, стоя на куске хлеба, который я ему дал»

«У этой плюшки есть лежанка, а она все равно лезет спать в ящик»

Все дело в запахе. Кошка так ненавязчиво намекает, что любит вас. Попробуйте положить ее лежанку в свою кровать и накройте своей одеждой на денек, чтобы на лежанке остался ваш запах. © DragonFlyCaller / Reddit

«Отошел от чемодана на секунду, а когда вернулся, то они там уже упаковали все самое необходимое»

«У нас три одинаковые лежанки, но эта парочка вечно скандалит только из-за одной из них. Никто не готов уступить и дать другому удобно улечься»

«Мой кот делает вид, что он никоим образом не причастен к уничтожению рулона бумажных полотенец»

«Из-за этого дурачка мне пришлось завести книгу-обманку, чтобы он мог улечься на ней, а не на той книге, которую я читаю»

«Ему строго-настрого запрещено лезть на стол»

«Я сделал купальню для птиц, а этот маленький дурашка решил оставить на ней отпечатки своих лап»

«Песику, который живет у нас в офисе, нельзя запрыгивать на диван. А это его ежедневный протест против сей вопиющей несправедливости»

«Специально купил кормушку с двумя мисками, чтобы они могли есть одновременно. Но одна эгоистка категорически против этого»

«Ведь знает, что стол для него под запретом»

Какой умный малыш! А вы, похоже, забыли, кто тут босс! © gobblewonkergrump / Reddit

«Этот маленький балбес переломал все мои кормушки, устроил бардак на крыльце и решил передохнуть»

«Запретили ему сидеть на столе, так этот пройдоха думает, что всех перехитрил»

Да он вас обставил! Дайте коту вкусняшку за это. © lechartmann / Reddit

«Эта коза без конца вторгается в личное пространство Маршмеллоу, просто, чтобы его подоставать»

«Луна бессовестно трескает мои живые суккуленты, поэтому я купила себе Lego. Ничего хорошего меня не ждет»

«Конец моему тысячелистнику»

«Оставил переноску без присмотра после похода к ветеринару. Когда надо, их туда не запихнешь, а когда не надо, то нет более любимого местечка»