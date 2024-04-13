16 добрых историй, которые теплее бабушкиных объятий

Ну да,ну да. А потом мучительно боремся с лишним весом. Патамушта организм запомнил:стресс заесть вкусняшкой!
-
-
Ответить
У каждого бывают такие периоды, когда все кажется серым и унылым. И все вокруг недружелюбные и равнодушные. Но герои нашей подборки точно знают: доброта может вернуть веру в людей, в себя и сделать даже самый неудачный день чуточку светлее и радостнее.
Ну да,ну да. А потом мучительно боремся с лишним весом. Патамушта организм запомнил:стресс заесть вкусняшкой!
Всего одна фраза: "Всё в порядке, мне действительно нравятся именно корочки". Сказанная ртом, да. И никто бы ни на кого злобно уже не смотрел.
У нас есть еще истории, которые помогут поднять настроение так же, как и тортик с чаем.