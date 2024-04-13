16 добрых историй, которые теплее бабушкиных объятий

У каждого бывают такие периоды, когда все кажется серым и унылым. И все вокруг недружелюбные и равнодушные. Но герои нашей подборки точно знают: доброта может вернуть веру в людей, в себя и сделать даже самый неудачный день чуточку светлее и радостнее.