16 добрых историй, которые теплее бабушкиных объятий

Народное творчество
50 минут назад

У каждого бывают такие периоды, когда все кажется серым и унылым. И все вокруг недружелюбные и равнодушные. Но герои нашей подборки точно знают: доброта может вернуть веру в людей, в себя и сделать даже самый неудачный день чуточку светлее и радостнее.

  • Недавно дочка попросила научить ее вязать. Ребенку 8 лет, стало интересно откуда такой порыв. Оказалось, что у нее есть одноклассница, которую воспитывает одна бабушка. И любимая игрушка девочки — вязаный жираф. Только он серый, а не желтый. Просто у бабушки нет денег на желтую пряжу, вяжет из того, что люди дают. В тот же вечер муж растрогался и привез бабушке наверное половину магазина рукоделия. А мы с дочкой на следующий день прошлись по магазинам: купили одежду на весну, обувь, несколько Барби, и, конечно же, фрукты, овощи и конфеты. Бабушка так засмущалась, что не хотела принимать. Но мы попросили взамен связать нашей дочке такого же жирафа. Бабушка с радостью согласилась и растаяла. А ее внучка в тот день выглядела самой счастливой девочкой на свете. © Мамдаринка / VK
  • Много лет назад мой муж попал в аварию и в результате получил перелом шеи. В то время нашим двум дочерям было 13 и 10 лет. И у меня, и у моего мужа есть замечательные семьи, живущие неподалеку. Я рассчитывала, что они позаботятся о наших дочерях, пока я сижу в больнице вместе с мужем. А когда я вернулась домой, то обнаружила, что мой газон подстрижен, в доме порядок, а мои девочки накормлены. Все это сделал лучший друг моего брата. Такие друзья, как он, слишком ценны, чтобы воспринимать их как должное. © Beth Acee / Quora
  • Моя подруга приехала погостить на неделю. За 3000 км от места, где я живу. Я страдала от глубокой депрессии и не совсем понимала, как она влияет на мою жизнь. Без всяких просьб она убирала, готовила, помогала с детьми, пока я спала и отдыхала. Она помогла мне почувствовать, что это нормально — быть уязвимой, ведь всю свою жизнь я знала только режим выживания. Это самое лучшее, что кто-либо когда-либо делал для меня, и с тех пор я становлюсь только сильнее. Когда наступит день, когда я ей понадоблюсь, я буду рядом, без вопросов. © Ashley Monkland / Quora
  • Безумно сильно обожаю свою лучшую подругу за то, что она знает лучше всех на свете, что нужно моей капризной душе. Когда у меня плохое настроение, то она не ведет в ресторан какой-то, не дарит подарки или цветы. Даже может ни единого слова не сказать мне. А просто молча придет в гости с огромным ведром мороженого и с шаурмой. Говорит: «Ешь. Еда — лучшее лекарство!» И это всегда помогает! Ибо только лучшая подруга может понимать тебя на все сто процентов. © Карамель / VK
Lilith1313
4 дня назад

Ну да,ну да. А потом мучительно боремся с лишним весом. Патамушта организм запомнил:стресс заесть вкусняшкой!

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  • Мне очень повезло, я рос в богатой и обеспеченной семье. Папа держал свой бизнес, много зарабатывал. Поэтому детство у меня было просто фантастическим. Сладости, игрушки, любые мои капризы исполнялись. Одним летом мне подарили машинку, на которой можно было ездить самому. Жать педали там и руль крутить. Но во дворе пацаны были без машинок, а мне их жаль, они же мои друзья. Поэтому я вымолил родителей купить еще две такие же машинки. Пацаны были в шоке, когда я им их подарил! Так что не все дети из богатой семьи будут избалованными и эгоистичными. © Палата № 6 / VK
  • Мой муж работает на городском телевидении. Мы познакомились с ним на съемке, и с тех пор не расставались. Когда я родила, то посещала площадку только как зритель. Мы с маленькой дочкой очень любим приходить и смотреть на папу в кадре. Однажды в такой день мы пришли и сели в зал, смотрели на папу и восхищались. И тут дочь на весь зал закричала и сказала: «Папа». Это было ее первое слово, она узнала папу и решила всем об этом сказать. Режиссер остановил съемку и выпустил мужа из кадра, чтобы тот обнял дочь и поздравил ее с первым словом. © Мамдаринка / VK
  • Пока моя жена была в отъезде, я почувствовал себя нехорошо. У меня опух и болел локоть. Я отправился к врачу, который осмотрел локоть и сделал несколько анализов. Доктор сказал: «У вас серьезная инфекция, нужно как можно скорее делать операцию». Поскольку жены не было в городе, я позвонил своему другу и попросил о помощи. Он сказал своему начальнику, что у него срочное дело, и отпросился с работы, чтобы забрать меня и отвезти в больницу. Он оставался со мной до тех пор, пока я не попал в операционную. Он был рядом, когда я очнулся от наркоза, и оставался со мной, пока меня не перевели в палату. © John Roberts / Quora
  • Не люблю пиццу, но люблю корочки от пиццы. Недавно обедали в кафе с парнем, и наверное, нам попался очень эмпатичный официант. Потому что он практически со слезами на глазах смотрел, как мой парень уплетает пиццу, а я доедаю за ним корочки. Когда мы уходили, он принес мне пирожное за счет заведения. Злобно посмотрел на парня, и ушел на кухню. Так неловко я себя, наверное, никогда не чувствовала. © Карамель / VK
Ку-ку
3 минуты назад

Всего одна фраза: "Всё в порядке, мне действительно нравятся именно корочки". Сказанная ртом, да. И никто бы ни на кого злобно уже не смотрел.

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  • Нам с мужем очень сильно повезло с домом. Он небольшой, всего три этажа, современный, в основном живет молодежь. У нас есть общий чат, за которым очень мило наблюдать время от времени. Там можно часто увидеть такие сообщения: «Ребенка только уложила, не шумите, пожалуйста» или «Пришел с ночи, часиков до 11 посплю, по возможности не шумите». Есть даже такие: «Пошли в детский сад, в семь утра будем орать, но недолго, извините ради бога». И все спокойно откладывают перфоратор, домашние дела или планы, и прощают даже детские визги ранним утром! С такими людьми очень приятно жить и контактировать. © Палата № 6 / VK
  • «Улыбнись мне, красавица» — каждое утро говорит мой 80-летний дедушка бабушке, которая на кухне заваривает ему чай. Недавно дедушка стал терять зрение, но все также просит бабушку улыбнуться ему. Сегодня бабушка с грустью спросила: «Зачем? Ты же не увидишь.» А он рассмеялся и сказал, что никогда не смотрел на ее улыбку глазами, а всегда чувствовал ее сердцем! Мечтаю сохранить со своим будущем мужем такие же милые и романтически отношения: любить даже спустя 60 лет брака, и даже в грусти и болезни не забывать говорить любимому человеку приятные и нежные слова. © Карамель / VK
  • Брат планировал отправиться в поход со своими друзьями. Однако мой отец серьезно заболел, и нам пришлось его госпитализировать. Поэтому нам пришлось позвонить брату, пока они были на полпути. Хотя его друзья могли бы продолжить поход, они отказались, заявив: «Как мы можем наслаждаться, когда твой отец в больнице?» Вместо этого они решили сопровождать его в больницу и помогли деньгами. © Simran Joshi / Quora
  • Каждый мой день рождения, начиная с самого роддома, мой дядя дарил мне огромный букет лилий (меня зовут Лилия). Но шесть месяцев назад дяди не стало. Сегодня мой день рождения. И вы не можете представить мое удивление, когда курьер принес мне те самые лилии. А в них была записка: «Неужели ты думала, что я оставлю свою принцессу без цветов?» Подозреваю, что дядя оплатил подписку на цветы, и считаю это невероятно милым. Очень скучаю по нему. © Палата № 6 / VK
  • Пожаловалась мужу, что в отношениях не хватает прогулок и походов в кино. Оба работаем, бабушек рядом нет. Сыну пять, дочери три года. В кино не были уже шесть лет. Няню категорически не хочу, да и денег лишних нет. А в тот же вечер после утреннего разговора, муж приехал с работы с проектором! И пятью огромными ведрами попкорна. Весь вечер мы всей семьей смотрели на проекторе мультфильмы. Детям так понравилось, что они даже не ныли, а тихонько общались и хихикали между собой, а мы с мужем могли обниматься и целоваться «на заднем ряду », как на первых свиданиях. Лучшее кино в моей жизни, очень люблю свою семью. © Мамдаринка / VK
  • Ехала в маршрутке. На остановке набился народ, парень хотел вкатить девушку в инвалидной коляске, но места уже не было, водитель закрыл двери. И тут одна женщина генеральским голосом приказала водителю открыть двери, рассредоточила весь народ в маршрутке, кого куда, вкатили коляску, и она громко сказала: «Вот сейчас мы сделали все правильно!» Крутая тетка! © Подслушано / Ideer
  • Я психолог. В общем, не смотрю я сериалы, мне и в работе хватает много разного и необычного. Клиент — ветеринар взяла к себе кошку, сфинкса, 13 лет, с диабетом, от которой отказалась хозяйка. Забрала ухаживать, не смогли они ее усыпить. Кошечка не ходячая, новая хозяйка ей коляску нашла, сахар меряет, инсулин подкалывает по времени, кормят, ухаживают. Я заходила ее посмотреть, она у меня на руках уснула. А сегодня кошка пошла! Понимаете, кошка, отправленная хозяйкой на смерть, пошла! Вяло, шатается, слабенькая, но пошла. Угадайте, кто счастлив? Кто верит в справедливость и доброту. Я счастлива! © Подслушано / Ideer
  • В детстве мама каждое воскресенье готовила блинчики. Они всегда были очень ароматные и вкусные. Мы садились за обеденный стол (мама, папа и я) и обсуждали, что интересное, приятное или неприятное случилось у нас за неделю. Это была такая маленькая семейная традиция. Об этой традиции я часто рассказывал своим девушкам, все умилялись и забывали об этой истории. До тех пор, пока моя будущая жена не осталась у меня ночевать.
    В утро воскресения я проснулся от запаха блинов. И они пахли точно также, как мамины. Оказалось, девушка узнала рецепт у моей мамы! Это так мило и приятно. И да, я знаю, что я взрослый мужик, который сам способен приготовить блины и все остальное. Но ведь я тоже имею право на одно единственное желание — блинчики от любимого человека. И я готов готовить всю неделю, дарить цветы, носить на руках. Но именно ту девушку, которой небезразличны мои чувства, мое прошлое и мое будущее. Люблю жену всем сердцем и душой. И всегда буду ценить ее внимание и заботу. © Палата № 6 / VK

У нас есть еще истории, которые помогут поднять настроение так же, как и тортик с чаем.

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