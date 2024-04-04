18 добряков, которые просто хотели помочь, но столкнулись с капризным «фи»

Мудрые люди говорят: «Сделай добро и брось его в воду». Конечно, мы совершаем добрые поступки не ради чужой благодарности. Но порой люди, которым помогаешь, ведут себя уж совсем неадекватно. Вот что случилось с героями этой подборки, которые решили прийти другим на помощь.