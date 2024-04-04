18 добряков, которые просто хотели помочь, но столкнулись с капризным «фи»
Народное творчество
1 час назад
Мудрые люди говорят: «Сделай добро и брось его в воду». Конечно, мы совершаем добрые поступки не ради чужой благодарности. Но порой люди, которым помогаешь, ведут себя уж совсем неадекватно. Вот что случилось с героями этой подборки, которые решили прийти другим на помощь.
- Сосед снизу донимал нас претензиями, что мы, видите ли, шумим. Чуть чего — шваброй в потолок стучал. Мы уж и говорить стали тише, кино в наушниках смотреть, ходим чуть ли не на цыпочках. А он все равно бесится. Мы в непонятках: да как он все слышит-то?! Ну сосед и признался, что он, чтобы нас лучше слышать и своевременно проводить воспитательную работу, купил слуховой аппарат, усиливающий звук. Без этого чудо-аппарата в его квартире почти не слышна даже громкая музыка от нас. Не говоря уже о разговоре нормальным голосом. © Подслушано / Ideer
- Нашла на улице хороший телефон и попыталась вернуть его владельцу. Так как он был заблокирован, я отошла в кафе неподалеку, заказала кофе и стала ждать, пока кто-то позвонит. Действительно, минут через десять раздался звонок от абонента, записаного как «Любимая». Взяла трубку, но не успела ничего объяснить, как на меня начали орать. Женщина несла что-то вроде: «Ты кто такая?! Почему у тебя его телефон?! Где ты?! Где он?!» В общем, решила, что сделаю доброе дело в другой раз, вышла на улицу и просто оставила телефон примерно в том же месте, где и нашла. © dyadka1337 / Pikabu
- У родителей была пара друзей с сыном моего возраста, наглые до невозможности. Все мое детство летом регулярно приезжали к нам в квартиру пожить по паре недель подряд, причем всегда устанавливали свои порядки. В итоге как-то зимой в мороз мама заболевает. Температура 39. Звонит эта семейка, говорят, что приедут к ней ночевать. Мама в отказ, ей плохо, положить их некуда (обычно они на кровать ложились, а она на пол, но не с температурой же). Они давят на жалость, мама отказывает, возможно, впервые в жизни, «друзья» психуют и бросают трубку.
Через пару месяцев они объявились, нахамили и сказали, что из-за маминого эгоизма они вынуждены были в мороз остаться в своем доме, отопление не стали включать, потому что дорого, в итоге замерзли. Больше с мамой они не общаются, обиделись, а я с ней несколько лет проводила беседы на тему, что они сами себе злобные Буратины и она не виновата. © HappyXUXU / Pikabu
- Были у нас с женой знакомые — любители чужих денег. Все стандартно: берут по чуть-чуть, а отдавать не спешат. И понадобилась им как-то крупная сумма, около 200 тысяч. Обратились к нам, естественно, учитывая их репутацию, мы отказали. Некоторое время спустя мы приобрели бытовую технику. А потом от общих знакомых узнали, что мы такие-сякие, вместо того, чтобы им помочь, на «их» деньги (то есть которые им предназначались, по их мнению) себе холодильник с посудомойкой купили. И поэтому они с нами общаться более не желают. © Dimetrisol / Pikabu
- Долгое время я была хорошей родственницей и помогала близким. Маме оплатила зубы, помогала сестре с ремонтом, ее мужа по знакомству устроила на работу не по специальности, маме дарила путевки в санаторий, обоим родителям дарила путешествие на теплоходе. Все это делала, пока жила одна и работа позволяла. А потом познакомилась с мужчиной, стали жить вместе, поженились. Взяли ипотеку, планировали ребенка. А семья стала обижаться, что я им больше не помогаю! Сестра с мужем надулись, что я племянникам не подарила ноутбук дорогой игровой. Родители фыркнули, что я не оплатила им часть строительства нового дома на даче, ведь «ты же сама на эту дачу к нам ездишь». Ага, раз в год езжу. Обидно, что мной пользовались. © Подслушано / Ideer
- Работаю в школе, езжу туда на машине. Одна пожилая коллега-учительница, как оказалось, живет в паре остановок от меня. Попросилась ездить утром со мной. Мне стало жалко ее, согласилась, попросила ее утром приходить на мою остановку.
Она пришла, села, начала охать, как ей тяжело было дойти до меня. Я промолчала. Пока ехали, она говорила, что ей холодно, — я включила подогрев сиденья. Потом — что музыка громко. Я сделала потише. Потом ей стало жарко — я — сама терпение.
Назавтра тоже поехали вместе. И тут она выдает: «А вы можете доезжать до меня утром? Вам недалеко, всего две остановки, это пять минут». Я говорю: «Извините, нет. У меня каждая минута утром на счету». Она поджала губы и снова началось: «Мне жарко, мне холодно, мне громко, сделайте, пожалуйста, потише». Мне это надоело, и я сказала, что водитель здесь — я! И если ей что-то не нравится, то есть общественный транспорт и такси. В итоге она обиделась, не здоровается со мной и коллегам рассказала, что я, такая-сякая, отказалась ее возить и нагрубила! Нажаловалась даже завучу, которая меня вызвала и спрашивала, почему я не хочу возить эту милую пожилую женщину. © Подслушано / Ideer
А вы можете не пересказывать одни и те же истории по десятому разу?
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- Моя подруга переживала тяжелые времена. Говорила, что ей даже не из чего приготовить ребенку обед, поэтому однажды я пошла и купила немного продуктов для ее ребенка. Привезла ей кучу всего, а она роется в сумке и заявляет: «Этот хлеб с глютеном. Ты же знаешь, что я не могу его есть». Я была просто в шоке. Да, я знала, что она не может есть обычный хлеб, но ее ребенок-то может, а я принесла еду именно ему. © CatchtheFeBurr / Reddit
- Однажды у меня ночевала знакомая. Потом оказалось, что она украла мой бюстгальтер. Вот как так можно? © thebar***** / Reddit
- Как-то нашли с подругой на пляже телефон, позвонили на номер из контактов — приехала девушка с тремя амбалами, которые угрожали расправой за якобы украденный телефон. Под дверь дома прибилась породистая собачка — дала объявление про потеряшку, через неделю приперся неадекватный мужик с угрозами, якобы я украла у него собаку. Трижды еще находила телефоны на улице, и каждый раз один и тот же сценарий. Вчера сажусь в автобус и вижу на заднем сидении айфон. Проигнорировала. Надоело. © Подслушано / Ideer
- Бабушка живет в горном селе, там одни старики. Село в глубинке, туда нет дороги нормальной, нет водопровода. Воду берут из ручьев, они достаточно чистые, не помрешь. Забрели туристы, я им открыла. Говорят, мол, так и так, потерялись, можно воды. Принесла, но предупредила, вода из ручья, другой нет. Там девушка начала истерить, что не будет ее пить, и как это так нет другой?! Потом вообще выбила чашку у меня из рук. Так выбесила! Ну не хочешь — не пей, не заставляю, зачем так вести себя? Выбесила жутко. © Подслушано / Ideer
- В моем детстве был у нас сосед с огромной библиотекой фэнтези и фантастики. Я частенько брал у него что-то почитать. И вдруг ни c того ни с сего он перестал давать мне книги. Я гадаю, что случилось, и вот однажды вечером слышу, как мой отец хвастается: когда сосед у него спросил, мол, почему ты сыну книги не покупаешь, раз он так читать любит, то он ответил: «А зачем покупать?! У тебя же есть!» Вот тут все на свои места и встало. © Onzo / Pikabu
- Однажды увидел в магазине мальчика лет трех, который играл с вертолетом. Играл, а потом бросил его на пол. Гляжу, родители не реагируют, я подобрал игрушку и отдал ему. Пацан довольный такой, улыбается. И вдруг подбегает ко мне его мамаша и давай вопить, мол, отойди от ребенка. Да уж, помог. © Lichtboys / Reddit
- Ехал на заправку и увидел велосипедиста, который лежал без сознания на обочине. Явно машина сбила. Побежал на заправку, предупредил сотрудников, вызвали скорую и полицию. К этому моменту собралась уже небольшая толпа, и одна мадама начала обвинять меня в том, что это я сбил велосипедиста! Потому что — «почему тогда тебя это так волнует?» Когда приехала полиция, она тут же подбежала к ним и начала указывать в мою сторону. Но велосипедист пришел в себя и описал сбившую его машину (явно не моя). А женщина, которая меня обвинила, была просто в бешенстве от того, что мне ничего не будет. © MisterMarcus / Reddit
- Было время, что бабушка мужа плакалась, что все дорого и позволить себе она ничего не может. Несколько раз я приезжала с сумками продуктов и всяких вкусняшек, а потом узнала, что она почти все отдавала брату моего мужа, ведь «Саша приехал деньги одолжить, у него даже на хлеб нет». И не важно, что Саше еще родители помогали, зарабатывал он неплохо, на погулять всегда хватало. А я, получается, со своей мизерной зарплаты снабжала здорового лба. © Morgana / ADME
- Иду я на остановку и вижу, бабуля «божий одуванчик» идет. Ну, думаю, помогу! Чтобы она не думала, что я ее ограбить хочу, решила, пусть телефон мой пока у себя подержит как залог. Но как только я взяла эти сумки, бабуля проявила необычную для ее лет резвость, исчезнув за поворотом. Не делай добра, называется. Соленья вкусные, конечно, были, но айфона не заменят. © Подслушано / Ideer
- Племяннице муже чисто за символическую сумму мы продали айфон, в отличном состоянии, в придачу к телефону штук 7-8 разных чехлов бонусом. Примерно через пару недель наткнулась в интернете на объявление о продаже этих чехлов по 100 рублей, зашла в профиль, а там она продавала еще и платья, которые ей бабушка покупала. Понимаю прекрасно, отдали/подарили, надо забыть, это уже ее, если жалко, то не отдавай. Тем не менее осадочек остался. © MamaNoDrama / Pikabu
- Знакомая одна дома с детьми сидит. Попросила купить ей продуктов. Ну ок, купил, отдал в дверях. Через 20 минут звонит и давай наезжать: что за дрянь ты купил, мука не белая, масло с химией, платить не буду. Сказал, что денег не надо, а если продукты не устраивают, завтра заберу. А она помолчала и выдала: «Так ты мне это в подарок? Ой, спасибо большое тогда, тогда все нужно, все такое хорошее, вкусное...» Вот что у нее в голове? Если эта мадам еще раз мне позвонит с подобными просьбами — честно пошлю ее в магазин. © ksenobianinSanta / Pikabu
- Мы с другом регулярно ходили в одно караоке, были прямо постоянными клиентами. И вот как-то друг подошел к владельцу и сказал, что кто-то сломал дверь в туалете. Так через какое-то время к нам подходит охранник, чтобы выгнать! Владелец сказал ему, что это мы и сломали эту несчастную дверь. © arealhumannotabot / Reddit
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Вот и делай добро другим. Я не про всех подряд говорю, но действительно попадаются такие кадры
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