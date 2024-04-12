Эх... Дед Мороз каждый год "с нетерпением" ждет писем от ребенка😅
15+ доказательств того, что детская непосредственность порой бодрит посильнее, чем холодный душ по утрам
Каждый родитель знает, что порой логика ребенка не поддается никаким объяснениям. Возможно, всему виной просто детская наивность и богатое воображение. Ведь любой разговор с карапузом может превратиться в какой-то непредсказуемый сериал.
- Мои родители развелись, когда мне было девять лет. Где-то год я наблюдала за тем, как маме было самой тяжело со мной, но впоследствии у нее появился новый муж. Он был очень трудолюбивым, много дел во дворе делал сам. Мой папа три года обещал построить новый курятник, а новый муж мамы сделал это без просьбы. Это я подслушала в разговоре мамы и ее подруги. Лет в двенадцать я спросила у мамы, почему они не женятся, потому что мне тогда казалось, что если люди любят друг друга, то это сразу брак. Мама ответила, что пока рано, она еще не готова. Я приняла это буквально, поэтому на следующий день мама с новым дядей зашли в дом, а их уже ждали мамино свадебное платье и пиджак, который я попросила у деда. Они посмеялись и через месяц поженились. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было примерно 3 года, родители повели меня ужинать в какой-то очень красивый ресторан в городе. Они заказали мне котлету, а я взяла и швырнула ее через весь зал. Мои родители, разумеется, расстроились таким поведением. А когда мы уже уходили, я неожиданно остановилась, повернулась ко всем в ресторане и ляпнула: «С вами я отлично провела время». © catcatherine / Reddit
- В магазине моему сыну предложили взять конфетку из вазочки. Малой тут же набрал целую кучу. Ему сделали замечание, а он выпучил глаза, как у кота из Шрека, и сказал: «А как же Маринка, Наташка, Вика, Костик, Вера...?» Кассирша улыбнулась. Вышли из магазина, а малой попросил нагнуться и шепнул: «Мам, конфеты все для тебя». © Палата № 6 / VK
- Моя дочь свято верит в зубную фею. Заказывает ей дорогие игрушки, ведь фея приносит их бесплатно, и маме не придется тратить деньги. А мама отказывает себе во всем, но те самые игрушки покупает и кладет на следующий день ребенку под подушку. Язык не поворачивается разрушить эту чистую и беззастенчивую веру. Жду, когда уже закончатся молочные зубы. Работать зубной феей — накладное занятие, скажу я вам. © Подслушано / Ideer
- Захожу в пункт выдачи заказов, а там девушка с ребенком лет пяти примеряет вещи. Мама надела на себя новенький костюм «оверсайз» из трикотажа: штанишки на резиночке, свитшот. Стоит довольная в этом розовом костюмчике и спрашивает у сына: «Мне идет?» А он с восторгом: «Да, ты так похожа на Свинку Пеппу!» Не знаю, взяла ли мама тот «чудесный и модный» костюмчик. © ANIKAbags / Pikabu
- Когда мне было 3 года, друзья родителей решили, что я умею читать. Все потому, что когда я сидел у кого-нибудь на коленях, то начинал читать. На самом деле это были сказки, которые папа читал мне каждый вечер, и я просто вызубрил их наизусть до такой степени, что даже знал, когда пора перелистывать страницу. Но этот секрет знали только мои родители. © rottinguy / Reddit
- Услышала разговор детей на площадке во дворе:
— У меня три сестры и один брат.
— То есть вас пятеро детей?
— Нет. Шестеро.
— Как?
— Ну, просто шестой еще маленький, поэтому мы его пока не считаем. © AsolSpichkina / Pikabu
- Работаю медсестрой в школе. Приходит мальчик с разбитым коленом — стесал на физкультуре. Ничего серьезного. Говорю: «Сейчас обработаю ранку ватным тампоном, и все будет хорошо». Паренек закрывает глаза и съеживается. Говорю, мол, не бойся. А он мне как выдаст: «Я просто не хочу смотреть, потому что у мамы тампоны для чего-то другого нужны. Ноги она ими ни разу не вытирала». Я даже не нашла что ответить.
- Когда я была маленькой, то все время мечтала, что за мной кто-то придет. В том смысле, что я окажусь какой-нибудь потерянной принцессой из волшебного мира со своими подданными. Возможно, меня все любят и обожают и давно ждут моего возвращения. Думала: «Что же мне родителям сказать? Как их навещать, ведь мне надо будет править?» Мне становилось очень грустно за маму с папой, поэтому я тут же шла их обнимать. © Подслушано / Ideer
- Моя дочка решила сегодня помочь брату и сестре — слопала свою мороженку, потом еще одну, и только на половине третьей порции я это заметила. Говорю: «А чего это ты ешь не свое?» Так она взяла и с барского плеча выделила остальным по одной ложке. © Aszaura / Pikabu
- В детстве меня очень сложно было уложить спать. Перед сном я поднимал шум и просил всякие вкусняшки. Что угодно, лишь бы лечь попозже. Однажды ночью я попросил у отца попить воды. Ему, по-видимому, надоели все мои уловки, и он твердо сказал: «Нет!» После этого я сел на кровать, посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Когда я родился, то думал, что ты будешь хорошим папой». © hmiddlet92 / Reddit
- Когда я был маленьким, мои родители целый год думали, что я дальтоник. А потом случайно увидели, что мой брат специально учит меня неправильным цветам. © Dwonvtoe_me / Reddit
- Бабушка часто в детстве говорила, что я ее самая любимая внучка. Ох, как же я была довольна собой и радовалась этому. Но потом в мою детскую голову закрались сомнения, и я сказала бабуле: «Стоять! Но ведь я твоя единственная внучка». © bakedNdelicious / Reddit
- Недавно сын 4-х лет спрашивает: «Мам, а правда, что ты раньше нигде не жила?» Говорю: «Как это нигде? С бабушкой твоей жила». И тут он мне: «Нет, тебя же папа на помойке нашел. Он шел мимо мусорки, а там ты. Вот он и забрал тебя домой». © StarayaPere4nica / Pikabu
- В детском садике нам принесли морскую свинку. Все дети ее гладили и умилялись. Все, кроме меня. Я стояла в сторонке и всех отговаривала ее трогать. Дело в том, что я боялась заразиться свинкой... от морской свинки. Потом пару дней переживала, вдруг я заболею и умру. © Подслушано / Ideer
- Как-то рассказываю своим маленьким ученикам, что серенада — это песня, которую в темное время суток под окнами девушки исполнял ее поклонник. И тут кто-то из детей: «Ох, бедные соседи!» © HamsterHamsy / Pikabu
- Мама утром собирала брата (5 лет) в садик. И тут он как выдаст: «Мама, когда я вырасту, то у меня будет двое детей: мальчик и девочка. Я тоже буду водить их в садик, а ты меня потом на работу». © Подслушано / Ideer
Порой некоторые фразочки ребенка могут ошарашить не только родителей, но и незнакомых людей. Не удивительно, ведь от детской непосредственность многие впадают в ступор, а потом еще долго рассказывают эти истории друзьям.
Комментарии
Помню, мне лет 10 было. Папа, как то, взял меня с собой на работу, в отдел патентоведения. На обед, все сотрудники собрались за одним столом. Они говорили о каком-то человеке, что он - гений. Я, услышав знакомое слово "гений", решила поумничать и сказала "Гений среди удобрений!" Все засмеялись, а я тогда не поняла причину смеха. Ведь я думала, что "удобрения"-это от слова "добро", значит что-то хорошее, милое.