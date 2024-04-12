15+ доказательств того, что детская непосредственность порой бодрит посильнее, чем холодный душ по утрам

Помню, мне лет 10 было. Папа, как то, взял меня с собой на работу, в отдел патентоведения. На обед, все сотрудники собрались за одним столом. Они говорили о каком-то человеке, что он - гений. Я, услышав знакомое слово "гений", решила поумничать и сказала "Гений среди удобрений!" Все засмеялись, а я тогда не поняла причину смеха. Ведь я думала, что "удобрения"-это от слова "добро", значит что-то хорошее, милое.