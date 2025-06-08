Как выглядели и чем занимались бы великие писатели, если бы жили в наше время

Маяковский был бы на сцене настоящим шоуменом. Его жесты, громкий голос, его способ захватывать внимание аудитории создавали бы эффект шоу. Он мог бы активно взаимодействовать с публикой, ставить вопросы, заставлять людей задумываться, поднимать важные темы с открытым вызовом.

Есенин, в свою очередь, выбирал бы более спокойный, даже уязвимый стиль. Его стихи были бы нежными, полными чувства, а порой грустными и меланхоличными. Он мог бы подчеркнуть в своем исполнении неспешность и глубину, а публика ловила бы каждое его слово.