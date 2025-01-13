Мы похулиганили и подарили писателям-классикам голливудские улыбки
Писатели
1 день назад
Довольно сложно представить себе улыбающегося Владимира Маяковского или Федора Достоевского. Но мы решили пофантазировать и представить, как бы выглядели любимые классики с широкой улыбкой.
Николай Чернышевский, когда понял, что же все-таки нужно делать
Федор Достоевский, когда понял, что не тварь (дрожащая)
Иван Тургенев, когда завел спор об отцах и детях и выиграл его
Антон Чехов, когда понял, что краткость — сестра таланта
Лев Толстой, когда после первой ночи с женой написал в дневнике: «Не она»
Михаил Булгаков, когда понял, что Аннушка уже разлила масло
Владимир Маяковский, когда понял, что он не мужчина, а облако в штанах
Сергей Есенин, когда знатно нахулиганил
Иван Гончаров, когда не обломался и таки дописал «Обломова»
Николай Некрасов, когда выяснил, кому же все-таки жить хорошо
Александр Солженицын, когда заглянул во двор к Матрене
Владимир Набоков, когда увидел бабочку на улице
Иван Бунин, когда прогулялся по темным аллеям
Александр Пушкин, если бы узнал, что он — наше все
Какой милый))) Теперь понятно, чем он понравился Наталье Гончаровой))
-
-
Ответить
Михаил Лермонтов, когда нашел героя нашего времени
Николай Гоголь, когда сообщил пренеприятнейшее известие
Ну а если вы захотите проверить, так легко ли вам удастся угадать классические произведения по первым строчкам, то самое время сделать это.
Комментарии
Уведомления
"...мы пририсовывали в учебниках: Пушкину – очки, Маяковскому – усы, а Чехову – в остальном вполне одаренному природой – большую белую грудь." (с) Т.Толстая
😄😉😀
Кажется, в редакции недалеко ушли от старого школьного развлечения)
-
-
Ответить
Ну блuн, ребята, в половине случаев лучше справится БЕСПЛАТНЫЙ Фейсапп.😆
-
-
Ответить
Похожее
Как на самом деле выглядят 13 человек, чьи образы в кино воплотили известные актеры Голливуда
Кино
3 года назад
15 примеров того, как привычка экономить приводит к неожиданным ситуациям
Истории
2 месяца назад
13 случаев, когда гримеры и стилисты хотели блеснуть, а в результате сели в лужу
Кино
1 год назад
18 человек, у которых была весомая причина соврать близким
Истории
4 месяца назад
16 историй о том, как люди узнали секреты своих родственников и, мягко говоря, озадачились
Истории
1 месяц назад
18 смс-переписок, в которых каждое слово пропитано юмором и иронией
Народное творчество
1 год назад
20+ сообщений, которые могут ошарашить сильнее, чем счет за коммуналку
Народное творчество
1 год назад
12 историй о людях, в чью жизнь постучались бывшие
Истории
20 часов назад
15+ человек, которые больше не хотят притворяться, что верят в новогоднее чудо
Народное творчество
2 года назад
15+ историй о людях, которые предпочли прекратить общение, вместо того чтобы переступать через себя
Семья
4 месяца назад
16 человек, чья жадность не знает границ
Народное творчество
4 месяца назад
19 историй о зависти, в которых есть место смешному и грустному
Истории
4 месяца назад