Мы похулиганили и подарили писателям-классикам голливудские улыбки

1 день назад

1 день назад

Довольно сложно представить себе улыбающегося Владимира Маяковского или Федора Достоевского. Но мы решили пофантазировать и представить, как бы выглядели любимые классики с широкой улыбкой.

Николай Чернышевский, когда понял, что же все-таки нужно делать

Федор Достоевский, когда понял, что не тварь (дрожащая)

Иван Тургенев, когда завел спор об отцах и детях и выиграл его

Антон Чехов, когда понял, что краткость — сестра таланта

Лев Толстой, когда после первой ночи с женой написал в дневнике: «Не она»

Михаил Булгаков, когда понял, что Аннушка уже разлила масло

Владимир Маяковский, когда понял, что он не мужчина, а облако в штанах

Сергей Есенин, когда знатно нахулиганил

Иван Гончаров, когда не обломался и таки дописал «Обломова»

Николай Некрасов, когда выяснил, кому же все-таки жить хорошо

Александр Солженицын, когда заглянул во двор к Матрене

Владимир Набоков, когда увидел бабочку на улице

Иван Бунин, когда прогулялся по темным аллеям

Александр Пушкин, если бы узнал, что он — наше все

Михаил Лермонтов, когда нашел героя нашего времени

Николай Гоголь, когда сообщил пренеприятнейшее известие