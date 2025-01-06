Проверьте, сможете ли вы угадать классические произведения по первым строчкам
Многие читали канонические произведения Достоевского, Толстого, Бунина, но так ли хорошо вы помните первые строчки из их культовых творений. Сможете ли вы не спутать «Доктора Живаго» Пастернака с «Записками юного врача» Булгакова и «Бедных людей» Достоевского с «Героем нашего времени» Лермонтова.
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1. © Каштанка / Киностудия имени Довженко
2. © Pride and Prejudice / BBC Television Centre
3. © Portrait of Nikolai Gogol / Otto Friedrich Theodor von Möller / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons
4. © В поисках капитана Гранта / Одесская киностудия
5. © Белый Бим Черное ухо / Киностудия им. М. Горького
6. © Владимир Григорьевич Чертков / Wikimedia Commons
7. © Преступление и наказание / Плюс Студия
8. © Monozigote / Wikimedia Commons
9. © Издание М. Элпидина и Ко / Wikimedia Commons
10. © Портрет писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина / И.Н.Крамской / Государственная Третьяковская галерея / Wikimedia Commons
11. © Portrait of Fedor Dostoyevsky / Vasily Perov / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons
12. © Антон Чехов / Осип Браз / Государственная Третьяковская галерея / Wikimedia Commons
13. © Georgi Vasilievich Trunov / Wikimedia Commons
14. © Karl Bulla / Wikimedia Commons
Не все знают, но некоторые писатели в свое время прославились не только своими произведениями, но и экстравагантными выходками. Так, например, Байрон любил выгуливать медведя по территории своего учебного заведения, а Андерсен однажды ну уж очень злоупотребил гостеприимством Диккенса.
Комментарии
А ну, кто вспомнит/отгадает?
"Док Штраус сказал што я должен писать все што я думаю и помню и все што случаеца со мной с севодня. Я не знаю пачему но он гаварит што это важно штобы они могли увидить што я падхажу им"