15+ фото до и после, которые доказывают, что время — лучший стилист

Фотоподборки
22 минуты назад

С возрастом мы все меняемся. Кажется, будто это происходит незаметно. И только фотоснимки помогают нам почувствовать разницу между тем, какими мы были несколько лет назад и тем, кем являемся сейчас. Герои нашей статьи сравнили свои образы из прошлого и настоящего, и сразу видно, что с ними произошли впечатляющие перемены.

«Вот как я изменилась за 5 лет»

Ёжик в авокадо
15 минут назад

Ты глянь-ка, и в самом деле, время-лучший стилист. Вот просидела огромная девушка пять лет н. а диване-вон как похудела и похорошела! И ты так можешь. Просто дай времени работать над тобой!))

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«Из 17 в 27. Я больше не тот подросток-тихоня, каким был раньше»

«Слева мне 22 года, справа — 39»

«Вот как я изменился за 6 лет»

«У меня были крайне плохие привычки в еде, низкая самооценка и отсутствие уверенности. Но все изменилось. Теперь я даже выступаю на сцене»

«Это я в 23 года и в 37. Я сам себя не узнаю»

«С 24 до 26 лет. Я все еще ищу себя»

«Это я в 18 и в 29. Больше никакой неправильной пищи и вредных привычек»

«Это я в 24 года и в 27. Помимо потери веса, я работала над своей кожей, волосами и психическим здоровьем. А очки все те же!»

Из 17 в 35

«Из 17 в 23. У меня была плохая кожа, мне не хватало уверенности в себе. Но со временем я расцвела и стала той женщиной, которой являюсь сейчас!»

«Из 12 в 24. Только оглядываясь назад, понимаешь, какого прогресса ты добилась!»

«Я нашел свой стиль где-то между 25 и 35 годами»

«Слева мне 14 лет, справа — 30. После работы со стоматологом и курсов по макияжу, думаю, я достигла пика своей красоты»

«Всего за год я прошел путь от „Ты в порядке?“ до „Ты светишься!“ А, главное, я чувствую себя невероятно

Между первой и второй фоткой — 10 лет

«В 22 года и в 25. Пришлось повозиться, но я нашла себя!»

«Вот как я изменился с 19 до 23 лет»

«Слева — 19 лет, справа — 21. Я наконец-то научилась заботиться о себе»

  • Да ты просто светишься от счастья! И выглядишь потрясающе. Очень горжусь тобой! © highness88_loathe / Reddit

А если вы любите рассматривать нетривиальные снимки, то вот вам статья о дизайнерах, которые сделали все для людей — и получилось круто.

Фото на превью Ashamed-Elephant-818 / Reddit

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