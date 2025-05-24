Ты глянь-ка, и в самом деле, время-лучший стилист. Вот просидела огромная девушка пять лет н. а диване-вон как похудела и похорошела! И ты так можешь. Просто дай времени работать над тобой!))
15+ фото до и после, которые доказывают, что время — лучший стилист
Фотоподборки
22 минуты назад
С возрастом мы все меняемся. Кажется, будто это происходит незаметно. И только фотоснимки помогают нам почувствовать разницу между тем, какими мы были несколько лет назад и тем, кем являемся сейчас. Герои нашей статьи сравнили свои образы из прошлого и настоящего, и сразу видно, что с ними произошли впечатляющие перемены.
«Вот как я изменилась за 5 лет»
«Из 17 в 27. Я больше не тот подросток-тихоня, каким был раньше»
«Слева мне 22 года, справа — 39»
- Выходи за меня! © Tricky-Sun-2783 / Reddit
«Вот как я изменился за 6 лет»
«У меня были крайне плохие привычки в еде, низкая самооценка и отсутствие уверенности. Но все изменилось. Теперь я даже выступаю на сцене»
«Это я в 23 года и в 37. Я сам себя не узнаю»
«С 24 до 26 лет. Я все еще ищу себя»
«Это я в 18 и в 29. Больше никакой неправильной пищи и вредных привычек»
«Это я в 24 года и в 27. Помимо потери веса, я работала над своей кожей, волосами и психическим здоровьем. А очки все те же!»
Из 17 в 35
- Ого, классно выглядишь! И татуировка идет тебе на 100%! © Witchy_Abundance / Reddit
«Из 17 в 23. У меня была плохая кожа, мне не хватало уверенности в себе. Но со временем я расцвела и стала той женщиной, которой являюсь сейчас!»
Красивая. Сильно не изменилась, просто фото по-разному сделаны, разный макияж.
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Ответить
«Из 12 в 24. Только оглядываясь назад, понимаешь, какого прогресса ты добилась!»
«Я нашел свой стиль где-то между 25 и 35 годами»
«Слева мне 14 лет, справа — 30. После работы со стоматологом и курсов по макияжу, думаю, я достигла пика своей красоты»
Что-то не верится, что это 14) Выглядит, как те же 30, просто слева-нетрезвая дама н. а вечеринке.
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Ответить
«Всего за год я прошел путь от „Ты в порядке?“ до „Ты светишься!“ А, главное, я чувствую себя невероятно!»
Между первой и второй фоткой — 10 лет
«В 22 года и в 25. Пришлось повозиться, но я нашла себя!»
- Даже не верится, что это один и тот же человек! © Nobroccoli_Zone / Reddit
«Вот как я изменился с 19 до 23 лет»
«Слева — 19 лет, справа — 21. Я наконец-то научилась заботиться о себе»
- Да ты просто светишься от счастья! И выглядишь потрясающе. Очень горжусь тобой! © highness88_loathe / Reddit
А если вы любите рассматривать нетривиальные снимки, то вот вам статья о дизайнерах, которые сделали все для людей — и получилось круто.
Фото на превью Ashamed-Elephant-818 / Reddit
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