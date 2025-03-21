15 домашних кондитеров, чьи работы достойны кулинарного «Оскара»

Фотоподборки
1 час назад

Еда окружает нас повсюду. И хочется, чтобы она радовала не только своим вкусом, но и своим эстетичным видом. В этой статье люди из личного опыта знают, как создаются шедевры домашней выпечки. Ведь их блюда приковывают внимание и собирают восторженные отклики.

«Вот такой забавный торт в виде норы хоббита»

"Испек торт ко дню рождения сына. Кстати, сын помогал украшать"

"Устроилась на новую работу и решила угостить коллег пирожными"

"Вот такой торт испекла своему парню"

"Приготовила такую красоту сыну в школу"

"Испекла печенье в винтажном стиле!"

"Сделала торт с Барби для ребенка"

"Красивое печенье, которое испекла и украсила моя мама"

"Сделал торт к семейным посиделкам"

"Сделала торт в виде розы"

"Моя первая попытка сделать кексы с разноцветной глазурью"

"Я очень позабавилась, когда его готовила"

"Мой брат попросил на арбузном торте устроить битву на световых мечах Оби-Вана и Дарта Вейдера"

"Дочь попросила торт к своему 16-летию. Думаю, у меня получилось"

"Захотелось сделать торт с красивым пейзажем"

Не всегда получается в точности повторить рецепт. Зато сам процесс может подарить веселые эмоции, и ведь надо же с чего-то начинать.

Фото на превью BabyCakesBakeryyy / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее