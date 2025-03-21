15 домашних кондитеров, чьи работы достойны кулинарного «Оскара»
Фотоподборки
1 час назад
Еда окружает нас повсюду. И хочется, чтобы она радовала не только своим вкусом, но и своим эстетичным видом. В этой статье люди из личного опыта знают, как создаются шедевры домашней выпечки. Ведь их блюда приковывают внимание и собирают восторженные отклики.
«Вот такой забавный торт в виде норы хоббита»
"Испек торт ко дню рождения сына. Кстати, сын помогал украшать"
"Устроилась на новую работу и решила угостить коллег пирожными"
"Вот такой торт испекла своему парню"
"Приготовила такую красоту сыну в школу"
"Испекла печенье в винтажном стиле!"
- Ого, я сперва подумала, что реклама декора для дома вылезла. © Phoney_McRingring / Reddit
"Сделала торт с Барби для ребенка"
- Этот торт - мечта детства! © Glad_Jello_9866 / Reddit
"Красивое печенье, которое испекла и украсила моя мама"
"Сделал торт к семейным посиделкам"
- Я аж ахнул, когда до меня дошло, в чем тут суть! © Numerous-Following25 / Reddit
"Сделала торт в виде розы"
"Моя первая попытка сделать кексы с разноцветной глазурью"
"Я очень позабавилась, когда его готовила"
"Мой брат попросил на арбузном торте устроить битву на световых мечах Оби-Вана и Дарта Вейдера"
"Дочь попросила торт к своему 16-летию. Думаю, у меня получилось"
"Захотелось сделать торт с красивым пейзажем"
Не всегда получается в точности повторить рецепт. Зато сам процесс может подарить веселые эмоции, и ведь надо же с чего-то начинать.
Фото на превью BabyCakesBakeryyy / Reddit
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