15 домашних кондитеров, чьи работы достойны кулинарного «Оскара»

Еда окружает нас повсюду. И хочется, чтобы она радовала не только своим вкусом, но и своим эстетичным видом. В этой статье люди из личного опыта знают, как создаются шедевры домашней выпечки. Ведь их блюда приковывают внимание и собирают восторженные отклики.