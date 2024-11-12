18 мужчин, которые могли бы блистать в роли шеф-поваров, но готовят лишь для любимых

Большинство до сих пор считает, что за домашнюю еду должна отвечать женщина. Но, ведь мужчинам тоже нравиться готовить и они способны творить чудеса на кухне. Особенно, если стараются для тех, кто им дорог. И наша подборка — тому подтверждение.

«Эпический ужин, приготовленный моим мужем! Мы живем в Новой Зеландии, но познакомились в Йоркшире, а муж — король йоркширских пудингов!»

Выходи замуж за этого мужчину снова! © ExaminationPutrid626 / Reddit

«Мой замечательный муж приготовил для меня завтрак. Блинчик с шоколадной крошкой и взбитыми сливками и яичные сэндвичи с копченым сыром»

© RedSkeleton015 / Reddit Гороухща не сдаёцца 8 минут назад My wonderful husband made breakfast for me. Chocolate chip pancake with almond whipped cream, hash browns and peppered bacon, and egg sandwiches with peppered cooper and smoked gouda cheeses

Нормальному человеку такого завтрака na завтрак и обед хватит, и na ужин запросто останется - - Ответить

«Вот такой салат я забабахал для своей жены»

Киндер сюрприз

Купил в Германии десяток яиц. Варил их на завтрак всю неделю. Потом решил сделать омлет, а яйцо не разбивается. Завис. Думаю сошел с ума, зову жену — жена в шоке. Кот тоже. Оказалось, тут продают уже готовые яйца. А я их варил всю неделю. © radler.fanta / Pikabu

«Муж любит готовить стейки. А я люблю своего мужа»

"Сделал завтрак для жены: яйца-пашот на круассанах и хашбрауны"

«Мой муж готовит потрясающую карбонару»

«Иду, значит, я сегодня после работы домой, звонит сестрюня и сообщает о скором своем приезде в гости»

«А у меня в холодильнике просроченное молоко, консервы и вчерашние макарошки. Решил ее удивить и приготовить что-нибудь интересное! Лазанью!»

«Муж приготовил вкусные бургеры с начинкой из сыра и лука на луковых булочках»

«Удивительные бараньи отбивные и киноа с брокколи, приготовленные моим потрясающим мужем»

«Батин борщ. Потому что, ложка в борще должна стоять»

© alexmix / Pikabu Гриб Свинушка 27 минут назад Вот вообще не понимаю жидких супов, если это не обусловлено здоровьем или нищетой. У меня мама так готовит. В тарелке бульона три кубичка картошки, звездочка морковки, если повезет, лук из поджарки, и кубик мяса чуть побольше морковки. Хотя мама не бедствует, с продуктами проблем нет. - - Ответить

«Паэлья с морепродуктами. Как же мне повезло с мужем»

«Паста для жены»

У меня есть жена и я люблю делать ей приятно. У нее была тяжелая неделя и сегодня я отправил ее гулять по городу. Посидеть в кафе, пройтись по магазинам, зайти в пиццерию или музей. А на ужин я решил сделать ей вкусную пасту. Пасту мы едим часто, новое найти очень сложно, но я таки нашел то, что еще не ели. Сырно-инжирная паста. © Apfelknacker / Pikabu

«Решил порадовать домашних профитролями. Делал первый раз»

«Сделал тако с курицей, потому что моя жена не любит свинину»

Когда жаба давит, а вкусненького хочется

Купил как-то в магазине на пробу творожный сыр дорогой. Продукт так понравился, что не выжил и суток, хотя пробовал прятаться в холодильнике. Купил второй раз, однако и этот творог прожил не дольше своего собрата по конвейеру. Внутренняя жаба, которая принимала участие в ночных нападениях на творог, запретила мне так часто тратить такие деньги на продукт. Потому совместно с ней было принято решение сэкономить, попробовать воспроизвести творог дома и продолжить кошмарить ночами холодильник. На вкус у меня получилось не хуже покупного творога. А дети уминают тарелку за день, не давая мне шанс нарастить живот. Очень вкусно, полезно и выгодно по стоимости в несколько раз. © kaketosdelano / Pikabu

«Я приготовил три вида крыльев для своей семьи и друзей!»

«Сэндвич на завтрак, который приготовил для меня мой парень. В нем жареное яйцо, ветчина из индейки, свежие помидоры и острый соус. Очень вкусно!»

Это самая очаровательная вещь, которую я когда-либо видела, он так сильно вас любит. © AverageWeezerFan_ / Reddit