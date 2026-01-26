Харитон
Но я бы тоже не вспомнила, хотя Хрисанф или Хачатур может быть, эти имена хорошо знакомы)
16 человек, чьи рабочие будни превратились в готовый сценарий для комедийного сериала
Работа — это не только дедлайны и отчеты, но и бесконечный источник ситуаций, в которые нарочно не попадешь. Иногда суровый директор внезапно поднимает вас обозревать вид из окна прямо как в «Короле Льве», а обычный поход в туалет превращается в полугодовое приключение из-за неверной таблички на двери.
Мы собрали 16 историй о людях, чьи будни в офисе больше напоминают съемки комедийного сериала, где главная роль досталась самому случаю.
- Утром сегодня стою у окна, задумалась, смотрю на промышленный пейзаж участка. Подходит шеф, поднимает за подмышки, отрывает от пола и вещает: «Смотри, Симба...» Договорить не успел, ибо ржали. Мой новый шеф странный, но веселый. © fazafaza / Pikabu
- Работала в холдинге, сокращенно «ИСХ». Конец квартала, напряженный рабочий день. Тут звонят, чтобы уточнить реквизиты. Коллега начинает диктовать: «ИСХ... Игорь, Сергей...» Гробовая тишина, все с нетерпением ждут следующую букву. Секунд 15 раздумий и тут коллега выдает: «Хомячок!» Смеялся даже контрагент на том конце провода. © Палата № 6 / VK
Харитон
- На кофеавтомате надпись: «Извините, автомат неисправен». Директор возмутился, позвонил в техподдержку: «Чтобы через 20 минут все исправили!» Прошел час. Никто не приехал. А еще через час я увидел уборщицу Иру, попивающую кофеек. Но как? А она стоит вся такая безмятежная.
— Вендинговая компания автомат починила? — поинтересовался я.
Ира покачала головой.
— А как вы тогда кофе добыли?
— Да я его просто из розетки выключила и обратно включила, — пожала плечами Ира.
Кажется, теперь я знаю к кому в нашей компании лучше обращаться в случае серьезных ЧП. © Bladerunner42 / Pikabu
- Как только не просили меня разные организации сообщать им, когда будет готов документ. «Маякните», «просигнальте», «отстучите» и прочее. Но всех превзошла одна тетенька, которая написала нашему генеральному: «Ну когда проверите договорчик, мяукните мне». Босс: «Простите, что сделать?» Тетенька (невозмутимо): «Ну мяукните, что такого». Он поржал, рассказал нам. Теперь ходит по офису, мяукает, прикалывается. Сашенька, 37 годиков, генеральный директор. © Палата № 6 / VK
- Заметила у одного коллеги загадочную папку с надписью «ППП». Стала размышлять, что бы это значило. Платежные поручения подписать? Просрочившие платежи партнеры? Плюшевые пудели в продаже? Спросила.
— О-о-о, это очень важна папка. Благодаря ей я избегаю большого геморроя в некоторых задачах.
— Хорошо, а значит-то что?
— Пускай пока полежит. © MadTillD*** / Pikabu
- Офис, время 11:55, слышу голоса в коридоре:
— Миша, ты куда?
— Так пятница, cокращенный день.
— Ну не на столько же! © senmarin / Pikabu
Самая полезная папка "Внутренний Журнал Отчетов Получаемых Указаний". Кто работает, тот понял. 😀
- Мне было едва за 20, работала кадровиком. Сидели в одном кабинете с юристом, мужиком лет 30. Утром пришла на работу, сняла зимнее пальто и, не присаживаясь, занялась какой-то ерундой, одновременно болтаю с юристом. Юрист не отвечает. У него на лице необычное выражение, буквально смятение. Опускаю глаза вниз и вижу: у меня полностью задралась юбка, до талии! Слава Богу, колготки были плотные и, главное, целые. © Ангелина Воробьева / ADME
- Была у меня сотрудница, которую воспитывал один отец. В день, когда можно не соблюдать дресс-код и прийти в джинсах, эта девушка явилась в лосинах и белой футболке. Без бюстгальтера! Пришлось сделать ей замечание. А она покраснела и ответила, что у нее нет бюстгальтера! И она даже никогда не покупала ни одного. Я была в шоке, предложила съездить с ней после работы в магазин нижнего белья. © Cheryl Gorrian / Quora
Девушка жила с отцом и не училась в школе? Или она умственно отсталая и никогда не видела бюстгальтеров в магазинах? В источнике сообщается что девушка была очень полная с большой гру_дью и майка сильно обтягивала. Клиенты были возмущены. Поэтому начальнице пришлось купить ей бюстгальтер. История странная.
- На работу к нам в офис устроился айтишник. Сказали, что он немой. Полгода ни с кем не общался, молча сидел или кивал при встрече. А на корпоративе он встал и произнес тост. Все в шоке. Спросили: «Ты же немой вроде как?» А он ответил, что просто интроверт. © ПОЗОР / VK
- На очередном тимбилдинговом мероприятии я в восхищении толкнула Олю:
— Смотри, как Никита круто выступил!
— Угу, дома ему передам.
— Дома? Так вы вместе?
— Ну да, лет пять уже женаты.
— Но на работе по вам и не скажешь: приходите в разное время, не разговариваете, на обед ходите не вместе.
— Света! Я с ним сплю, я с ним завтракаю, я с ним ужинаю. Могу я хоть пообедать самостоятельно?! © MadTillD*** / Pikabu
- Вице-президент пронюхала, что ее собираются уволить. Секретарша сообщила ей, что начальство уже в пути. Тогда вице-президент сказала, что пойдет в туалет. Прождав 30 минут, прибывшее начальство отправило кого-то проверить дамскую комнату. А там никого. Оказалось, она просто свинтила домой, пытаясь избежать увольнения. © drshmoo / Reddit
- Как-то пришла на собеседование. Захожу в кабинет, не успела присесть, а учредитель мне:
— Ну, рассказывай!
— Что рассказывать?
— Стишок!
Ну, я не растерялась и громко так, с выражением: «Я нашла себе жука. На большой ромашке! Не хочу держать в руках, пусть лежит в кармашке!» Поржали вместе. На работу взяли. До сих пор там работаю и счастлива. © Подслушано / Ideer
У меня всегда наготове короткое стихотворение, если кто-то вдруг попросит рассказать:
"Муха села на варенье,
Вот и всё стихотворение".
😀
- Работаю в call-центре. Когда звонят ну очень претензионные клиенты и начинают орать или посылать на небо за звездочкой, всегда ставлю на телефоне режим «мьют» (они не слышат, что я говорю) и ругаюсь на них в ответ. Это помогает легче переносить тяжелые звонки и никакого стресса. Так вот, однажды этот мьют не сработал и я сверх до головы ошпарила клиента великим и могучим. Он очень долго молчал (я уже думала о том, как меня уволят) и наконец сказал: «И правда, чего докопался... До свидания.» © Подслушано / Ideer
- Устроился на новою работу и решил произвести на начальство впечатление. Приперся в офис к 8, а начальник уже там. Вызов принят: пришел к 7:30, а он тоже там! В конце концов не выдержал, спросил, как такое возможно, а он признался: директор требует, чтобы все менеджеры приходили раньше первого сотрудника и уходили только после того, как уйдёт последний. А последний человек уходит примерно в 17:30. То есть все мои попытки «обыграть» его по раннему приходу заставляли беднягу вставать на полтора часа раньше и приезжать в офис на рассвете — при том, что работать ему все равно приходится до вечера. В общем, завтра я буду в офисе ровно в 8:30. © Th3_Accountant / Reddit
Нет такой работы выслушивать маты! Каждый человек достоин вежливого общения.
- Работала я в крупной компании на небольшой должности, но так как все никак не могли найти человека на должность начальника моего отдела, я совмещала эти обязанности со своими. И вот как-то в пятницу (а это день свободной одежды) я напялила на работу свои разорванные по самое не хочу джинсы, на голове странная, но любимая панама. Сидим с коллегами-девчонками, решили побеситься и устроили конкурс: кто самый большой пузырь из жвачки надует. И вот в этот момент открывается дверь, на пороге эйчар с женщиной в возрасте, вся такая бизнес-вумен строгая. И эйчар ей говорит, мол, а вот ваш отдел, где вы будете работать. Еще кивает на меня, мол, вот девушка вам передаст все дела и введет в курс дела. И как раз в этот момент у меня лопается огромный пузырь со смачным хлопком. Немая сцена, дама просто в шоке, мы не знаем, то ли провалиться сквозь землю, то ли ржать. Они уходят, через полчаса приходит эйчар, хохочет и говорит, что дама прошла все этапы отбора и уже оформлялась на работу к нам, но после столь эпичного знакомства с подчиненными испугалась и в отказ. Нас не наругали, сказали, что и ладно, значит не прошла проверку на стрессоустойчивость. © CatKate / ADME
- Полгода в новом офисе я ходила в один и тот же туалет. И вдруг столкнулась там с мужчиной. Ладно, думаю, ошибся. Потом еще несколько раз. Говорю девчонкам-коллегам: «Представляете, совсем обнаглели». И тут они мне сообщают, что это изначально был мужской туалет. Я чуть в осадок не выпала. Шесть месяцев бегала в туалет и ни разу не обратила внимание на табличку, а писсуары принимала за необычные раковины. © Markatut / Pikabu
Кажется, после таких случаев на работе уже ничего не страшно — ни квартальные отчеты, ни внезапные проверки. Ведь если вы смогли пережить требование рассказать стишок на собеседовании или дефиле с задранной юбкой, то вы официально мастер стрессоустойчивости. А какие курьезы случались в вашей компании? Кто в вашем офисе главный герой «сценария комедии»? Расскажите в комментариях!
