18 клиентов, которые оживили скучный рабочий день

Работа с людьми — это всегда задачка со звездочкой. А как еще, если клиенты просят сделать пиццу без теста или утверждают, что лучшая умывашка для лица — это средство для мытья посуды. Жирный блеск убирает, ага. Такие истории просто грех не рассказать на весь интернет.