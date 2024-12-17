18 клиентов, которые оживили скучный рабочий день

Истории
1 день назад

Работа с людьми — это всегда задачка со звездочкой. А как еще, если клиенты просят сделать пиццу без теста или утверждают, что лучшая умывашка для лица — это средство для мытья посуды. Жирный блеск убирает, ага. Такие истории просто грех не рассказать на весь интернет.

  • Работала в небольшом продуктовом. Приходит бабуся с кучей сумок, ставит их на пол. Набрала всякого и такая говорит: «Сейчас, кошелек достану». Наклоняется к своим сумкам, что-то долго копошится и чего-то бормочет. А потом у меня аж глаз выпал: она юбку задирает и из своих панталон достает кошелек. Я потом все монеты, которые она мне дала, с хлоркой вымыла. ©
    Евгения с. / Dzen
  • Как-то давно торговала я трикотажем. И вот пришли вязаные кофты ярких цветов и с жуткими розочками. Подходит мама с дочкой. Девочке лет 14. Маме кофты явно нравятся. Говорю, мол, берите, вам пойдет. Она говорит, что нет, я не себе, я дочери. Примерь, дочурка вон ту, розовую. Бедная девочка безропотно меряет этот бабский прикид. Ну как? Ну тут я дала слабину. Говорю, мол, ужасно. Ей это не по возрасту, ее же в школе засмеют. Возьмите толстовку с капюшоном, все подростки это носят. Тут мамаша на меня посмотрела тяжелым взглядом, и сказала, мол, я лучше знаю, что надо моему ребенку, заверните! Бедный ребенок. С тех пор молчала в тряпочку, да носи ты, что хочешь. ©
    Ольга Савина / Dzen
  • Меня покупательница спросила нет ли у меня такого ремня, который был на Виктории Бeкхэм в день последнего приема в Букингемском дворце. Но я не растерялась и ответила: «Есть лучше!» Девушка ушла в новом ремне и довольная. © татьяна устименко / Dzen
  • У меня клиентка заказала норковую шубу. Сшили! Клиентка в восторге. Присылает фото, оставляет пятизвездный отзыв. Дело было в ноябре. А весной, в апреле, она пишет мне, что они начинают строиться и им очень нужны деньги. Поэтому она хочет вернуть шубу, а я должна ей отдать полную стоимость! Я иронично спросила, мол, а почему же полную стоимость за ношеную вещь? А она выдала: «Да я ее всего сезон носила, даже почти подкладка не запачкалась! А ты продашь ее потом как новую, просто не говори что она б/у...» Ну стоит ли говорить, куда я эту тетю отправила? © Марина Пшеница / Dzen
  • Была свидетельницей двух неадекватных покупательниц. Пришли в продуктовый и начали орать на кассира, мол, что вы делаете с яблоками. Их кусаешь, с них сок прямо течет. Вы их чем-то пропитываете! Мы пойдем в потребнадзор, расскажем, как вы издеваетесь над людьми! Речь шла о зимнем сорте яблок, которые продаются под названием Новый урожай или Сезонное яблоко. Осенью они очень жесткие, а в середине зимы они доходят и становятся сочными и спелыми. Орали они долго и я ушла. Не знаю как их там успокаивали. © шорох в траве / Dzen
Каргусик
19 часов назад

Стоит ли говорить, что знаем мы, вас, торгашей, вы ее, один фиг, потом новой выставите

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  • Про мою свекровь. Ее поездки к нам оплачивает мой муж. Всегда покупает билеты одной авиалинии. В очередной раз свекровь говорит, что собралась к нам прямо завтра, требует купить билеты. А у привычной авиакомпании дешевые тарифы уже раскуплены, остался только бизнес. Поэтому муж покупает ей билет на другие авиалинии. А там в полете не кормили. Так она по возвращении устроила в офисе авиакомпании грандиозный скандал, написала жалобу. В офисе той первой авиакомпании, которой она в этот раз не летела! Ей пытались объяснить и мой муж, и сотрудники, что они тут не причем, но она даже слышать не хотела. © Voyager / Dzen
  • Я профессиональный визажист с 10-летним стажем. И вот однажды ко мне пришла девочка лет 16-18. Она просто записалась к нам через сайт, до этого я ее не видела. И вот она пришла и — божечки! Ее кожа была просто в ужасном состоянии. Сыпь, куча открытых ранок. Я просто побоялась, что этот может быть заразно. То есть понимаете, я сначала буду водить кисточкой по ней, а потом по другим клиенткам. Понятно, что все материалы проходят дезинфекцию, но как-то рисковать не хотелось бы. Да и в принципе для кожи в ее состоянии макияж уж точно не полезен. В общем, я сказала, что не могу ее накрасить. Что тут началось! Скандал, крики, вопли. Прибежала моя начальница, посмотрела на это все и встала на мою сторону. Сказала, что мы максимум можем сделать ей макияж глаз. Конечно, девочку эту не устроило, и она, посыпая нас руганью, ушла. © throwawayacc49398 / Reddit
Каргусик
19 часов назад

Так проходят дезинфекцию или нет? Или визажистка химию проходила... мимо?
Представьте хирурга, который не хочет вырезать аппендицит потому что скальпель вроде прошел дезинфекцию, но рисковать не хотелось бы.

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  • Меня как-то клиентка просила повернуть фотографию так, что бы она на фото стояла лицом (на фото она стояла спиной, да и фото не мое, а из ее архива). Я сначала думала, что она шутит, но нет. Она считала это реальным: «ведь фотошоп творит волшебные вещи, сам. А вы его просто включаете и говорите, что ему сделать». © Вероника Неретина / ADME
  • Я подрабатываю няней по выходным. И вот одна семья уже порядком меня достала, потому что мама никогда не возвращается к оговоренному времени. Причем задержка была не на 15-20 минут, а на несколько часов! Естественно, все мои планы постоянно рушились. И вот в очередной раз мы договорились, что она вернется в 9 вечера. Причем я ее предупредила, что у меня запланирована встреча с друзьями, мол, пожалуйста, не опаздывайте. Да-да, конечно. И вот 9 вечера, ее нет. Пишу, звоню — нет ответа. Проходит еще час — ничего. Я снова звоню и пишу. Тишина. И вот уже полночь. Естественно, все мои планы полетели в тартарары, я уже в бешенстве. На звонках уже перекидывает на голосовую почту, сообщения остаются прочитанными, но без ответа. И тут я уже не выдерживаю и звоню в полицию. Они приехали, я показала им всю нашу переписку, что она обещала быть в 9, но просто исчезла. В итоге детей забрали в участок, а я отправилась домой. И в 3 часа ночи меня будит звонок от этой дамочки! Мол, что такое, где мои дети?! В общем, в ее отношении начали какую-то там специальную проверку, она в ярости расписала мне все это в длиннющем сообщении, но мне уже все равно. © Electronic_Professor / Reddit
  • Такого я еще не слышала! Пациентка на вопрос про очищение кожи ответила: «У меня кожа жирная, никакая ваша косметика не помогает. Я умываюсь средством для мытья посуды». © Mu_ryska / X
  • Работал прошлым летом в магазине одной крупной сети. Приходит мужик лет 40, ставит сушилку для фруктов на стойку, где кассы, и сразу уходит. Возвращается через 3 дня и говорит: «А чего вы мне деньги не вернули?» Оказалось, что ему не понравился внешний вид, а заказывал он доставку онлайн. Ну позвонил по горячей линии, и ему сказали, мол, вы можете вернуть товар в любом нашем магазине. Он пришел без чека, без разговоров — просто поставил и 3 дня ждал деньги. © koeni9se99 / Pikabu
  • Работаю в книжном. Одна женщина пожаловалась мне на ребенка, который вот уже 30 минут залипает на книжки с различными шумовыми эффектами, мол, некоторые абсолютно не умеют воспитывать своих детей. Спустя четверть часа она решает все же разобраться с малолетним нарушителем и неожиданно понимает, что это ее ребенок. © BadSciFiName / X
  • Я косметолог-эстетист. Одна моя клиентка, которая ходит ко мне на депиляцию, постоянно забирает домой после процедур восковые полоски с отодранными волосами ради того, чтобы показать мужу, на какие жертвы она идет ради него. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в кожгалантерейном отделе в магазине. Пришла дама за кошельком. Долго и придирчиво выбирала: этот тяжелый, этот яркий, у этого застежка неудобная. 40 минут пыхтела, ушла ни с чем. Через 2 дня приходит и заявляет, что забыла в одном кошельке большую сумму денег. Как? Что в голове у человека, который примеряет кошелек под купюру и забывает ее?! Деньги нашли, вернули. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в пиццерии. Звонит клиентка и заказывает пиццу, но без теста. Говорит, ей нравятся все ингредиенты, кроме теста. Менеджер вначале оценил шутку, но когда она сказала, что не шутит, и начала настаивать, мы все были в ступоре. В итоге сказала, что плохой сервис. © Подслушано / Ideer
Lala_Luna
1 день назад

Какой бы был скандал, если бы тот кошелек с деньгами кто-то успел купить...
... и новая история в подборку о счастливчиках "Я купил кошелек в магазине за 20 долларов и обнаружил в нем 150$!"

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  • Я тружусь в сфере парфюмерии больше 5 лет и уже не обращаю внимания на то, как люди коверкают названия брендов. Удивляет другое: когда клиенты пытаются их переводить. Как-то спросили марку «Глаза святого Лаврентия». Вот угадайте, что имела в виду дама? Yves Saint Laurent. Видимо, мужское имя Yves для нее синоним слова eyes. Или, например, «Женская линия». Что за штука такая? Оказалось, Guerlain. Guerl — это у нас типа girl... © Подслушано / Ideer
  • В каждом кол-центре сотового оператора есть часто звонящие клиенты. В большинстве случаев у них не все в порядке с головой и звонят они только от скуки. Я работала старшим специалистом и обрабатывала такие звонки. Был один дядя. Он представлялся Кисонькой и просто мяукал в трубку, и больше ничего! Просто так звонок не сбросишь, приходилось пытаться завязать диалог. Но один раз я не выдержала и начала мяукать в ответ. Тишина. Плач клиента. Сказал, что названивал так 2 года и ждал, чтобы ему мяукнули в ответ. © Подслушано / Ideer
  • Приходит женщина, кладет на стол телефон, мол, не работает. Окей. Открываю телефон, а из него выливается вода. Говорю:
    — Вы серьезно?
    — Да!
    — Вы серьезно думаете, что можете утопить телефон и он попадет под гарантию?
    — Да! А зачем она тогда нужна? © qouqoussique / Pikabu

А вот еще подборка клиентов, с которыми рабочий день аж бодрее стал:

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