18 клиентов, которые оживили скучный рабочий день
Работа с людьми — это всегда задачка со звездочкой. А как еще, если клиенты просят сделать пиццу без теста или утверждают, что лучшая умывашка для лица — это средство для мытья посуды. Жирный блеск убирает, ага. Такие истории просто грех не рассказать на весь интернет.
- Работала в небольшом продуктовом. Приходит бабуся с кучей сумок, ставит их на пол. Набрала всякого и такая говорит: «Сейчас, кошелек достану». Наклоняется к своим сумкам, что-то долго копошится и чего-то бормочет. А потом у меня аж глаз выпал: она юбку задирает и из своих панталон достает кошелек. Я потом все монеты, которые она мне дала, с хлоркой вымыла. ©
Евгения с. / Dzen
- Как-то давно торговала я трикотажем. И вот пришли вязаные кофты ярких цветов и с жуткими розочками. Подходит мама с дочкой. Девочке лет 14. Маме кофты явно нравятся. Говорю, мол, берите, вам пойдет. Она говорит, что нет, я не себе, я дочери. Примерь, дочурка вон ту, розовую. Бедная девочка безропотно меряет этот бабский прикид. Ну как? Ну тут я дала слабину. Говорю, мол, ужасно. Ей это не по возрасту, ее же в школе засмеют. Возьмите толстовку с капюшоном, все подростки это носят. Тут мамаша на меня посмотрела тяжелым взглядом, и сказала, мол, я лучше знаю, что надо моему ребенку, заверните! Бедный ребенок. С тех пор молчала в тряпочку, да носи ты, что хочешь. ©
Ольга Савина / Dzen
- Меня покупательница спросила нет ли у меня такого ремня, который был на Виктории Бeкхэм в день последнего приема в Букингемском дворце. Но я не растерялась и ответила: «Есть лучше!» Девушка ушла в новом ремне и довольная. © татьяна устименко / Dzen
- У меня клиентка заказала норковую шубу. Сшили! Клиентка в восторге. Присылает фото, оставляет пятизвездный отзыв. Дело было в ноябре. А весной, в апреле, она пишет мне, что они начинают строиться и им очень нужны деньги. Поэтому она хочет вернуть шубу, а я должна ей отдать полную стоимость! Я иронично спросила, мол, а почему же полную стоимость за ношеную вещь? А она выдала: «Да я ее всего сезон носила, даже почти подкладка не запачкалась! А ты продашь ее потом как новую, просто не говори что она б/у...» Ну стоит ли говорить, куда я эту тетю отправила? © Марина Пшеница / Dzen
- Была свидетельницей двух неадекватных покупательниц. Пришли в продуктовый и начали орать на кассира, мол, что вы делаете с яблоками. Их кусаешь, с них сок прямо течет. Вы их чем-то пропитываете! Мы пойдем в потребнадзор, расскажем, как вы издеваетесь над людьми! Речь шла о зимнем сорте яблок, которые продаются под названием Новый урожай или Сезонное яблоко. Осенью они очень жесткие, а в середине зимы они доходят и становятся сочными и спелыми. Орали они долго и я ушла. Не знаю как их там успокаивали. © шорох в траве / Dzen
Стоит ли говорить, что знаем мы, вас, торгашей, вы ее, один фиг, потом новой выставите
- Про мою свекровь. Ее поездки к нам оплачивает мой муж. Всегда покупает билеты одной авиалинии. В очередной раз свекровь говорит, что собралась к нам прямо завтра, требует купить билеты. А у привычной авиакомпании дешевые тарифы уже раскуплены, остался только бизнес. Поэтому муж покупает ей билет на другие авиалинии. А там в полете не кормили. Так она по возвращении устроила в офисе авиакомпании грандиозный скандал, написала жалобу. В офисе той первой авиакомпании, которой она в этот раз не летела! Ей пытались объяснить и мой муж, и сотрудники, что они тут не причем, но она даже слышать не хотела. © Voyager / Dzen
- Я профессиональный визажист с 10-летним стажем. И вот однажды ко мне пришла девочка лет 16-18. Она просто записалась к нам через сайт, до этого я ее не видела. И вот она пришла и — божечки! Ее кожа была просто в ужасном состоянии. Сыпь, куча открытых ранок. Я просто побоялась, что этот может быть заразно. То есть понимаете, я сначала буду водить кисточкой по ней, а потом по другим клиенткам. Понятно, что все материалы проходят дезинфекцию, но как-то рисковать не хотелось бы. Да и в принципе для кожи в ее состоянии макияж уж точно не полезен. В общем, я сказала, что не могу ее накрасить. Что тут началось! Скандал, крики, вопли. Прибежала моя начальница, посмотрела на это все и встала на мою сторону. Сказала, что мы максимум можем сделать ей макияж глаз. Конечно, девочку эту не устроило, и она, посыпая нас руганью, ушла. © throwawayacc49398 / Reddit
Так проходят дезинфекцию или нет? Или визажистка химию проходила... мимо?
Представьте хирурга, который не хочет вырезать аппендицит потому что скальпель вроде прошел дезинфекцию, но рисковать не хотелось бы.
- Меня как-то клиентка просила повернуть фотографию так, что бы она на фото стояла лицом (на фото она стояла спиной, да и фото не мое, а из ее архива). Я сначала думала, что она шутит, но нет. Она считала это реальным: «ведь фотошоп творит волшебные вещи, сам. А вы его просто включаете и говорите, что ему сделать». © Вероника Неретина / ADME
- Я подрабатываю няней по выходным. И вот одна семья уже порядком меня достала, потому что мама никогда не возвращается к оговоренному времени. Причем задержка была не на 15-20 минут, а на несколько часов! Естественно, все мои планы постоянно рушились. И вот в очередной раз мы договорились, что она вернется в 9 вечера. Причем я ее предупредила, что у меня запланирована встреча с друзьями, мол, пожалуйста, не опаздывайте. Да-да, конечно. И вот 9 вечера, ее нет. Пишу, звоню — нет ответа. Проходит еще час — ничего. Я снова звоню и пишу. Тишина. И вот уже полночь. Естественно, все мои планы полетели в тартарары, я уже в бешенстве. На звонках уже перекидывает на голосовую почту, сообщения остаются прочитанными, но без ответа. И тут я уже не выдерживаю и звоню в полицию. Они приехали, я показала им всю нашу переписку, что она обещала быть в 9, но просто исчезла. В итоге детей забрали в участок, а я отправилась домой. И в 3 часа ночи меня будит звонок от этой дамочки! Мол, что такое, где мои дети?! В общем, в ее отношении начали какую-то там специальную проверку, она в ярости расписала мне все это в длиннющем сообщении, но мне уже все равно. © Electronic_Professor / Reddit
- Такого я еще не слышала! Пациентка на вопрос про очищение кожи ответила: «У меня кожа жирная, никакая ваша косметика не помогает. Я умываюсь средством для мытья посуды». © Mu_ryska / X
- Работал прошлым летом в магазине одной крупной сети. Приходит мужик лет 40, ставит сушилку для фруктов на стойку, где кассы, и сразу уходит. Возвращается через 3 дня и говорит: «А чего вы мне деньги не вернули?» Оказалось, что ему не понравился внешний вид, а заказывал он доставку онлайн. Ну позвонил по горячей линии, и ему сказали, мол, вы можете вернуть товар в любом нашем магазине. Он пришел без чека, без разговоров — просто поставил и 3 дня ждал деньги. © koeni9se99 / Pikabu
- Работаю в книжном. Одна женщина пожаловалась мне на ребенка, который вот уже 30 минут залипает на книжки с различными шумовыми эффектами, мол, некоторые абсолютно не умеют воспитывать своих детей. Спустя четверть часа она решает все же разобраться с малолетним нарушителем и неожиданно понимает, что это ее ребенок. © BadSciFiName / X
- Я косметолог-эстетист. Одна моя клиентка, которая ходит ко мне на депиляцию, постоянно забирает домой после процедур восковые полоски с отодранными волосами ради того, чтобы показать мужу, на какие жертвы она идет ради него. © Подслушано / Ideer
- Работаю в кожгалантерейном отделе в магазине. Пришла дама за кошельком. Долго и придирчиво выбирала: этот тяжелый, этот яркий, у этого застежка неудобная. 40 минут пыхтела, ушла ни с чем. Через 2 дня приходит и заявляет, что забыла в одном кошельке большую сумму денег. Как? Что в голове у человека, который примеряет кошелек под купюру и забывает ее?! Деньги нашли, вернули. © Подслушано / Ideer
- Работаю в пиццерии. Звонит клиентка и заказывает пиццу, но без теста. Говорит, ей нравятся все ингредиенты, кроме теста. Менеджер вначале оценил шутку, но когда она сказала, что не шутит, и начала настаивать, мы все были в ступоре. В итоге сказала, что плохой сервис. © Подслушано / Ideer
Какой бы был скандал, если бы тот кошелек с деньгами кто-то успел купить...
... и новая история в подборку о счастливчиках "Я купил кошелек в магазине за 20 долларов и обнаружил в нем 150$!"
- Я тружусь в сфере парфюмерии больше 5 лет и уже не обращаю внимания на то, как люди коверкают названия брендов. Удивляет другое: когда клиенты пытаются их переводить. Как-то спросили марку «Глаза святого Лаврентия». Вот угадайте, что имела в виду дама? Yves Saint Laurent. Видимо, мужское имя Yves для нее синоним слова eyes. Или, например, «Женская линия». Что за штука такая? Оказалось, Guerlain. Guerl — это у нас типа girl... © Подслушано / Ideer
- В каждом кол-центре сотового оператора есть часто звонящие клиенты. В большинстве случаев у них не все в порядке с головой и звонят они только от скуки. Я работала старшим специалистом и обрабатывала такие звонки. Был один дядя. Он представлялся Кисонькой и просто мяукал в трубку, и больше ничего! Просто так звонок не сбросишь, приходилось пытаться завязать диалог. Но один раз я не выдержала и начала мяукать в ответ. Тишина. Плач клиента. Сказал, что названивал так 2 года и ждал, чтобы ему мяукнули в ответ. © Подслушано / Ideer
- Приходит женщина, кладет на стол телефон, мол, не работает. Окей. Открываю телефон, а из него выливается вода. Говорю:
— Вы серьезно?
— Да!
— Вы серьезно думаете, что можете утопить телефон и он попадет под гарантию?
— Да! А зачем она тогда нужна? © qouqoussique / Pikabu
А вот еще подборка клиентов, с которыми рабочий день аж бодрее стал: