13 ситуаций, когда опечатки и ошибки добавили жару в переписку
Иногда опечатки в сообщениях могут превращаться в курьезы. А порой наши ошибки, автозамена или просто глюк чуть ли не переворачивают всю жизнь с ног на голову. Передаем истории людей, которые оказались в таких ситуациях.
- Бывший муж отправил денег за сына. Пишет: «Напомни номер карточки, денег немерено». Я пишу: «О, ну, круто, что немерено». Он пишет: «Да это Т9, я хотел написать, что денег немного отправлю». © Carioka / Pikabu
- Как-то настраивала рекламу в соцсетях, и через какое-то время показы прекратились. Пишу в службу поддержки, мол, деньги на счету есть, но реклама приостановлена, почему. Но телефон решил написать иначе. В итоге получилась такая фраза: «Деньги на счету есть, но рекламу приостановил енот. Почему?» © Kybo / Pikabu
- Меня зовут Замира, и некоторые сообщения ко мне приходят с обращением «Завтра привет». Отвечаю им, что можно сегодня. А те, кто хочет уменьшительно-ласкательно обратиться ко мне, пишут: «Заморочка, привет». А я уже и привыкла. © zamira_zhamakeeva
- Когда я была маленькой, мама как-то поздравляла моего тренера с Днем рождения и написала что-то вроде: «Спасибо за Вашу любовь к детям». Так Т9 «детям» исправил на «деньгам». © ms_cattt_
- У нас с мужем откуда-то взялось прозвище «котька» — иногда так зовем друг друга дома. Мой телефон все время исправлял это слово на «Колька». А если учесть, что бывшего так зовут... Хорошо, что я вовремя замечала. А по итогу психанула и удалила это слово из «библиотеки» клавиатуры. Надоело каждый раз исправлять. © Муси-пуси / ADME
- Рисовали сайт на работе. Дизайнер спросил: «А куда прайс поставить?» Я: «В меня запихай», — и ушла. Возвращаюсь к чату через час, мол, чего молчишь. Перечитываю и пишу: «В меню, Иван, в меню запихай». Он: «Уф, отлегло! Я не знал, что вам написать». © gabdul_lina
блииин, я-то думала, у моего "лапки", но чтоб без ценных указаний жены не смочь купить освежитель - это финиш, ребят...
- Послала мужа покупать освежитель для туалета. Естественно, без моей дистанционной помощи он не справился. Спрашивал все: где в магазине это находится, какой бренд брать. А напоследок написал: «С ароматом козы хочешь?» Я догадалась, что телефон решил за него исправить слово. Но не подколоть не смогла. Пишу: «Такого мне хватило в деревне у бабушки в детстве. Давай что-то поароматнее». Он звонит мне, ржет в трубку секунд 30, а потом говорит: «Я розу имел в виду!»
- 8 марта коллеги-мужчины поздравляли нас в общем чате. Написали дежурное: «Поздравляем с Международным женским днем! Желаем здоровья-счастья-успехов и так далее». А в конце добавили: «Вы отвратительны, и мы ценим ваш труд». Минут 10 в чате стояла тишина. Потом видимо тот, кто писал сие поздравление, наконец-то заметил казус и исправил на «обворожительны».
- Самая жуткая автозамена была у меня. Переписка с подругой. Она шлет мне фото своей бабушки. Я спрашиваю: «Как там твоя бабуся?» А Т9 меняет на «баба Яга». Так стыдно было, ужас! © Анни / ADME
Я как то писала сообщение сыну "По дороге домой купи картошку", а Т9 заменил "картошку" нна "кошку". Но всегда перечитываю свои сообщения поэтому сразу исправила.
- Однажды я хотела получить работу в фирме. Переволновалась при составлении резюме и отослала файл с нелепыми опечатками в фамилии и названии должности. Мне пришел положительный имейл, но с просьбой быть более внимательной к составлению резюме. Я им написала ответ, что-то там нажала не то, и в итоге каждое слово повторялось два раза, типа: «Добрый добрый день день. Спасибо спасибо, впредь впредь буду буду внимательнее внимательнее». И ничего, проработала там три года потом. © Подслушано / Ideer
- У знакомой ревнивый муж. Девичник подруги в спа она согласовала с трудом, но дал добро с горем пополам. Приехала первой. Мужу сразу отчиталась, написала: «Все хорошо. Я доехала. Здесь только я и никого». Но Т9 решил иначе и отправил: «Здесь только я и Николай». Мужа чуть кондрашка не хватила. © perlita_pero
- У моей подруги как-то телефон взглюкнул (а может быть, завирусился). При отправке сообщения добавлял окончание из предыдущего сообщения. Причем добавлял в момент отправки, подруга этого заранее не видела и пресечь никак не могла. Даже не подозревала об этом. Так пишет она начальнику сообщение, а он получает следующее: «Александр Петрович, товар отгружен, документы на оплату отправлены заказчику. Пока, мой хороший, целую!» Правда вскрылась, когда босс перезвонил и спросил: «Лена, а в чем, собственно, дело?» © Svetlana Tambovskaya / ADME
А вот еще подборка забавных историй с опечатками в сообщениях. Рекомендуем читать расслабленно, лежа на солнце и попивая лимонад.
Комментарии
Моя первая супруга, блин ЛЮБОВЬ возвращалась с посиделок студенческой группы и стирала трусы. Но всё равно они к полотенцесушителю прилипали!!! -Я тебе не изменяю!!! Я делал вид что верю ... Анюта, кто тебя сейчас ждет до 3 ночи? Нет, просто интересно ...
Ладно, т9. А вот во времена СССР коллега с плохим зрением работала телеграфисткой. В тексте "Скоро приезжаем, целуем" Она телеграфирует: " Скорее приезжайте, целуем". Ну, там семья, четыре человека, с барахлом и приехали, а отправители глазами хлопают, вы чего приехали? В общем, та телеграфистка четыре билета в оба конца оплачивала.
Здравствуйте, это механический завод? А можно Рабиновича? - Его нет, он пошёл по цехам! - Сам ты - поц и хам !!!
P.S. слово " поц" надо перевести? Ну все же знают. Поц это то слово из трёх букв!🤣🤣🤣
В Израиле назнаках стоп не пишут stop. Мы же читаем справа налево. И слово стоп превращается в потс, ну в смысле поц !!! 🤣🤣🤣