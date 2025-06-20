13 ситуаций, когда опечатки и ошибки добавили жару в переписку

Ладно, т9. А вот во времена СССР коллега с плохим зрением работала телеграфисткой. В тексте "Скоро приезжаем, целуем" Она телеграфирует: " Скорее приезжайте, целуем". Ну, там семья, четыре человека, с барахлом и приехали, а отправители глазами хлопают, вы чего приехали? В общем, та телеграфистка четыре билета в оба конца оплачивала.