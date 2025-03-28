Хочется верить, что история с забытым родителями обедом была случайной и исключительной для мальчика. Иначе не понятно, зачем рожать второго ребенка, если при этом не можешь нормально позаботиться о первом.
17 историй, доказывающих, что мир не без добрых людей
В наше время крайне легко потерять хорошее настроение. Но в жизни важно уметь концентрироваться на позитивных вещах и историях – а там и до улыбки недалеко! Поэтому мы собрали для вас истории, которые показывают, что в любой ситуации есть место добру.
- На кассе проходившая мимо бабушка дала мне мелочь, пока я свои десятки в сумке откапывала. Я расплатилась, нашла свои монеты и, испытывая жуткую неловкость, ведь я молодая и хорошо зарабатываю, пыталась вернуть их бабушке назад. Но она не взяла, а лишь ответила: "Да что ты, надо делать добро". Чувствую себя будто вовлеченной в бумеранг добра и кажется, что скоро мой черед. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась в сети с парнем, и решили встретиться. На свидание он пришел без цветов и с большим рюкзаком. Гуляли по городу больше трех часов. А в конце прогулки он проводил меня до дому, поцеловал в щеку. И вытащил из рюкзака пакет, набитый книгами о Стране Оз, со словами: "А у меня для тебя подарок, надеюсь, что понравится". Оказывается, что когда-то я упоминала, что всегда мечтала о всей серии этих книг, но все руки не доходят зайти в книжный. А он это запомнил и столько времени протаскал четырнадцать книг у себя за спиной. Да, детки, это любовь с первого взгляда! © Палата № 6 / VK
- Я был, наверное, классе в четвертом. Родители тогда были полностью погружены в заботы о новорожденной младшей сестре. И вот у нас в школе обед, я разворачиваю свою еду — а там бутерброд без ничего! Просто два ломтя батона. Я, естественно, очень расстроился. Так буквально все ребята вокруг скинулись ингредиентами и сделали мне просто обалденнейший бутерброд с ветчиной и сыром. Лучший в моей жизни. © I_Am_The_Grapevine / Reddit
- У меня зрение было -10. И очки квадратные, толстые, как у бабушки. Через год отношений мой парень сказал мне: “Надя, эти очки тебе совсем не идут. Ты не хочешь поменять их?” А что я могу хотеть, когда у родителей денег нет? Сказала просто, что никогда об этом не думала. А через неделю он отвел меня в оптику и там мне подобрали линзы. После этого он сам покупал раствор для них и каждые три месяца оплачивал новые. Просто для того, чтобы я чувствовала себя уверенней, и внешне соответствовала тому, что внутри меня. Прошло уже 16 лет, а его забота обо мне не угасает и по сей день. © Мамдаринка / VK
- Я работаю оператором call-центра в службе доставки суши. В моей работе было всякое: и положительные отзывы о компании, и грубость клиентов, и розыгрыши от школьников, и оскорбления. Однажды я приняла звонок и услышала, как несколько молодых людей радостно кричат в трубку: «Здравствуйте, мы из третьей школы и хотим исполнить вам песню!» Я ожидала услышать очередные неприятные шутки, но они просто начали петь! Петь про улыбку, хорошее настроение и просто что-то счастливое. По их голосам было понятно, что они поют искренне и радостно! В тот момент я работала уже шесть дней подряд без выходных по 14 часов и чувствовала себя измотанной, но после этого звонка я снова поверила в людей! © Палата № 6 / VK
- Моя старшая сестра в детстве говорила всем, что выйдет замуж только за того парня, у которого будет полная коллекция бегемотиков из Киндер-сюрприза. С того периода ее жизни прошло уже лет двадцать, детское обещание, естественно, уже утратило свою актуальность. Недавно ей неожиданно сделал предложение друг детства, который был давно в нее влюблен, но никак не мог признаться в этом. Колечко преподнес ей в коробке со словами: "Я потратил на это всю свою сознательную жизнь, пришлось даже ездить за границу в поисках некоторых из них. Выходи за меня!" В коробке вместе с кольцом лежали все бегемотики из той самой коллекции. Сестра выполнила обещание. © Палата № 6 / VK
- Меня не было дома, а к нам собирались друзья. Сказала мужу, чтобы он купил еду или заказал доставку, а я задержусь на работе. Ехала в такси домой, переписывалась с одной гостьей и получила от нее сообщение: “Я в шоке от твоего мужа. Почему ты никогда не хвасталась им?” Я не поняла, о чем речь, ведь она давным-давно знакома с моим мужем, мы часто парами проводим время, куда-то ездим, она точно знала о нем все. Прихожу домой, думаю, сейчас расспрошу подругу, что она имела в виду. Но я увидела шикарный стол, поэтому первым же делом спросила у мужа, что это была за доставка. Муж ехидно улыбнулся и сказал, что это он все сделал, а друзья активно кивали головами и говорили, что это правда, они видели, как он готовил. Я была в таком шоке, как никогда раньше. Мы 5 лет вместе, а я лишь недавно узнала, что мой любимый такой повар. Как же долго ему удавалось скрывать свои таланты, но ничего, теперь главным поваром в нашей семьи будет он © Палата № 6 / VK
- Haчaльницa у мeня cтpoгaя, никoгдa нe улыбaeтcя. A тут я шлa нa paбoту и нa ocтaнoвкe кoтeнкa нaшлa. He выдepжaлa, зacунулa кpoxу пoд куpтку и нa paбoту пoтaщилa. Haчaльницa увидeлa кoтeнкa, кoтopoгo я пытaлacь cпpятaть в кopoбкe. И пpeoбpaзилacь буквaльнo зa ceкунду: улыбкa дo ушeй, a в глaзax cтoлькo нeжнocти, cкoлькo я вooбщe нe oжидaлa увидeть. Bзялa киcикa нa pуки, нaлилa eму cливoк, кoтopыe ceбe в кoфe дoбaвляeт. А пocлe этoгo, пoинтepecoвaвшиcь, нe мoй ли oн, cooбщилa, чтo зaбepeт мaлышa ceбe. И cpaзу жe зaкaзaлa в oфиc мeшoк кoшaчьeгo кopмa, лoтoк и миcoчку. Думaю, чтo тeпepь кoтeнoк будeт жить, кaк в paю. И вooбщe пpиятнo ocoзнaвaть, чтo этa дaмa, пoxoжaя нa poбoтa, тaкoй душeвнoй oкaзaлacь. © THE SRCH / VK
Это ж как муж хотел выпендриться перед друзьями, что аж не сдержался и раскрыл свой талант. До этого, видимо, невыгодно было его демонстрировать.
- Мне было 27, дочке 6. Жили впроголодь. И вот иду я, денег нет, из еды пара картошек. Вдруг рядом тормозит крутая иномарка. Оттуда выглядывает лысая голова: «Садись, прокачу». А я разревелась и вывалила все. Мужик нахмурился и резко сказал водителю: «Поехали ужинать куда обычно». Приехали в ресторан, он меня посадил, заказал кучу разных деликатесов, а у меня кусок в горло не лезет. Он говорит: «Ешь, мы тебе и с собой завернем, дочке тоже хватит». Поела я, мне с собой действительно дали кучу пакетов с едой. Потом довезли до дома. И с тех пор каждый месяц пятого числа он приезжал и привозил пакеты с едой. И было это несколько лет! Для меня он был каким-то ангелом. © Подслушано / Ideer
- Я только недавно осознала, какой отличный подарок я получила от родителей на свой восьмой день рождения. Тогда только вот-вот вышла книга "Гарри Поттер и Тайная Комната". Я читала первую, мне безумно понравилась, поэтому мама с папой подарили мне и вторую книгу. Я открыла ее, а внутри лежал один носок. Тогда я этого не поняла. Почему один, зачем он мне, что он делает в книге? Прочла я ее быстро, но к концу книги вовсе забыла про носок. А месяц назад нашла ее и вспомнила про носок внутри. Офигела от символизма: как же круто мои родители подходили к выбору подарков, как классно они их мне вручали, очень благодарна им за это! © Палата № 6 / VK
- Живу с бабушкой. Когда иду на работу, ключи не беру: бабуля никуда обычно не выходит. Вчера пришел, дверь закрыта. Стучу – не открывает. Звоню – тишина. Спустился, сел на лавочку. Потом что-то меня дернуло обойти дом, а там картина: какой-то дедуган лезет через наше окно на улицу. Бабуля его держит, указывает, как ногу на козырек поставить нужно. Короче, дед еле сполз на землю, поймал свою кепочку, крикнул что-то типа: "Завтра пораньше приду!" И ушел. Выждал я пару минут и пошел домой. Дверь была уже открыта, бабуля притворялась спящей, а из-за угла комнаты выглядывал спрятанный скромный букет цветов. © Палата № 6 / VK
Страшно читать такие истории про пару картофелин и голод с ребенком( хорошо, что у героини всё благополучно закончилось.
- После того как муж проснулся и увидел, что я сняла с него кроссовки, я услышала от него: «Моя ж ты лапушка». Несколько месяцев лета муж очень тяжело работает. Он прораб на стройке и работает в двойную смену. Иногда любимый буквально заваливается в квартиру, падает на кровать и спит. Уже утром раздевается и принимает душ. И вот в один из таких дней муж даже не разулся. И я сняла с него обувь. Я думала, что это нормально. Но оказалось, что его бывшая жена никогда так не делала. Он всегда говорит о бывшей только хорошее, как и я о своих. Но вот именно от этого факта мне стало так грустно. Ведь если человек тебе дорог, то неужели так трудно разуть его в моменты усталости. © Палата № 6 / VK
- Сели мы с парнем в маршрутку, жду, когда он оплатит. Он начинает искать по своим карманам кошелек, но его там не оказывается! Так получилось, что я тоже не взяла с собой деньги. Сидим, народу много, что делать не знаем. Домой не вариант возвращаться, так как опаздываем. Девушка, сидевшая напротив нас, достает кошелек и говорит: «Ребят, я вас понимаю, была в такой ситуации, я за вас заплачу». Мы были готовы провалиться сквозь землю! Начали говорить, что не нужно, на что она не стала обращать внимания и оплатила. Огромное ей спасибо! Есть же еще хорошие люди. © Подслушано / Ideer
- Два года назад я узнала, что мой отец мне неродной. Эта новость стала потрясением для меня, ведь мы очень близки. Чтобы успокоить, папа позвал меня на разговор: «Алиночка, когда мы познакомились с твоей мамой, она была беременна тобой. Вернее, она узнала об этом спустя три наших свидания. Твоя мама честно рассказала мне обо всем. Она предложила мне уйти, ведь мне было всего 20 лет и перспектива стать отцом меня пугала. Тем более, что у нас с мамой даже отношений еще не было. И вот, в момент, когда я уже собирался навсегда попрощаться, я увидел, что твоя мама держит в руках какой-то снимок. Я спросил, что это. А это была твоя первая „фотография“. Вернее, УЗИ-снимок. Я попросил посмотреть, и она не отказала. Как только я увидел тебя, я понял, что ты моя. И я не ушел. Я так захотел остаться. И ты — моя девочка, моя родная дочь. И даже не сомневайся в этом никогда. Иначе, если мне за все годы не удалось уверить тебя в моей любви, моя жизнь прожита зря». © Палата № 6 / VK
В истории про обувь не хватает информации, кем и как тяжело работала бывшая жена. И что для нее делал муж.
А вот герой, воспитавший неродную дочь как самую родную и любимую - молодец, настоящий человек и мужчина.
- В детстве по дороге в школу я увидел, как уличный кот поймал голубя. Тот барахтался, а кот схватил его еще сильнее и куда-то понес. Я не знал, что делать, но очень хотел спасти птичку. Я подбежал и буквально руками раскрыл пасть кота. Голубь улетел. Посмотрев внимательнее на котика, я разглядел, что тот весь в ранах и очень худой. Я не мог пройти мимо. В школу в тот день я так и не дошел, потому что понес кота к нам домой. Моя мама - самая добрая женщина в мире, поэтому она поняла меня и даже похвалила. Мы накормили кота, помыли его, обработали раны. И назвали Тишкой. Уже 12 лет Тишка живет с нами. © Палата № 6 / VK
- Я мать-одиночка, иногда мне приходится брать с собой на работу четырехлетнею дочь. К счастью, мой начальник никогда не был против визитов дочери, очень мил со мной и с ней. В последний такой раз начальник отметил, что дочь часто играет с пластилином. Я ответила, что она просто обожает лепить. А на следующий день начальник подарил мне двадцать коробок пластилина. Я была в шоке от такой доброты! Вы бы видели радостные глаза моего ребенка. И я тоже счастлива, что возле меня есть такие заботливые и добрые люди, и очень благодарна своему начальнику за такой прекрасный подарок. © Палата № 6 / VK
- Отец воспитывал нас в строгости. Три сына - три "скалы". А слезы для девочек. Недавно наша сестра вышла замуж. У нее и ее жениха была просто восхитительная, трогательная церемония. Я пустил слезу, смотрю по сторонам, а два моих брата тоже ревут. И так забавно стало. "Три скалы" так рады за младшую сестренку, что не сдержались. Я стал оглядываться, не дай боже, отец увидит. А он стоит в самом углу зала и плачет крокодильими слезами. Мама своими платками вытирает, и по спине его гладит, но не помогает. Подошли с братьями к нему, обняли. Воспитание, конечно, дело хорошее, но семья важнее. © Палата № 6 / VK
В мире достаточно добра — и наши истории яркое этому подтверждение. Если вы любите читать о подобных событиях, то мы подобрали для вас ещё несколько статей:
Комментарии
История про кота и голубя, если поведать её от лица кота, уже не будет такой доброй)
Крокодильи слёзы имеют другое значение, конечно, если отец искренне плакал.