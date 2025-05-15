12 школьных учителей, которые оставили в памяти осадочек

Насколько знаю, учитель, который преподаёт у ребёнка, не может быть его репетитором. По крайней мере, так было когда сын учился в старших классах, как сейчас - не знаю, но не думаю, что что-то изменилось. А по поводу почерка - у сына очень непонятный почерк, трудно понять, что он пишет. Все учителя в школе жаловались, но ничего не поделать. Преподаватели по английскому и французскому не могли понять, что он написал, по русскому и литературе тоже (по этим предметам педагоги были разными), но учился он хорошо.