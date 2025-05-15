Насколько знаю, учитель, который преподаёт у ребёнка, не может быть его репетитором. По крайней мере, так было когда сын учился в старших классах, как сейчас - не знаю, но не думаю, что что-то изменилось. А по поводу почерка - у сына очень непонятный почерк, трудно понять, что он пишет. Все учителя в школе жаловались, но ничего не поделать. Преподаватели по английскому и французскому не могли понять, что он написал, по русскому и литературе тоже (по этим предметам педагоги были разными), но учился он хорошо.
12 школьных учителей, которые оставили в памяти осадочек
Чем больше времени проходит после выпуска из школы, тем теплее наши воспоминания о ней. Но бывают учителя, которые вызывают, мягко говоря, смешанные чувства.
- Никогда не был первым в школе. Где-то лень, где-то не понимал. Алгебра, геометрия — темный лес для меня. Соответственно, были тройбаны по ним. Как-то мать пришла в школу спросить учителя, что да как. Та ей рассказала, что вроде учится, но надо подтянуть, ищите репетитора. Мать предлагала, чтобы она позанималась, сколько надо, деньги готова платить. Та — ей, мол, некогда и все такое. Позже выяснилось, что занимается она только с теми, у кого прет. И то с любимчиками только. И вот есть учитель по литературе. Подготовка к экзамену, по литературе я раздолбай, даже напрягаться не хотел. Учитель видит скрытый потенциал и говорит, мол, приходи в каникулы. Представляете? В каникулы, бесплатно, 1-2 дня, чтобы хоть что-то разъяснить. И разъяснила. Два раза по два часа, и в целом дали толчок, а там факультативы и так далее. Одна хотела помочь немного, другая — нет. Ее жизнь, имеет право. © Tirindich / Pikabu
- Моя дочь в третьем классе. Решили их классной подарить на 8 марта не просто букет, а что-то поинтереснее. Сошлись на импортном наборе посуды. Дорогущем. Подарили, она вроде радовалась, улыбалась. А на следующий день моя из школы пришла и сказала, как классная все 5 уроков с ними холодно общалась. Мало этого: кто-то из детей услышал, как она в коридоре на перемене сплетничала с учителями. Те обсуждали, что родители подарили им на праздник. И наша классная фукала, мол, какой отстой ей принесли, как не стыдно только было. После этого я больше ей на подарок не скидываюсь.
- У меня ужасный почерк. Учителя вечно жаловались на него. И вот однажды учительница сказала, что если перепишу красиво текст, то поставит «пять». Все 45 минут я старательно выводила каждую букву. Почерк был как в прописях — ровный и красивый. Когда в конце урока подошла к учительнице показать, то она не поверила, что это я написала, и поставила «два». С тех пор даже стараться неохота было. © Подслушано / Ideer
- Дочке 11, уже три года ходит в художественную школу. Учителя хвалят, грамоты с конкурсов домой носим, как горячие пирожки. В общем, все прекрасно, кроме школьного рисования. Там у нее тройки. Не четверки, не «иногда тройка», а стабильные тройбаны. Причем предмет любимый! Ну и я, как нормальная мать, пошла разбираться. Учительница говорит: «Она рисует хорошо, но не так, как по программе положено». Что за бред? Уж если рисует хорошо — это и есть главное. В итоге выяснилось, что у учительницы там с другим преподавателем был роман, он ее бросил, и она на своем таком настроении валила всех детей. Но потом тот, видимо, решил вернуться, и вдруг — о чудо! — у всех детей начали появляться четверки и пятерки. Вот так у нас искусство завязано на любовных драмах. А страдают, как всегда, дети. © Мамдаринка / VK
- Готовили последний звонок в школе. Мы в предвкушении: все-таки 11 класс, выпускаемся, впереди взрослая жизнь. И тут нам дали учителя истории помогать организовывать концерт. Мол, у него богатый опыт в этом, раньше работал в доме культуры. Так он забраковал наши сценарии. Мол, все не креативно. Выбрал из всей параллели несколько учеников, которые хорошо подлизывались к нему, и стал только с ними концерт делать. Всех остальных официально отстранил. Так мало этого. Вместо того, чтобы дать нам на собственном последнем звонке сесть в актовом зале и насладиться праздником, он заставил всех, кто не участвовал в подготовке концерта, быть на побегушках у него за сценой. Два или три часа девчонки на каблуках ему декорации подносили. И никто его не наказал за самоуправство.
- У сестры в школе была единственная «три» по математике. Учитель отказывалась помочь хоть как-то. Ребенок абсолютно не проблемный, активный, постоянно участвует в конкурсах и олимпиадах. С поведением все прекрасно. Учительница каждый год оставляла ее в троечниках, а их человека четыре было в классе. С первого дня я маме говорила, что учительница сестру не любит и делает это специально. В этом году перевели в лицей. С первого же триместра только четверки-пятерки. Все делает сама. Младшая пошла забирать вещи из класса прошлой школы, выходит вся расстроенная. Пришлось прямо допрашивать, чтобы узнать, что случилось. Она расплакалась. Говорит, пришла, сказала всем, что переводят ее. Когда с другими такое было, то учитель их обнимала и желала чего-то хорошего. А ей сказала: «Ну вот и иди отсюда». Что в голове у этой женщины, я не знаю. © Аноним3591186 / Ideer
- Ненавидел учителя в 4 классе. Если он видел, что на твоем столе беспорядок, он скидывал с него все твои вещи. Заходишь в класс, а там по всему полу разбросаны твои принадлежности. А еще, если мальчик и девочка отсутствовали в один и тот же день, когда они возвращались, учитель ехидничал, мол, вместе где-то шлялись. А нам было всего девять лет. © 1questions / Reddit
- Мне нравился мальчик. Он сидел за четвертой партой, я — за второй из-за зрения, и моя голова всегда была повернута назад. И вот учительница такая говорит: «Давай мы его на мое место у доски посадим, чтобы ты вперед всегда смотрела», — и вызвала его сидеть на свое место. Как ему было стыдно! Я думала, он меня возненавидит после этого. Но он ничего, в столовой сказал мне на перемене, что она виновата, а не я. Я потом специально села за последнюю парту за ним и ничего не писала и не видела на доске, но мне было пофиг. © Аноним3414332 / Ideer
- Я была отличницей в школе. И только по химии учительница завалила тройками и двойками. Объяснить нормально не умела, откровенно любила лишь тех, кто понимал химию без единого объяснения. А это два чела на весь класс. Остальных, в том числе меня, чуть ли не тупыми называла. Короче, пришла я к ней как-то переписывать контрольную. Она с ухмылкой, мол, давай, пробуй получить хоть четверку, выдает мне листок. А сама садится с подружкой болтать по телефону. Слышу, они обсуждают салоны красоты. И вдруг в какой-то момент учительница говорит: «Ой, нормальную прическу сейчас вообще проблема сделать. Вон, напротив меня ученица сидит, явно плохо подстригли». После такого я вообще потеряла последнее уважение к этой учительнице.
Попали зажигалкой ей причёску и ты а пальцем в неё смейся, какая пламенная прическа у вас, огонь!
- Однажды опоздала на урок географии. Наш класс дежурил, и меня поставили на раздевалку. И там меня благополучно классный руководитель заставила убираться после звонка. Прибежала я на урок, когда меня позвали одноклассники. Мол, учительница орет, где я, у меня оценок не хватает, надо к доске идти. Вбегаю в кабинет, а она с порога на меня налетает. Кричит, что я халявщица, лишь бы урок прогулять, где я вообще шатаюсь. А у меня, на минуточку, все пятерки по ее предмету. Ну да ладно, решила опустить этот момент. Говорю ей, что у нас дежурство же, мы имеем право опоздать на 5-10 минут. А она: «Мне все равно. Как хотите, но должны вовремя на урок явиться». И продолжает орать. Не выдержала — перебила ее и как рявкнула: «Перестаньте кричать, я хорошо слышу!» Она сразу притихла. Потом задала мне пару каких-то вопросов элементарных по домашке. Я оттарабанила все за три минуты, получила очередную пятерку и гордо села за парту.
- В 6 классе учительница поставила мне за сочинение 5/2. Мол, в 12 лет не знают таких речевых оборотов. Ну я и накатала жалобу. Была комиссия. Мне поставили 5/5. Так учительница потом психанула и стала орать, что даже Пушкин не знал на пятерку. Дурдом. А то, что 12-летний ребенок с шести лет мечтает стать журналистом, ходит на два кружка и на несколько факультативов по этому направлению, в том числе и на твой литературный, тебе ни о чем не говорит? © Аноним2446974 / Ideer
- Учительница снижала оценки за почерк. А у меня он не по линеечке, мелкая моторика. После нескольких случаев к даме отправилась маман. Пришла и задала всего один вопрос: «Ошибки в работах есть?» И повторяла это на каждый довод. В итоге учитель выдохлась, и у нее просто закончились аргументы. После этого ей так же спокойно рассказали про мелкую моторику. Та вроде опять вскинулась: «Но можно же натренировать, вон люди после инсульта...» На что маман отрезала: «Всю жизнь тренируем. Результат перед вами. Займетесь?» И на удивление сработало. Я даже за выпускное сочинение неплохие оценки получил. © Lepenson / Pikabu
Надеемся, большинство из вас чаще вспоминает школу добрым словом. Запускаем волну ностальгии подборкой забавных историй о годах учебы.
Комментарии
Я с благодарностью вспоминаю своих учителей 🙏 у сына тоже проблем с ними не было. А сейчас только и слышу от знакомых, какие грымзы в школах 🤷
"Одна хотела помочь немного, другая — нет. Ее жизнь, имеет право."
Однако, претензию выкатил. Хотя и бросил потом с барского плеча "имеет право", но "ее жизнь". А сам будто не имеет своей жизни решать, что и как делать, тем более проблема там была именно в нем, его желании балбесничать. А вот учитель ДОЛЖНА.
Сегодня мой внук шестилетка прилюдно возразил учительнице
Она сказала.
У всех слов, которые начинаются с.Q, следующая буква. - U
Шпингалет провозгласил. : Это не так. .
В Scrabble есть слово QIN, и это музыкальный инструмент. !
Я, вспоминая свои школьные годы , со страхом спросила, как реагировала учительница
Она засмеялась и сказала - He is smarter than me. !
Да уж, я бы так не смогла в 6 лет