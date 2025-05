12 школьных учителей, которые оставили в памяти осадочек

Сегодня мой внук шестилетка прилюдно возразил учительнице

Она сказала.

У всех слов, которые начинаются с.Q, следующая буква. - U

Шпингалет провозгласил. : Это не так. .

В Scrabble есть слово QIN, и это музыкальный инструмент. !

Я, вспоминая свои школьные годы , со страхом спросила, как реагировала учительница

Она засмеялась и сказала - He is smarter than me. !

Да уж, я бы так не смогла в 6 лет