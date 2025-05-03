Понятно, что всегда приятнее смотреть когда люди вместе и счастливы. Но расставания без причины обычно не бывает.
Если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое.
16 преподавателей, чье умение быть в центре внимания заслуживает уважения
Человек за свою жизнь встречает множество наставников — от воспитателей в детском саду до преподавателей в университетах и даже коучей на курсах личностного роста. При таком разнообразии не так-то просто бывает запомнить всех их, несмотря на то, какой важный след они оставили в наших судьбах. Но некоторые из преподавателей все таки выделяются — эксцентричными привычками, особенно человечным отношением к студентам, неожиданными фразами на экзаменах или просто тем, насколько сильно они горят своим делом.
- У меня был веселый учитель по английскому языку. Перед промежуточным экзаменом мы читали «Макбет», мне очень понравилось, и я нацелился на дополнительный балл на экзамене. Преподаватель был очень увлеченный, мог ходить по городу в плаще и цилиндре и периодически декламировать отрывки из Шекспира. Поэтому, когда наступил день экзамена, я придумал кое-что интересное. Я в плаще и с канделябром в руке спрятался за дверью. Как только назвали мое имя, я зашел в класс, выключил свет и начал исполнять монолог из пьесы. После этого мне не пришлось сдавать экзамен. © dariusfunk / Reddit
- Обычно преподаватели вузов не обращают внимания на жизнь студентов. Однако у меня возникла обратная ситуация. В начале учебного года появилась милейшая пара. Когда они приходили на кафедру или просто проходили мимо, смотрел на них и сердце радовалось. А сейчас, кажется, расстались. И знаете, оба ходят убитые. Девочка сама не своя, когда смотрит на него втихаря, у бедной слезы на глазах. И так радуется, когда он с ней заговаривает. Смотрю на них и думаю: что же вы делаете с собой... © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Понятно, что всегда приятнее смотреть когда люди вместе и счастливы. Но расставания без причины обычно не бывает.
- Учусь в университете на очном и работаю. Отпросилась уйти с пары пораньше, чтобы успеть на работу. В итоге уснула на паре, проспала на работу. Разбудил преподаватель с беспокойным вопросом, не опоздаю ли я на работу. © Подслушано / Ideer
- На экзамене по философии я начал говорить все, что приходило в голову. К удивлению, препод поставил четверку. Говорю: «А почему?» Он ответил, что я высказал свои мысли, мол, этому он учит. Ну я и спросил: «А чего не пять?» Так он за наглость изменил четверку на тройку... © Палата № 6 / VK
- Мой преподаватель химии в универе всегда славился своими отстраненными от экзамена вопросам. Топ-вопрос, который он задал первокурснице: «Видишь в окне голубя? Если через минуту улетит, то за экзамен „5“, не улетит — „4“». © Подслушано / Ideer
Жаль что у нас таких преподов не было. А то все были бы отличниками и хорошистами.
- Прямо перед семинаром, который полностью должен был проходить на проекторе, отключили свет. Что делать, изучать рентгенологию без снимков смысла нет. Преподаватель сказала посидеть тихо в аудитории, она скоро вернется. Свет дали через 15 минут, она заходит в аудиторию, а там группа из 20 человек практически в полном составе спит, подложив халаты под голову. Преподаватель спокойно ушла и вернулась лишь за 5 минут до конца пары, чтобы всех разбудить. Это нам рассказали единственные двое, не уснувших. Спасибо за наш здоровый полуторачасовой сон. © Подслушано / Ideer
- Был у меня в универе преподаватель по финансам. В его речи была конструкция-паразит «так в общем-то», которую он вставлял буквально через каждое слово. Слушать его без истерического смеха было невозможно. При этом он был чуть ли не единственным, кто рассказывал реально интересные лекции. Его пары, так в общем-то, были еженедельным праздником, так в общем-то, для нас! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз приходим на лекцию по истории, а там препод в облачении рыцаря! Шлем, кольчуга. Все бы ничего, но внезапно ему стало плохо. Все дружно начали помогать снять доспехи. И тут заходит декан, видит всю эту картину и просто закрывает дверь, тяжело вздохнув. © Палата № 6 / VK
У нас по истории музыки был преподаватель который говорил очень медленно и почти через каждое слово вставлял "таааак". Если он видел что кто-то не слушает его он громко и быстро говорил "тааак, ну-ка ты, девочка, повтори что я сказал!" Если не повторишь он ставил двойку в свою тетрадь (не в журнал). И однажды он заставил повторить свою фразу одной девчонке. А она говорит: "Тааааак!" Мы все грохнули, он тоже улыбнулся но двойку ей не поставил.
- Сегодня проспал на учебу, а опаздывать было никак нельзя из-за конфликтов с преподом. И вот, перебегаю дорогу, поскальзываюсь, с ноги слетает кроссовок и попадает через открытое окно в незнакомую машину. Там же сидел тот самый преподаватель. Самое интересное, что тот мужик не стал меня отчитывать, а просто поржал от того, как я бегу к нему на пары, теряя обувь. Постояли, посмеялись. Отношения наладились. Еще и подвез! © Палата № 6 / VK
- Преподаватель по математике разрешила на экзамен взять лист бумаги с какими-то заметками. Все бы ничего, но она писала размеры листа на доске. Очевидно, она предполагала размер стандартной бумаги для принтера. Но случайно ошиблась в метрических единицах и написала размеры в 12 раз больше. Вместо того, чтобы нормально готовиться к экзамену, я все выходные клеил огромнейший плакат и заполнял его математическими формулами и каламбурами. В день экзамена я вытащил свое творение, развернул — оно почти касалось потолка. А препод стояла в шоке, мол, это еще что происходит? Я указал ей на ее ошибку на доске. Ей это забавным не показалось и мне не разрешили использовать плакат на экзамене. Но я все равно ни о чем не жалею. © t****n-b***s / Reddit
- Университет. Конец мая. Солнце палит нещадно, окна не откроешь, так как прикручены шурупами. Приходит преподаватель — женщина 30 лет в длинном одеянии и просит открыть окна. Мы объяснили ситуацию. Смотрим, а она достает из сумочки отвертку. Далее она лично открутила шурупы с двух окон и вернула отвертку обратно в сумочку. Невероятная женщина. © Подслушано / Ideer
"Невероятная женщина" уже знает что в этом универе все окна прикручены. Отсюда и отвёртка в сумке.
Но может она в свободное время домушница?
- Сижу на экзамене по английскому. И прямо посреди процесса преподавательница подходит ко мне и говорит: «Спасибо за прошлую ночь». И спокойно уходит. Все так и вылупились на меня. А все дело в том, что накануне ночью я, по просьбе этой преподши, помогал своей сестре с английским. Она плавает в материале, а курс ведет та же преподавательница. Но это была середина экзамена, поэтому я не мог ничего объяснить однокурсникам. Так что я просто вернулся к тесту. © Istrom / Reddit
- Наш преподаватель по инженерной графике решил устроить экспозицию в очень необычном месте — туалете. Посвятил он ее юбилею одного французского художника. Экспозиция получилась очень оригинальная. Преподаватель принес в туалет два больших пакета живых цветов и на большом перерыве запихнул эти цветы в писсуар, а сверху прикрепил фото одной из работ художника, которому посвятил это мероприятие. И каждому студенту увлеченно рассказывал о его творчестве. Но радость его продлилась недолго, так как пришел злой дядя «сверху», который, видимо, ничего не понимает в искусстве, ибо как не защищал препод свою выставку, пришлось ему собрать обратно цветы в пакет и с глубоко несчастным видом уйти восвояси. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Добавлю к последней истории что французского художника звали Марсель Дюшан, который нарисовал перевёрнутый писуар и назвал своё произведение "Фонтан". Так что преподаватель не совсем идиот, а просто фанат своей профессии.
- У меня был учитель, который оригинальным образом реагировал на списывание. При малейшем подозрении на шпаргалку у студента, он притворялся самолетом. Разводил руки в стороны и изображал звуки двигателя. А потом забирал бланк с экзаменационным тестом у того, кто попал под подозрение. © anon345 / Reddit
- Я был первокурсником, проходил курс по психологии. И во время одного из занятий двери внезапно распахнулись и в аудиторию вбежали два здоровенных парня. Встали перед озадаченным лектором, что-то прокричали о спортивной команде и выбежали. Через пару дней лектор признался, что подговорил их. И попросил нас дать описание тех парней. Более 100 студентов не смогли вспомнить ничего конкретного, кроме того, что они были довольно крупные. Все остальное мы успели забыть за два дня. В тот день была лекция о том, насколько ненадежными могут быть свидетельства очевидцев. Урок мы хорошо усвоили. © aricene / Reddit
При чём здесь психология и свидетельства очевидцев. Такой трюк больше подходит к обучению в юридических вузах. Нет?
- У меня был один препод, который ну очень бессистемно читал лекции. К экзамену я так ничего и не поняла в предмете, поэтому решилась списать. Вытягиваю билет, пристраиваю планшет на коленках, тайком, как я тогда думала, поглядываю. Препод заметил и через весь кабинет кричит мне: «Девушка, ну вам же неудобно! Что у вас там на коленях, положите на стол. На моем экзамене можно списывать откуда угодно. Главное — оперативно найти информацию и понять достаточно, чтобы ответить». Мне казалось, он меня подкалывал, но все же переложила, в открытую все нашла. Итог — экзамен сдан.
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