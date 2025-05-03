16 преподавателей, чье умение быть в центре внимания заслуживает уважения

У нас по истории музыки был преподаватель который говорил очень медленно и почти через каждое слово вставлял "таааак". Если он видел что кто-то не слушает его он громко и быстро говорил "тааак, ну-ка ты, девочка, повтори что я сказал!" Если не повторишь он ставил двойку в свою тетрадь (не в журнал). И однажды он заставил повторить свою фразу одной девчонке. А она говорит: "Тааааак!" Мы все грохнули, он тоже улыбнулся но двойку ей не поставил.