15+ человек поделились, почему с их соседями явно не соскучишься

Соседей, как говорится, не выбирают — с ними просто приходится жить. Каждый день приходится упорно искать точки соприкосновения и хотя бы каплю здравого смысла. Но все же некоторые экземпляры не устают удивлять и могут наворотить такое, что жизнь рядом с ними превращается если не в пытку, то в настоящее испытание даже для самого терпеливого человека на свете.

«Только что встретил соседа, который „выгуливает собаку“ на машине»

«Мой сосед в 8 утра»

«Сосед, очевидно, ненавидит птиц. Он установил шипы и блестящие ветряные мельницы, чтобы те не садились на забор»

Таинственный незнакомец

Въехала в съемную квартиру. Засыпаю и слышу странные звуки в коридоре. Я от ужаса аж дышать перестала. Чувствую, на край кровати кто-то присел. Тут я страшно заорала и услышала такой же крик, но мужской. Оказалось, хозяин сдавал квартиру и замки не менял. Забывшись и слегка перегуляв с друзьями после работы, к подруге пришел прошлый квартиросъемщик. © Подслушано / Ideer

«Соседи используют общий коридор в качестве кладовой»

«Сосед пожаловался, что свет у нас на крыльце слишком яркий, хотя сам живет в сотне метров от нас. Мы пытались отрегулировать все, но сегодня утром увидели это»

«Соседи получают электричество на халяву и думают, что я бешусь только потому, что не додумался до этого первым»

Личное пространство? Не, не слышали!

Как же бесят наглые соседи, которые дергают ручку двери, и, если она бывает случайным образом открыта, заходят как к себе домой! «Ой, а чем это так вкусно пахнет?», «Я как раз не обедала сегодня». Если бы я хотела пригласить тебя, я бы зашла и позвала. Какого лешего ты прешься?! Это мое личное пространство, и, может, я вообще устала после работы и хочу отдохнуть! © Подслушано / Ideer

«Сосед упорно пытается подключиться к моему телевизору. Я не могу никак его заблокировать»

«Соседские детишки так нас разыграли, что мы не смогли выехать на машине с подъездной дорожки»

Хороший пример заразителен

Моя соседка, бабушка лет 70 — это надзорный орган всей округи. Ее окна выходят на подъезд, и она всегда знает кто, когда, с кем, во сколько пришел, ушел и прочее. Так что если завести любовника, придется водить его через окно. И все бы ничего, но у нее есть хобби — полы. Она с упоением доводит старую подъездную плитку практически до блеска. Ну доводит и доводит, казалось бы, не грех, но ей этого мало, надо чтобы окружающие делали то же самое. Короче, теперь есть еженедельник мытья полов, утвержденный баб Машей. © Подслушано / Ideer

«Жильцы этажом выше так скакали по потолку, что у меня возникли проблемы»

«Соседи решили, что мой двор — хорошее место для их снега»

«Это забор между участками. Сосед забил гвозди в те места, где обожает сидеть мой кот»

Вынеси наш мусор

Пошли гулять вечером с дочкой, мусор захватила. Соседка выглянула, с улыбочкой мне: «Ой, и наш мусор захватите». Я обалдела и говорю: «Нет, не захвачу». Та, мол, вам какая разница, все равно свой несете. И тут появляется ее муж и как заорет: «Лариса! Ты совсем уже?!» И захлопывает дверь. Слышу как он орет на нее в квартире: «Еще соседи наш мусор не выносили!» Она что-то ему говорила, но я уже не расслышала, мы с дочкой и собакой пошли на выход. © Mknv / Pikabu

«Вчера новые соседи покрасили забор. Теперь наша машина выглядит вот так. Вся»

«Утром позвонила бабуля и сообщила, что соседи на 2 этажа выше устроили потоп. Вот что бывает, если лопнула батарея. На фото 180 литров ржавой воды»

«Заказал маме книгу, но ее доставили соседу. Посылку приняла соседская собака»

«Только кастрюлю потом верни...»

Сижу дома, думаю, чего бы приготовить поесть. И вдруг звонок в дверь, а за ней соседка с кастрюлей еще горячего супа. Вручила, пожелала приятного аппетита и попросила потом вернуть кастрюлю. Я в непонятках, а там оказалось, что она несколько часов стояла у плиты, готовила, старалась, а ее муж крутился рядом, но не дождался, вышел на улицу и съел шаурму. Понятное дело, ужинать он не захотел, а она так разозлилась, что сначала хотела высыпать ему все на голову, но совладала с собой и отдала все приготовленное нам. © Мамдаринка / VK

«Так мои соседи оставляют обувь в общем коридоре»

Когда живешь рядом с гениями парковки