15 случаев, когда попытка сэкономить пошла не по плану

Умение экономить — это ценный навык, который может выручить в непростой ситуации. Однако не всегда попытка сократить расходы заканчивается удачно. Порой даже небольшая экономия может обернуться дополнительными тратами или неприятными сюрпризами. Именно с такими случаями и столкнулись герои нашей подборки.

«Решила сама сделать сестре на день рождения торт с Русалочкой»

Порой лучше все-таки заплатить за проезд

Однажды я решила сэкономить 20 центов на автобусе. Три часа шла пешком. Заблудилась. По дороге потеряла 20 центов. Пришла уже затемно. Сэкономила. © Самира Самира

«Записалась на маникюр + педикюр. Боюсь конфликтов, поэтому заплатила, еще и на чай дала. Больше я туда ни ногой»

Хоть отзыв им с этой фотки влепите! © XmissXanthropyX / Reddit

«Решила сама подстричь себе челку. Боже, ну о чем я думала?»

Экономить на враче может быть болезненно. Буквально

Однажды решила у стоматолога сэкономить на анестезии. Давайте так, говорю, я потерплю. Времена студенческие, стипендия копейки, ну и экономила, на чем могла. А у меня болевой порог очень низкий. Ну, он минуту где-то поковырялся, посмотрел, как я там в кресле корчусь и по лицу слезы текут, отшвырнул инструмент и с криком «Ну не-е-ет, хватит!» — вколол мне анестезию. Бесплатно. © Подслушано / Ideer

«Купил в комиссионке планшет, а он требует пароль предыдущего владельца»

© TopBee83 / Reddit НибаньтиКрипто 8 часов назад Тоже без анестезии часто лечу зубы, если обычная пломба. Но не из-за экономии. Раздражает, как долго она проходит с этим онемевшим ртом. Ну и высокий болевой порог. - - Ответить

«Ситуация патовая. Покрасила волосы, полгода просидела дома. А теперь меня зовут на собеседование на работу, где запрещены яркие цвета. Не знаю, как это все смыть»

«Купила книжку, а она начала разваливаться прямо во время чтения»

«В следующий раз буду покупать в твердом переплете» © Zachman523 / Reddit

Порой на распродажах не экономишь, а просто выбрасываешь деньги на ветер

Купил джинсы на распродаже меньшего размера. Думаю, ну вот похудею — и как раз будут. И да, реально похудел и влез, но вот беда: все-таки размеры другие, в первую же неделю порвал в паху. Экономия на распродажах, да ну ее нафиг. Лучше купить то, что тебе реально идет, сейчас, за полную цену. © ДжонДоу / ADME

«Хотела сама сделать свежевыжатый сок и в итоге израсходовала 14 апельсинов, чтобы получить эти жалкие капли»

«Решил сам постричься, и машинка сломалась прямо в середине процесса. Ну что ж, буду ходить так, пока не куплю новую»

«Купили с парнем пару джинсов по дешевке, и вот что с ними стало после стирки»

Пока их раскладывала, чтобы сделать фотку, еще пару дыр наделала © Unknown author / Reddit

Мои ученики-школьники разгуливают в таком же. © Lopsided_Dare9870 / Reddit

С брюками вообще стоит быть аккуратнее

Однажды купила пару недорогих кожаных штанов. Обожала их, носила не снимая целый месяц. И вот как-то поехала в ТЦ, долго там уже гуляла. Тут какая-то женщина похлопала меня по плечу и такая, мол, дамочка, у тебя со штанами беда. На попе. Я бегу в туалет, глядь — задний шов держался на парочке ниток! Сколько же людей за этим наблюдали! © Zealousideal_Pen820 / Reddit

С вещами на вырост есть извечная проблема

Я была очень высокой, и мне во втором классе на вырост купили коньки 39 размера. Вот только у меня даже в моем приличном сейчас возрасте размер ноги 37. © Ольга Дурова

«Экономия на посуточном жилье тоже может обернуться сюрпризом»