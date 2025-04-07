15 человек, для которых день без приключений на работе — праздник

Работать в большом коллективе и пересекаться множеством клиентов — это не для всех. Одним по вкусу сидеть в своем кабинете и видеться с другими людьми по минимуму, а другим вообще нравится исключительно удаленка. Но даже те, кто любит общение, не всегда могут сохранить свое душевное спокойствие. То клиенты начудят, то коллеги.