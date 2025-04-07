15 человек, для которых день без приключений на работе — праздник
Народное творчество
3 часа назад
Работать в большом коллективе и пересекаться множеством клиентов — это не для всех. Одним по вкусу сидеть в своем кабинете и видеться с другими людьми по минимуму, а другим вообще нравится исключительно удаленка. Но даже те, кто любит общение, не всегда могут сохранить свое душевное спокойствие. То клиенты начудят, то коллеги.
- Работаю в поддержке оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке голос молодой женщины, та говорит шепотом: «Девушка, помогите, пожалуйста. Я сейчас назову номер, а вы мне скажите, как владельца зовут, а то он вот сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться». © Подслушано / Ideer
- Работал как-то официантом, подавал завтраки высокопоставленным лицам. Пришел однажды мужчина, я сказал ему: «Доброе утро». А он ответил, что ничего доброго нет, ночь у него была ужасная и день тоже не выглядит многообещающим. Затем, когда я положил перед ним грейпфрут, он выразил недовольство. Мол, он предпочитает белый сорт, а розовый безвкусный. На следующий день, когда он вновь пришел и начал есть грейпфрут, тот с идеальной точностью плюнул струей сока прямо мужику на галстук. Я изо всех сил старался сохранить невозмутимое выражение лица. © Colin Hall / Quora
- Заказали у нас как-то пиццу. Спрашиваю у девушки, на какой адрес привезти. Та не говорит. Я такой: «Но куда ж ее везти тогда?» Та не унимается: «Не знаю свой адрес». Я вновь повторяю, что без адреса не смогу доставить еду. Девушка психанула и выдала, что она тогда где-нибудь в другом месте закажет. © Tru-***** / Reddit
- Работаю детским стоматологом. Как же в душу плюют мамашки и папашки, считая, что если их ребенок плачет и истерит, то это вина врача. Я, видите ли, обязана развлекать их чадо. И раз я детский врач, то дите не должно и пискнуть во время лечения. Половина зубов — кариес, пульпит или периодонтит, изо рта пахнет, как при кишечной непроходимости. А врач, видите ли, больно удаляет. Таким особо умным в прекрасную головушку не приходит, что ребенок боится. Делаешь без спроса платный укол, чтобы их чаду было не больно, — пишут жалобы. Просят сами его, говорят: «Спасибо, доктор». И от меня к главному врачу. Скорее бы поменять работу! © Подслушано / Ideer
- Заказала у нас одна мадам курицу навынос. И поставила упаковку прямо под кондиционер в машине. Она была крайне удивлена, что еда остыла. Позвонила нам и разоралась. Босс решил сделать ей новую порцию бесплатно. Дама возвращается, ей выдают новую упаковку. А та берет, вышвыривает ее из окна и удаляется. © insert-bacon-emoji / Reddit
- Работаю консультантом в магазине нижнего белья. Мужчины посетительниц со своими «оригинальными» шутками утомили. Теперь, когда эти «юмористы» выпаливают очередной перл, я беру и включаю мелодию, которую проигрывают, когда неудачно пошутили. После этого они затыкаются, и я могу спокойно поработать. © Подслушано / Ideer
- Работал супервайзером в колл-центре. Как-то прохожу мимо одной из кабинок, где сидят сотрудники, и вижу: один из них вытащил шнурки из ботинок, поджег их и просто сидит и смотрит на это. Я сказал ему, что он уволен, а он рассмеялся. Потом он нажаловался на меня в отделе кадров, но это ему не помогло. © Invisiblelol / Reddit
- Как-то раз у нас в ресторане пожилая дама упала в обморок. Это было что-то серьезное, потому что приехала скорая и начала оказывать ей помощь прямо в коридоре. Из-за этого я минут на 20 припоздал с передачей заказа навынос. Этот человек прекрасно видел, что у нас происходило, а потом, когда ему все-таки удалось забрать еду, он начал говорить, мол, еда еле теплая, а я вообще ему жизнь испортил, потому что забыл положить подливку. В шоке от людей. © the_halfblood_waste / Reddit
- Прихожу в понедельник утром на работу и вижу записку: «Я положил два кекса в холодильник в комнате отдыха, и кто-то съел один из них. Обратитесь к врачу, в них было сырое мясо, так как они предназначались для собак. Я не хочу, чтобы вы заболели». © Unknown author / Reddit
- Клиентка как-то раз попросили обрезать штору. Я спрашиваю, мол, какой размер. Оказалось, что наша штора изначально короче запрашиваемой длины. Так вот, клиентка как с катушек слетела, когда узнала, что я не могу сделать штору длиннее. © LatishaASpray / Reddit
- У нас на работе была уборщица, которая ела чужие обеды. Если она откусывала кусочек и ей не нравилось, она просто выбрасывала всю порцию в мусорное ведро, где ее потом находили другие сотрудники. В конце концов ее поймали за этим занятием и уволили. © MegAcedU / Reddit
- Мы ставим кофемашины в офисы и рестораны в аренду. Поставили машину в IT-компанию. Компания стабильно брала около 20 кг кофе в месяц. Потом стали брать больше. И тут заявили, что количество сотрудников у них не менялось, кофе они пьют столько же, но зерна подозрительно быстро заканчиваются. Как так? Приехал техник, проверил. Оказалось, товарищи айтишники влезли в настройки и поменяли дозировку кофе на порцию — «чтобы было покрепче». Ну окей, перенастроили, поставили пароль. Через пару месяцев снова очень много зерна стало уходить. Айтишники взломали пароль и снова изменили граммовку. Техник почесал в затылке, прикрутил на дверцу, закрывающую панель настройки, «ушки» и повесил замок. © HoneyBelllochka / Pikabu
- Работаю гинекологом. На днях пришла женщина, принесла снимок УЗИ, который делала я. Говорит, мол, нашла в такси и теперь хочет вернуть счастливой будущей маме. Я говорю: «Нет, так не пойдет, медицинская тайна, я сама передам». И тут она призналась, что нашла снимок в машине мужа и хочет точно знать, изменяет он ей или нет. Так хотелось сказать, что это уже второй ребенок ее мужа от другой женщины, и каждый раз они приходят вместе, но я ничего не сказала, не имею права. © Подслушано / VK
- Пришел ко мне однажды пациент, сказал: «Кажется, я поранил глаз, когда снимал линзы. Ничего не вижу». При осмотре у него обнаружилось четыре линзы в одном глазу. Оказывается, он просто забывает, снял он их или нет. © Caitlin Ferrier / Quora
- Работал в администрации университета. Позвонила как-то раз женщина, мол, у ее дочери какие-то проблемы с электронным аккаунтом. Я искал, искал, но так и не нашел ее дочь среди студентов. Все перепробовал: имя, номер студенческого билета, ну нет ее. Дама начинает орать, что я бесполезен. А потом оказалось, что у нее две дочери. И она позвонила не в тот университет. © Princess_Piggie / Reddit
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