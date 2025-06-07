13 человек рассказали, из-за какой мелочи разрушились их отношения. Но оно и к лучшему

Бывает , что родственники мешают счастью молодых . У моей знакомой при подготовке к свадьбе рассорились свахи ( будущие теща и свекровь ) . Да так , что свадьбу пришлось отложить. Даже рождение у молодых ребенка (внука) их не применило .. Постоянные склоки разрушили молодую семью..