13 человек рассказали, из-за какой мелочи разрушились их отношения. Но оно и к лучшему

Истории
4 часа назад

Любовь — штука непредсказуемая, а расставания иногда происходят по самым абсурдным причинам. Эти пары были уверены, что у них все серьезно, но судьба распорядилась иначе.

  • Муженек моей знакомой долгое время не давал ей денег на хозяйство, врал, что зарплату задерживают. А потом выяснилось, что все деньги он отдавал бывшей жене и ребенку. Когда подруга его погнала, он нагло попросил отвезти его с вещами к бывшей. А вы говорите, не бывает таких. © Зинаида Миронова / Dzen
  • Нашли с мужем классную квартиру в ипотеку, подали документы в банк. Мои накопления пошли бы в дело, мои родители предложили помощь, а он хотел машину свою продать и добавить. На следующий день после моего дня рождения банк одобрил кредит, но тут муж предложил кредит нам взять на него, а квартиру на его маму оформить. Мол, она ее сдавать будет, а мы за это сможем у нее жить. А то у меня паспорт другой страны и оформлять на меня недвижимость «неудобно». Я отказалась, в банк мы не поехали. Позже он прислал сообщение, что мы разводимся. © Подслушано Телеграм / Telegram
  • Один наш знакомый под видом командировок ездил с любовницей по курортам. Отдыхал не в самых дешевых номерах. И на свои развлекашки брал кредиты. Супруга с детьми даже не подозревала. Узнала, когда им коллекторы начали названивать. Начались разборки. Муж признался и в кредитах, и в любовнице. Развод через суд. Кредиты повесили и на жену тоже. Раз имущество в браке общее, то и кредиты на любовницу выплачивать обоим супругам. Суды продолжаются. © Анна Светличная / Dzen
Милка Люда
4 часа назад

Это жесть!! Гулял с любовницей , а платить с женой пополам !!! Какие бывают низкие мужчины !!!

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  • Узнала, что муж изменяет с коллегой. Вида не подала, решила сначала подготовиться к разводу и только потом сообщить. Звонит муж и говорит, что его срочно отправляют в «командировку» за границу с этой дамой, чтобы я ему вещи собрала. Я ему и собрала: в трусах проделала дырки, носки вытащила из грязного белья, две футболки с надписями «Лучший папа и муж», шорты сына, офисную одежду нормальную положила. Потом выяснилось, что тусил он в «командировке» на Шри-Ланке первый день в классическом костюме. © Подслушано / Ideer
  • Познакомилась с симпатичным парнем. Через неделю он заявил, что не готов к серьезным отношениям, однако с удовольствием будет со мной иногда встречаться. Меня расклад не устроил. Разошлись. Спустя три года он нашел меня в социальных сетях и написал: «Смотрю, ты замуж вышла. Ну поздравляю. Ты же только этого и хотела». Вообще не поняла, к чему такое сообщение. © Мария Р. / Dzen
  • Утром незнакомец подарил мне букетик ромашек. Маленький и очень милый букет моих любимых цветов. Мужчина просто подошел ко мне, когда я стояла на остановке, протянул букет, подмигнул и ушел. И я осознала, что это первый мой букет от мужчины за последние 12 лет. Угадайте, сколько лет я замужем. Сегодня иду подавать на развод. Конечно, цветы — не единственная причина. Но именно они стали последней каплей. © Палата № 6 / VK
  • Подруга вкалывала за двоих, ее бывший сидел дома, типа работу искал. А потом соседка нашептала, что к нему девица каждый день ходит. Подруга в шутку спросила мужа, мол, ты точно один вакансии смотришь? А тот на серьезных щах ей: «Ой, ну можно подумать, ты на работе ни с кем не крутишь». © Voyager / Dzen
  • Мой начальник недавно развелся. Его жена рассказывала людям, что одна из причин — это то, что он использовал слишком много туалетной бумаги. Она вообще очень экономная женщина, умудрялась даже, когда муж был в ванной, слушать, не использует ли он там слишком много бумаги. © dizzylyingdown / Reddit
  • Пашу на двух работах, еще свой магазин есть. На быт катастрофически не хватает времени. Наняла домработницу, которая приходит 2 раза в неделю.
    Стала я встречаться с мужчиной, его все устраивало. И вот как-то остался он у меня на ночь, задержался и вдруг встретился нос к носу с моей помощницей. И разразился скандал. Мол, как это так, я не сама все делаю! Женщина же должна сама вести хозяйство, даже если вкалывает 25/8. На том и разбежались. © Подслушано Телеграм / Telegram
  • Бывший не выкладывал наши фото в сеть и не рассказывал никому, что мы вместе. О знакомстве с родителями даже речи не шло. Я стала подозревать неладное. В какой-то момент собралась с мыслями и сказала прямо. Оказалось, мой кавалер просто боялся, что я не понравлюсь его маме. Я в свой 21 год понимала, что это какой-то бред и надо ему взрослеть. Из-за этого мы и расстались. А потом так вышло, что я стала работать с его мамой. Я видела ее фотки, поэтому узнала ее, но все стеснялась заговорить. Однако сейчас мы хорошо общаемся. И знаете что? Я ей очень нравлюсь. Она время от времени даже спрашивает, не хочу ли я снова сойтись с ее сыном. Я, конечно, не хочу. © Карамель / VK
  • Мы развелись из-за тещи. Ее постоянные манипуляции добили наши отношения. Дошло до того, что жена проводила больше времени с ней и на работе, чем со мной. И мне это надоело. Я приходил домой с работы, а жены не было, потому что она до ночи торчала у своей мамочки. В выходные мы тоже не могли провести время вместе, потому что теще надо было срочно ехать покупать какую-то очередную фигню. Когда у нас родился ребенок, стало еще хуже. Я чувствовал себя как между молотом и наковальней. Короче, развелись, уже пару лет прошло. Бывшая все так же ссорится со своей матерью. © andyman171 / Reddit
  • Я обожаю мужиков, которые держат свое слово. Балаболов мне в жизни хватило. Бывший постоянно что-то обещал и не выполнял. Однажды сказал, что в выходные сходим в кино. В итоге проснулись в субботу, а он благополучно забыл и запланировал уже себе что-то другое. Или пообещал сделать предложение на 3-летие отношений. В итоге вместо кольца получила билеты на море. Тоже неплохо, но договаривались ведь о другом! Устала я от вранья. Ушла от него. © Карамель / VK
ucTepu4ka
1 день назад

Думаю, он н а море хотел предложение сделать)) у меня так было🤣

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  • Подруга долго встречалась с молодым человеком, подали заявление в ЗАГС. А живем мы в маленьком поселке, все друг друга знают. День свадьбы, невеста в платье ждет жениха, а его нет. И тут звонок из ЗАГСа — жених утром забрал заявление. Объяснил тем, что родители невесты мало денег потратили на свадьбу. Благо, люди пошли навстречу. Все наготовленное в кафе родственники невесты забрали и уехали на природу. А девочка потом вышла замуж за золотого парня. И он ее на руках уже 20 лет носит. © Ромашка / Dzen

Комментарии

Уведомления
Милка Люда
4 часа назад

Бывает , что родственники мешают счастью молодых . У моей знакомой при подготовке к свадьбе рассорились свахи ( будущие теща и свекровь ) . Да так , что свадьбу пришлось отложить. Даже рождение у молодых ребенка (внука) их не применило .. Постоянные склоки разрушили молодую семью..

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