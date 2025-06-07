13 человек рассказали, из-за какой мелочи разрушились их отношения. Но оно и к лучшему

Это жесть!! Гулял с любовницей , а платить с женой пополам !!! Какие бывают низкие мужчины !!!
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Любовь — штука непредсказуемая, а расставания иногда происходят по самым абсурдным причинам. Эти пары были уверены, что у них все серьезно, но судьба распорядилась иначе.
Это жесть!! Гулял с любовницей , а платить с женой пополам !!! Какие бывают низкие мужчины !!!
Бывает , что родственники мешают счастью молодых . У моей знакомой при подготовке к свадьбе рассорились свахи ( будущие теща и свекровь ) . Да так , что свадьбу пришлось отложить. Даже рождение у молодых ребенка (внука) их не применило .. Постоянные склоки разрушили молодую семью..