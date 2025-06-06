15 доказательств того, что от классного свидания до провального — один шаг
Народное творчество
6 часов назад
У каждого из нас — свое представление об идеальном свидании. Для одних — это неспешный ужин в уютном кафе, для других — прогулка по ночному городу или прыжок с тарзанки. А курьезы и неловкие моменты могут превратить обычный вечер в историю, которую потом с удовольствием пересказываешь друзьям. Например, когда вместо кавалера на встречу приходит его «группа поддержки».
- Пошла на свидание. Гуляли в парке. Парень сказал, что отойдет на секунду, чтобы взять что-нибудь вкусненькое. Прошло сорок минут. Я уже собиралась уходить, и тут он появляется и говорит: «Извини, просто меня тетя на халяву покормила. Она тут рядом живет и позвала к себе. Не упускать же такую возможность». © Палата № 6 / VK
- Была на свидании. Мальчик прижал меня к себе, принюхался и спросил:
— А что за парфюм? Так вкусно пахнешь! Как елочка, шишками и иголками!
Я лишь загадочно улыбнулась, в голове поставив галочку: больше не развешивать по дому освежители воздуха с запахом хвои. © Убойные Истории / VK
- С подругой договорились: когда она cвидании, я ей звоню. Если парень ей не нравится, она ему скажет, мол, вызвали на работу. И вот она на свидании, я звоню, она мило так отвечает. Через 10 минут перезванивает вся в слезах: оказалось, что этому парню позвонили и «срочно куда-то вызвали». © Карамель / VK
- Познакомилась в сети с очаровательным парнем, долго болтали, а затем решили встретиться. На свидание он пришел без цветов и с большим рюкзаком за спиной, я немножко удивилась, но потом подумала, что у всех свои причуды. Гуляли по городу больше трех часов, разговаривали буквально обо всем на свете. В конце прогулки он проводил меня до дома и со словами: «А у меня для тебя подарок, надеюсь, что понравится» вытащил из рюкзака пакет, набитый книгами о Стране Оз. Оказывается, что в одной из переписок я сказала, что всегда мечтала о всей серии. А он запомнил и столько времени протаскал четырнадцать книг у себя за спиной. Да, детки, это любовь с первого взгляда! © Палата № 6 / VK
- Договорились встретиться у метро. Однако молодой человек не соизволил прийти. Зато явились его мама, папа и тетя. Они хотели посмотреть на меня. А я стояла и удивлялась, почему какие-то посторонние люди так пристально меня разглядывают. © VividIcyMAri / Pikabu
- Пригласил меня симпатичный парень на свидание. Мы встретились, погуляли, пошли в заведение быстрого питания. Сели за столик, парень сказал, что здесь делают вкусное мороженое, попросил его подождать. Вернулся он с одним рожком, который сам же и начал есть. Еще сказал: «Спасибо, Надя, что придержала мне место!» © Палата № 6 / VK
- Работаю официантом. Вчера обслуживал девушку и парня, у которых, видимо, было свидание. Минут 15 она скандалила, мол, вареники у нас со сметаной подаются, а ведь она веган! А я просто не мог сдержать смех, ведь девушка до этого заказала салат с майонезом — съела и глазом не моргнула. То ли девчонка вообще не в курсе, из чего делают майонез, то ли не такой уж она и веган. © Палата № 6 / VK
- Это было мое лучшее свидание. Парень не смог заплатить за кофе и сказал: «Лезь в окно, я отвлеку официанта, они за тобой не побегут!» Мне пришлось все оплатить самой. Парень еще пару месяцев писал и искренне не понимал, почему я ушла, не попрощавшись, и больше не отвечаю ему. © Подслушано / Ideer
- Была на свидании. В конце ужина мой кавалер попросил раздельный счет. Это было неожиданно, потому что он оплатил мне такси и купил цветы. Ну ладно, думаю. Достала кошелек, он сказал: «Нет, погоди, мы же еще не выяснили, кто платит», потом отодвинул посуду на край стола и поставил туда локоть, дав понять, что сейчас будет армрестлинг. Я проиграла и честно заплатила за нас двоих. © Палата № 6 / VK
- Это было наше первое свидание: ужин в ресторане, прогулка по городу. Кавалер вызвал мне такси премиум-класса, выбрав способом оплаты свою банковскую карту. Подъехал роскошный мерседес. Я чуть не завизжала от восторга! Мы попрощались, я села в такси и в пути услышала: «Оплата банковской картой будет заменена на наличные». © Карамель / VK
- На первое свидание парень пригласил меня в суши-бар. А я ненавижу эту сырую рыбу и взяла с собой курицу, ну не голодать же весь вечер. Получилось так, что мы оба не ели эти суши и постоянно отлучались в туалет. Когда я в очередной раз вернулась из дамской комнаты, парень убрал с моей кофточки кусочек курицы и промолвил: «М-м-м, курочка. А у меня пирожки». Так я поняла, что это судьба. © СИТУАЦИЯ / VK
- Познакомился с девушкой в соцсети. Девушка была очень симпатичная и приятная. Решили через неделю встретиться в кафе. Она пришла с подругой, а я этого терпеть не могу. Это ведь свидание, а не встреча друзей! Отошел позвонить и краем уха услышал такую беседу: «Парень нормальный, но не мой тип. Давай, как обычно, поедим вкусно и попрощаемся». Я не скупердяй, но в мои планы не входило кормить двух подружек. Незаметно подошел к официанту и сказал, что счет будет раздельный. Девушки заказали первое, второе, салат, напитки и десерт. Я заказал кофе и штрудель. В конце попросил счет. Когда нам принесли 2 счета, девушки вдруг начали верещать, что я нищеброд, маменькин сынок и так далее. А я просто оплатил свой счет, дал официанту на чай и ушел. © geektatoo / Pikabu
Повороты судьбы иногда бывают такими крутыми и классными, что начинаешь верить в чудеса.
- На первое свидание парень пригласил меня на ужин в ресторан. В моем салате оказались помидоры черри. Стоило мне откусить один, как сок и мякоть брызнули прямо в глаз моему кавалеру. Я уже решила, что это провал, но парень только рассмеялся. А через три месяца мы были уже помолвлены. © Leslie Hammer / Quora
- Давно нравилась одна девушка, и вот мы с ней познакомились. Она оказалась творческой натурой, поэтому обычное кафе вряд ли произвело бы на нее впечатление. Я узнал, что в городе проходят концерты классической музыки — спросил, нравится ли ей. Она сказала, что очень любит такие мероприятия. Я купил билеты на самый поздний концерт — в 19:00. Но, как назло, перед этим пришлось работать почти сутки: отдежурил ночь, а потом заменил заболевшего коллегу на дневной смене. Начальник отпустил на час раньше. Прибежал домой, быстро перекусил, принял душ и помчался на свидание. Пришли на концерт, девушка была в восторге. Мне вроде тоже зашло. Но в какой-то момент я стал чувствовать, что вся эта классика меня отлично убаюкивает. Я уже и щипал себя, и на стуле ерзал, лишь бы не уснуть. Увы, организм сдался... Я уснул. Разбудила меня девушка по окончанию концерта. Оказывается, я проспал 40 минут, еще и громко сопел, что девушке совсем не понравилось. Она с недовольным видом уехала домой. Я пытался ей позвонить, объяснить, что работал почти сутки, не спал, но она больше на связь так и не вышла. © Рабочие истории / VK
- Мама с подругой часто собираются у нас на кухне и выбирают мне жениха. Ничем хорошим это не заканчивается. В прошлый раз был племянник маминой подруги. Молодой парень, который еще совсем не видел жизни. Мы с ним гуляли до темноты, а затем он попросил проводить его домой, ибо уже поздно и ему страшно. © Не все поймут / VK
Героям этой статьи жизнь также подкинула немало эмоций. Так, одна свадьба обернулась провалом, а все из-за матери невесты.
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