15 доказательств того, что от классного свидания до провального — один шаг

У каждого из нас — свое представление об идеальном свидании. Для одних — это неспешный ужин в уютном кафе, для других — прогулка по ночному городу или прыжок с тарзанки. А курьезы и неловкие моменты могут превратить обычный вечер в историю, которую потом с удовольствием пересказываешь друзьям. Например, когда вместо кавалера на встречу приходит его «группа поддержки».