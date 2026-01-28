Я так с вышивкой: с мелким ребенком не спала и так плюс ещё как маньяк вышивала. Педиатр к нам приходила и удивлялась: "Вы спите вообще?!". Я такая: "Как говорила моя бабушка, на кладбище поспим". Спать хотелось адски, но... Маньячество побеждало
14 человек вспомнили советы, которые в нужный момент все расставили по местам
53 минуты назад
- Искала работу 3 месяца. Бегала по собеседованиям как проклятая. И вот заносит меня к одной кадровичке: цеплялась к каждой запятой в резюме. Уже не знает, как меня слить и задает коронный вопрос: «А почему уволились с последней работы?» И тут я вспомнила совет подруги и выдаю: «Знаете, я там переросла свою должность. А топтаться на месте не люблю. Поэтому хочу расти и развиваться в новом месте». У неё аж лицо перекосило. Она-то сидела, ждала жалоб на начальника или нытья про зарплату. А тут — шах и мат! Попрощалась она со мной молча, сквозь зубы. А вечером мне пришел оффер. Видимо, решили, что такие уверенные кадры им нужны.
- Одна мудрая женщина дала совет: «Ты можешь весь день лежать на диване, листать соцсети, смотреть фильмы, но как только подходит время возращения мужа с работы — хватайся за тряпку, пылесос, готовку. У мужа будет иллюзия, что ты каждый день выматываешься по дому, хозяюшка». Если же, наоборот, всё переделать в его отсутствие и прилечь на 5 минуточек перед его приходом, то у он решит, что ты только и лежишь на диване целыми днями. © Подслушано / Ideer
- Была очень насыщенная неделя, захотелось отвлечься. Звоню маме, прошу совета, так как фильмы смотреть нет желания, выходить из дома — тоже. Ну она и посоветовала научиться вязать, мол, её такое занятие очень хорошо отвлекает и успокаивает. Ну что, любимая моя мамочка, раньше я просто уставала, а сейчас уже неделю по ночам не сплю... всё вяжу и вяжу. Жди Новый год — уже готовы шарф, носки! © Подслушано / Ideer
- Я из тех, кто после работы первым делом садится за компьютерные игры. Бывшую это страшно бесило — были постоянные скандалы. Нынешняя поступила иначе: просто стала приходить домой позже. Когда я наконец спросил, где она пропадает, спокойно ответила: «С друзьями встречаюсь, гуляю, ужинаю. Ты же всё равно в это время играешь». На следующий день я удалил все игры. © Подслушано / Ideer
- В девятом классе я перешёл в новую гимназию. В первый же день классная руководительница отвела меня в сторону и заявила: «Мурат, мне не так важно, как ты будешь учиться. Мне важно, чтобы ты занимался в школе чем-то, кроме учебы». После этого я попробовал себя везде: олимпиады, спорт, разные кружки. В итоге остановил свой выбор на театральной группе. А раньше думал, что приношу хорошие оценки и этого для школы достаточно. © aidralin
- Самый ценный совет во взрослой жизни мне дала мама. Она сказала: постарайся не делать за ребёнка ничего, пока он сам об этом не попросит. Дать ему время захотеть, осознать, попробовать самому — и только потом помочь. Тогда это воспринимается совсем иначе. До этого я всё время бежала впереди паровоза и искренне не понимала, почему ребёнок постоянно недоволен. © geradea
- Мне дед как-то дал классный совет. День до экзамена — день тишины. Ничего не читай, не учи, сходи погуляй с подругами, отдохни. (При условии, конечно, что до этого ты к экзамену хорошо готовилась). Я один раз перед экзаменом в школе так и сделала — пошли с одноклассницами в кафе, отлично поели, потом пошли гулять, расслабились, и на следующий день хорошо сдали экзамен © viktoriatomberg
Ага, жди пока ребёнок сам захочет зубки почистить или искупаться...🤣🤣🤣
- Как-то друг заметил, что я часто бросаю рисунки на полпути, и спросил почему. Я ответила привычное: «Потом закончу». Он посмотрел на меня и спокойно сказал: «А зачем потом? Что ты такого делаешь, что не можешь закончить сейчас?» И попал в точку. Я и правда никогда не возвращалась к недоделанным работам — просто откладывала и забывала. С тех пор стараюсь всегда доводить рисунок до конца, если уж за него взялась. © Unknown author / Reddit
- Один из самых полезных советов в жизни я получила от папы. Когда я отпрашивалась погулять с подругами, он без вопросов давал ровно ту сумму, которую я просила. А уже у двери добавлял ещё немного и говорил: «Чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно, у тебя всегда должны быть лишние деньги в кармане». Тогда я воспринимала это буквально и только повзрослев поняла, что он учил меня гораздо большему: всегда иметь внутренний резерв и не оставаться без опоры. © sofa5995
- В старших классах мне советовали идти не в обычную химию, а в углублённую. Я сомневалась в себе и была уверена, что просто не потяну этот уровень. В итоге решила поверить в себя — и это оказалось одним из лучших решений в школе. Обычную группу вёл ужасный преподаватель: половина класса вылетела, остальные еле дотянули до троек и четвёрок, без единой пятёрки. А в углублённой химии была учительница, которая искренне обожала свой предмет и своих учеников. Это был редкий случай, когда обучение превращалось в удовольствие — такие педагоги в школе встречаются крайне редко. © Unknown author / Reddit
Как меня в школе бесила фраза - а что классик хотел сказать этим произведением? Да, что хотел то и сказал!!! Додумывать за другого человека, что он имел в виду это неправильно и зачастую в неверно !!!
- Когда передо мной встаёт сложный выбор, я вспоминаю фразу из книги: «каждый выбор — это одновременно отказ от чего-то другого» и просто думаю, от чего мне будет легче отказаться — сразу становится ясно, что на самом деле важно. © sofi.kachalova
- В детстве с трудом засыпала, и мама посоветовала придумать какую-нибудь историю и начать развивать её повествование. Я тогда придумала незамысловатый сюжет, нескольких персонажей... Это помогло! Я не замечала, как засыпала. Вот только с тех пор прошло уже почти 20 лет, а привычка осталась. И все мои герои тоже. У них нынче события похлеще «Санта-Барбары» происходят. © Подслушано / Ideer
- Когда мою двоюродную прабабушку спрашивали, почему она так и не вышла замуж, она всегда с достоинством отвечала: «Хорошего не было, а плохой был не нужен». И пусть это даже не совет, а скорее жизненная позиция, но почему-то её эту фразу я помню лучше многих мудрых наставлений. © _little_world_art_
- Перед финальным экзаменом преподаватель прислал нашей группе электронное письмо, содержание которого я запомнила надолго. Он написал, что не будет желать удачи — её желают тем, кто сомневается в себе. А он хочет пожелать нам найти время нормально подготовиться, потому что именно это и гарантирует хороший результат. © erwreckahh / Reddit
Вот так, иногда всего пара фраз может перевернуть наше восприятие себя и мира.
А вот здесь можно найти еще
Про "хорошего не было, плохого не надо".
Позиция хорошая, но... Так можно обесценивать все, чего ты хотел/а, но не удалось получить. Ну и, может быть, проблема в тебе, что хорошим не нравилась, но вместо работы над собой, всех плохими называешь, раз тебя хоть любую не хотят (а сама при этом все равно выбором занимаешься)
