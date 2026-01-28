14 человек вспомнили советы, которые в нужный момент все расставили по местам

Про "хорошего не было, плохого не надо".

Позиция хорошая, но... Так можно обесценивать все, чего ты хотел/а, но не удалось получить. Ну и, может быть, проблема в тебе, что хорошим не нравилась, но вместо работы над собой, всех плохими называешь, раз тебя хоть любую не хотят (а сама при этом все равно выбором занимаешься)