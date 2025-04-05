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16 коротких, но мощных советов от психологов, которые все расставили по местам
Истории
3 часа назад
Иногда всего одна фраза может перевернуть наше восприятие себя и мира. Пользователи поделились историями о том, как советы психотерапевтов помогли им преодолеть трудные периоды, изменить мышление и обрести внутреннюю гармонию.
- В подростковом возрасте я очень себе не нравилась и постоянно называла себя «картошкой». Пошла к психологу, и она сделала то, что навсегда изменило мое отношение к себе. Она дала мне маленькую пластиковую игрушку в виде картофелины с надписью «Некоторым нравится картошка». © dangerous_bends / Reddit
- Однажды совершенно случайный психолог в моей жизни задала на удивление точный вопрос: «Скажите, где ваше дно?» И тут я поняла – а вот же оно! Пора уже, наверное, всплывать. © hanna_charnushka
- Мой терапевт бросил это как-то вскользь, но фраза засела у меня в голове:
«Старайся находить что-то приятное в каждом дне. Пусть это будет даже мелочь — горячий душ, прогулка, чашка вкусного кофе. Если станет грустно, вспомни, что сегодня тебя порадовало, и осознай: ты сделал для себя что-то хорошее». © schoonerw / Reddit
- Психолог напомнила мне фразу из мультфильма про паровозик из Ромашково: «Если мы не увидим первых ландышей, то мы опоздаем на всю весну». В круговороте бытовых дел, работы и стремления провести время с пользой, успеть сделать множество дел, мы часто упускаем саму жизнь. Теперь я стараюсь замедляться и наслаждаться настоящим моментом. © emoyska
- Психотерапевт рассказала мне, что лучший способ снизить кортизол – это начать кричать или напевать. В животном мире, когда уровень кортизола становится слишком высоким, зверюшки встряхиваются или дрожат для его снижения. А наш блуждающий нерв рядом с горлом проходит. Так что кричите, пойте – полегчает!
А еще, вина – это тяжелая и ненужная штука. Просто представьте, что это чемодан, бросьте его и идите дальше. © dragonflyladyofskye / Reddit
- Однажды я спросила своего психолога: «Как вы справляетесь со всеми негативными эмоциями, которые на вас проецируют?»
Он ответил: «Это не мои эмоции». Думаю, он сам не осознавал, насколько глубоко это прозвучало. © wirestyle22 / Reddit
- Был у меня в жизни сильно перегруженный стрессом период: и на работе нервотрепка, и в семейной жизни напряг. И вот, на одном из сеансов психолог мне говорит: «Сейчас научу тебя волшебной фразе — в следующий раз, когда начнется тревога, просто спроси себя — "И что?" На работе отругают. — И что? Маме всякого наобещала и не успеваю. — И что?»
И действительно, этот вопрос очень хорошо помогает понять, стоит ситуация треволнений или нет.
- Когда я не выдержала и разрыдалась от усталости жить в постоянном страхе и тревоге, мой психолог сказал: «Ты не можешь быть храброй, если сначала не испугаешься». С тех пор я помню, что страх, каким бы сильным он ни был, не вечен. Теперь я стараюсь видеть в нём возможность доказать себе, что могу справиться. © AnxiousAxolotyl88 / Reddit
- Я поделилась с психотерапевтом, что, несмотря на сравнительную молодость, мне кажется будто уже слишком поздно добиваться того, чего я хочу. Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Ты, что, уже умерла?» — «Нет, конечно!». — «Тогда время еще есть». С тех пор эта фраза стала моим ежедневным напоминанием. © mindfulexhale / Reddit
- Моя психотерапевт сказала: «Ты не такая уж интересная». И она была права, так как я в тот период постоянно переживала и тревожилась, все время думала, что люди в магазине будут осуждать меня за плачущего ребенка или растрепанные волосы. Но в реальности никому нет дела. Каждый занят своей жизнью. Никто не запомнит этот момент, кроме меня самой — и только мне решать, как я себя чувствую. © jac_kayyy / Reddit
- Этим летом из-за серьезной травмы я резко перешел от отличной физической формы к лежачему образу жизни. Во время виртуальной сессии с психотерапевтом я пожаловался на свою беспомощность. Рядом сидели мои собаки, и я в сердцах сказал, что от меня дома меньше толку, чем от них. Терапевт спросил, что мои собаки привносят в мою жизнь. Ответ был очевиден: радость, веселье, дружбу, и так далее.
Тогда терапевт спросил: «А разве вы не привносите ничего из этого в жизнь своих близких?» Этот вопрос практически мгновенно вывел меня из состояния стыда и уныния. © Unknown author / Reddit
- Мой психолог спросила, почему я выбрал такую «экстравертную» работу, учитывая, что я явный интроверт — «Если она тебя так выматывает, зачем ты это делаешь?» Я ответил: «Потому что я в этом спец». Она посмотрела на меня и спросила: «А какой ценой? Может, ты окажешься спецом и в чем-то, что не выматывает и крадет всю твою энергию?»
Так я пошел учиться на бухгалтера, уволился из школы и теперь работаю в спокойном гибридном режиме. И я намного счастливее! Лучше сплю, нормально питаюсь, перестал скрежетать зубами, и стрессовые прыщи исчезли. Совсем другой человек. © SnooCupcakes5761 / Reddit
- Самый полезный совет, который дала мне психолог: «Если боишься что-то потерять, потеряй — и больше не бойся».
Звучит грубо, но страх утраты сам по себе разрушителен. Когда мы цепляемся за что-то, панически боясь потерять, мы только приближаем этот момент. А вот когда внутренне готовы отпустить — неожиданно обретаем свободу. Парадокс, но он работает. © larinaaleks_
- Мне психолог сказала мне так: «Тревога — это не враг и не зло, а слишком заботливый друг, который хочет тебя защитить, потому что однажды видел, как тебе было больно. Не надо с ним бороться — лучше дай ему понять, что опасности больше нет». © Plus-Statistician80 / Reddit
- Быть очень чувствительным человеком — это не недостаток, который нужно исправлять. Главное — понять свои границы и потребности и жить с ними в гармонии. Мой терапевт предложила представить фиалки и подсолнухи. Оба — цветы, но такие разные. Фиалки хрупкие, пересадку не переносят, но прекрасны. Подсолнухи стойкие, их можно перемещать куда угодно, и они выживут. Ни один цветок не «лучше» другого — они просто разные. © stuttering-mime-ta2 / Reddit
- Психолог спросила меня: «Может, стоит относиться к себе как к человеку, а не к проекту?»
Эта фраза, можно сказать, изменила мне жизнь. Я всегда видела себя как что-то, что нужно исправлять, а любую ошибку воспринимала как доказательство своей несостоятельности. Но ведь людям свойственно ошибаться, и это не значит, что они сломаны. Я научилась давать себе право на ошибки — так же, как дала бы его любому другому человеку. © Unknown author / Reddit
А вот еще 17 увлекательных историй из мира психологов и их клиентов.
Комментарии
Уведомления
Хорошие советы! Это действует, только нужно себя направлять. Если тебя с детства учили другому, трудно в миг измениться от того, что тебе об этом сказали. Это работа по перевоспитанию себя)))
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интро и экстравертизм - очень серьезная проблема если вы не очень себе представляете что это такое, а главное как построить взаимоотношения а может и жестко прервать их
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