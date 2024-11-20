- Если вас кто то бесит , напишите ему письмо , а потом сожгите его ! - Хорошо доктор , а с письмом что делать ?
17 увлекательных историй из мира психологов и их клиентов
В последнее время стало популярно прорабатывать душевные травмы, ходить к психологу. Кто-то считает, что это действительно помогает, другие же уверены, терапия — это деньги на ветер. Так или иначе с психологами и клиентами нередко тоже происходят эпичные истории, о которых и поведали герои нашей статьи.
- В подростковом возрасте очень сильно парился насчет прыщей, которые были причиной большинства моих комплексов. Никакие средства не помогали, все успокаивали тем, что это пройдет, а я все равно парился и комплексовал. Однажды впал в отчаяние и решил сходить к школьному психологу. Открываю дверь в кабинет, а там сидит тетенька, пьет кофе и читает книжку. Она поднимает на меня взгляд и сразу говорит: «Если думаешь, что дело в прыщах, то это не так. Дело именно в тебе». Закрываю дверь и ухожу. © Не все поймут / VK
- Мой психолог знала мою маму, так как та тоже работает в этой сфере. И весь сеанс она только и делала, что хвалила маму, говорила, какая та расчудесная женщина. Я, конечно, согласна, но все-таки я не поэтому пришла к психологу. Когда я потом рассказала маме об этом, та ответила: «Да уж, она так себе психолог». До сих пор ржем с ней над той ситуацией. © tragiccity / Reddit
- У знакомой пары начались проблемы. В браке почти 20 лет. Есть сын. Пошли на терапию. Было несколько совместных сеансов, а потом психолог сказала, что нужно походить к ней раздельно. Через месяц муж купил подержанный кабриолет, еще через 2 ушел из семьи. Развод. Оказалось, что психолог сказала ему: «Вы слишком рано обзавелись семьей и не успели получить удовольствие от холостой жизни. Вы не должны себе отказывать в этом». © Подслушано / VK
- Психотерапевт сказала мне: «Ты несовершеннолетний, поэтому твоя мама будет присутствовать на сессиях». Я в итоге так и не смог обсудить с ней какие-либо вопросы, касающиеся моей мамы, иначе мне бы потом влетело. Через 4 таких сеанса мама решила, что я психологически прекрасно справился с тем, что родители развелись. © TheBlueNinja0 / Reddit
- Подруга развелась с мужем. Она гордилась, что прорабатывает все с психологом. Но однажды призналась: «Мы развелись, потому что я абьюзер! Муж не хвалил мою еду. Наготовлю, а ему пофиг! И как-то я не выдержала и впервые обратилась к психологу. Тот и объяснил: муж и не обязан любить то, что я готовлю! И что я абьюзер! Так мы задумались о разводе.»
- Хожу к психологу. Она уверяет меня, что любые мои реакции нормальны. Но если есть хоть малейшее недовольство ее работой, она сразу начинает мне совать контакты своих коллег и налегать на то, что четкого запроса у меня нет, поводы для проработки меняются от сессии к сессии. Не понимаю, у всех так или я реально не справляюсь с ролью клиента психолога. © Подслушано / VK
- Как-то на сеансе с клиентом в комнату пробралась мышь. Здание было очень старое. Так вот два взрослых мужика 30-ти лет так испугались! Аж ногами встали на стул, пока она не ушла. © swperson / Reddit
И нифига не мышь н фото. От такой бы и я н стул залезла, просто н всякий
- Иногда пишет бывший парень и пытается выудить у меня денег. Может вспомнить какую-то ситуацию, когда платил за меня в прошлом. Когда факты подтверждаются, я скидываю. А недавно он в край офигел: написал, что был у психолога, мол, у него подавленное состояние из-за меня. Так психолог ему сказал, что нужно к психотерапевту. Теперь бывший просит, чтобы я заплатила за первый сеанс, но я согласна только на половину суммы, потому что до меня он уже был наполовину подавленным. © Не все поймут / VK
- Как-то раз я проводил сеанс дистанционно. А клиент тогда только переехал, еще не все вещи распаковал. И вот он повествует мне о чем-то сокровенном, а я наблюдаю, как его кот запрыгивает на коробку, затем на полку, крадется и скидывает семейное фото. Я только рот успел открыть, как рамка упала на пол и разбилась. Клиент испугался до чертиков. © vgmgc / Reddit
- Я думала, что самым тяжелым в работе психологом мне будет слышать страшные и болезненные истории людей, но это не так. У меня не такой богатый опыт практики, но вот с одной девушкой проводим сеансы где-то месяцев 7. Я болею за ее успехи, переживаю ее падения. Помогаю во всем разобраться, вспомнить себя и свои желания. И уже так прикипела к ней, что мне даже больно от мысли, что мы не сможем дружить в реальной жизни. Я бы действительно хотела иметь такого друга, но этикой это строго запрещено. Вот такие вот минусы профессии. © Палата № 6 / VK
Это уже неправильно - погружаться в жизнь клиента, когда просто человеческое сопереживание выходит за определенные границы.
- Я психолог. Месяца два назад у меня появилась пациентка — очаровательная девушка с глубокой депрессией. Сеансы с ней были одними из лучших за все время моей работы. Понял, что я постепенно в нее влюбляюсь. И вот ее состояние улучшалось, я хотел признаться ей в симпатии. Но внезапно она сообщила мне, что она актриса и готовилась к роли девушки с депрессией, тренировалась. Оказалось, она безумно веселая. А я все еще влюблен в те огромные печальные глаза, которые смотрели на меня 2 месяца. © Подслушано / VK
- Два раза ходил к одному психологу, и оба этих раза он буквально засыпал на сеансах. Оправдывался, мол, хотел дать глазам отдохнуть. Может быть мои проблемы не такие уж и захватывающие, но все же. Он еще имел наглость спросить, почему я отменил третий сеанс. © Mango****** / Reddit
- Молодой человек отказался идти со мной к психологу, чтобы разобраться в отношениях. Тогда я пошла сама. Пришла с запросами, что меня не слышат, не уважают, не поддерживают, недостаточно любят. Надеялась психолог даст волшебную пилюлю, и отношения станут как в фильмах. Вместо этого мы долго и упорно работали с моими установками, комплексами, блоками. Я за 3 месяца терапии прокачала себя. Помню одним утром проснулась с ощущением, что я классная и хочу жить лучше. Собрала вещи, бросила парня и съехала. © Карамель / VK
- Учил одного своего подопечного практике осознанности и заземления. Мы делали дыхательные упражнения. И вдруг по закону подлости произошло землетрясение. Я тогда сам чуть с ума не сошел, еще переживал, что мы в довольно ветхом здании. © taintsmear / Reddit
- С недавних пор мои родители начали ходить к семейному психотерапевту, взяв пример с меня и моего мужа. Нам это реально помогло. В итоге родительская семейка меня знатно удивила. Походили они где-то 2 месяца на сеансы и вдруг подали заявление на развод. Оказалось, что у мамы что-то там завязалось с психологом, а у папы - с его секретаршей. А еще они поняли, что их брак уже не спасти. © Не все поймут / VK
- Да ну их этих ваших психологов. Платила пару месяцев деньги, чтобы рылись у меня в голове. Наивно думала, что схожу, разберусь во всем и станет легче. Но стало только хуже! Я приходила с одним конкретным запросом. А мне раскопали все травмы детства, школьные проблемы, подростковые кризисы. За 3 месяца сеансов мы проработали всего 14 лет моей жизни. Чтобы проработать оставшиеся 20, это нужно еще полгода ей деньги носить? Теперь я гружусь из-за вещей, о которых вообще не думала. © Палата №6 / VK
- У меня подруга — психолог с большим стажем. Недавно сидели, и она мне выдала: «Смотрю на тебя все время и не вижу никаких травм». В тот момент у меня был только один вопрос: «А что должны быть?» И она давай рассказывать, что травмы есть у всех, и их отсутствие - это ненормально. Я задумалась: либо я действительно ненормальная, либо она так себе психолог. © Подслушано / VK
Психология не так давно стала популярной, поэтому эпичные случаи встречаются не так часто. А вот истории про учителей и их поступки, пожалуй, вечная тема для разговоров.
Комментарии
Самое, наверное, идиотское желание идущих к психологу людей (чаще женщин) - это то, что они ждут, что специалист будет менять другого под тебя. Там работа идёт не с другим, а с тобой и твоими проблемами. К этому даааалеееко не все готовы. Мол, как это не он козел, а я не вся в белом??? Что, так ещё и я реагирую не так и требую от другого того, что сама и должна делать???
«Теперь я гружусь из-за вещей, о которых вообще не думала» — что за жесть я сейчас прочитала? Человек жалеет, что с него сняли розовые очки, и раскопали травмы? Конечно, лучше жить страусом
Предпоследняя история- вот так и бывает, когда не вовремя и неаккуратно выходишь из терапии!