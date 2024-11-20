17 увлекательных историй из мира психологов и их клиентов

Самое, наверное, идиотское желание идущих к психологу людей (чаще женщин) - это то, что они ждут, что специалист будет менять другого под тебя. Там работа идёт не с другим, а с тобой и твоими проблемами. К этому даааалеееко не все готовы. Мол, как это не он козел, а я не вся в белом??? Что, так ещё и я реагирую не так и требую от другого того, что сама и должна делать???