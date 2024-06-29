12 звезд, которые играючи прошли бы кастинг в «Дом дракона»
Актерский состав в нашумевшем "Доме дракона", конечно, поражает своей мощью. Внешность и мимика каждого героя врезается в память: яркие черты лица и сильная актерская игра делают свое дело. А что если бы приквел "Игры престолов" решили переснять в другом месте и с другими актерами? Смотрите, мы уже и каст подобрали.
Алена Михайлова — Рейнира Таргариен
Василина Юсковец — Рейнира в юности
Ольга Кузьмина — Алисента Хайтауэр
с ее ростом в 157см было бы забавно играть кого-то по фамилии "высокая башня"
Мила Ершова — Алисента в юности
Никита Еленев — Эйгон II Таргариен
Виктория Агалакова — Хелейна Таргариен
Анар Халилов — Криган Старк
Алексей Серебряков — Отто Хайтауэр
Терпеть не могу Серебрякова, все наигранно и фальшиво. Комедия с поиском родинки на жопе его потолок был и остался
Риналь Мухаметов — Ларис Стронг
Евгений Шварц — Деймон Таргариен
Роман Васильев — сэр Кристон Коль
Владимир Канухин — Эймонд Таргариен
Все актеры, без сомнения, красавчики — и в оригинальном сериале, и в версии, придуманной нами. А если вы во время просмотра "Дома дракона" постоянно говорите: "О, так это же этот!.." - эта статья точно для вас.
Комментарии
Вот это недоразумение лопоухое - Деймон? Гспд. Да я только ради Смита смотрела первый сезон. И его там так мало.