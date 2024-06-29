12 звезд, которые играючи прошли бы кастинг в «Дом дракона»

Актерский состав в нашумевшем "Доме дракона", конечно, поражает своей мощью. Внешность и мимика каждого героя врезается в память: яркие черты лица и сильная актерская игра делают свое дело. А что если бы приквел "Игры престолов" решили переснять в другом месте и с другими актерами? Смотрите, мы уже и каст подобрали.

Алена Михайлова — Рейнира Таргариен

Василина Юсковец — Рейнира в юности

Ольга Кузьмина — Алисента Хайтауэр

Мила Ершова — Алисента в юности

Никита Еленев — Эйгон II Таргариен

Виктория Агалакова — Хелейна Таргариен

Анар Халилов — Криган Старк

Алексей Серебряков — Отто Хайтауэр

Терпеть не могу Серебрякова, все наигранно и фальшиво. Комедия с поиском родинки на жопе его потолок был и остался

Риналь Мухаметов — Ларис Стронг

Евгений Шварц — Деймон Таргариен

Роман Васильев — сэр Кристон Коль

Владимир Канухин — Эймонд Таргариен

Все актеры, без сомнения, красавчики — и в оригинальном сериале, и в версии, придуманной нами. А если вы во время просмотра "Дома дракона" постоянно говорите: "О, так это же этот!.." - эта статья точно для вас.