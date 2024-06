12 звезд, которые играючи прошли бы кастинг в «Дом дракона»

Алена Михайлова — Рейнира Таргариен

Василина Юсковец — Рейнира в юности

Ольга Кузьмина — Алисента Хайтауэр

Мила Ершова — Алисента в юности

Никита Еленев — Эйгон II Таргариен

Виктория Агалакова — Хелейна Таргариен

Анар Халилов — Криган Старк

Алексей Серебряков — Отто Хайтауэр

Риналь Мухаметов — Ларис Стронг

Евгений Шварц — Деймон Таргариен

Роман Васильев — сэр Кристон Коль

Владимир Канухин — Эймонд Таргариен

